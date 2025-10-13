Perú

Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse ante crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

La exMiss Universo Perú usó sus redes sociales para levantar su voz ante los duros momentos que vive el país y cuestionó el silencio de algunos creadores de contenido

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar

Perú vive una crisis política y de inseguridad que golpea a miles de ciudadanos y, de forma grave, a los transportistas. La violencia y las extorsiones han dejado víctimas cada día, lo que impulsó protestas y reclamos a las autoridades y a figuras públicas.

Mientras las calles se llenaban de demandas y denuncias, parte de los influencers peruanos evitó hacer referencias a lo que ocurría. Numerosos creadores continuaron publicando contenido de entretenimiento y promociones, sin mencionar la ola de violencia. Esta actitud fue duramente señalada por usuarios en redes sociales.

En ese escenario, Janick Maceta alzó la voz con un mensaje en el que diferenció su postura del resto. Desde sus historias, la exMiss Universo Perú lanzó una crítica directa a quienes, pese a su alcance, prefirieron no involucrarse.

“Comparten un post que no escribieron, que no pensaron, para ‘quedar bien’ y no ‘los cancelen’. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed, historias de sus ‘vidas perfectas’. Perdón, pero no me hace sentido”, escribió.
Janick Maceta critica a influencers
Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

La modelo cuestionó: “Mientras nuestro país atraviesa otra crisis política, mientras siguen las olas de violencia, mientras el Congreso nos quiere ver la cara (una vez más) o simplemente, no suben nada, no dicen nada, con ustedes no es. (Les duele más la cancelada que la realidad de nuestro país). Pd: se los hice ‘aesthetic’ por si lo leen y tienen algo de conciencia. Sorry not sorry”.

Su mensaje desató debate y marcó una diferencia frente a la posición de otros influencers, muchos de los cuales solo reaccionaron ante la presión, compartiendo publicaciones ajenas y evitando profundizar sobre la crisis en Perú.

Janick Maceta publicó un video para sensibilizar sobre el drama peruano

La intervención de Janick Maceta continuó con un video que compartió en sus perfiles. Allí buscó contextualizar la gravedad de la situación e invitar a sus seguidores y al público a no normalizar la indiferencia.

“Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele, duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente”, expresó.
Janick Maceta critica a influencers
Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

La exreina de belleza insistió: “Duele vivir con miedo. Duele salir a trabajar y no saber si vas a regresar a casa. Duele sentir que la vida de un peruano ya no vale nada. El país se desangra y los que deberían protegernos, siguen mirando para otro lado”.

La crisis actual se ha agudizado por el aumento de casos de extorsión y asesinatos contra conductores en el país, fenómeno que ha puesto bajo presión al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, blanco de críticas por la demora o ineficacia de las acciones.

Janick Maceta no dejó fuera a los líderes. En su mensaje señaló: “Gobernar no es hablar, gobernar es actuar, proteger, escuchar y sentir. El silencio no es liderazgo, es cobardía. El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor”.

Janick Maceta critica a influencers
Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse por crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

En la parte final de su video expuso: “El Perú no suplica, exige acción. Exige un Gobierno que no le dé la espalda a su gente, porque amar el Perú también es tener coraje para alzar la voz y no seremos cómplices de la violencia de un Gobierno corrupto”.

La postura pública de Janick Maceta aportó fuerza al debate sobre el rol de figuras influyentes y la responsabilidad de tomar postura ante situaciones límite. El país permanece atento y en busca de respuestas, mientras continúa el reclamo social por seguridad y liderazgo efectivo.

Temas Relacionados

Janick MacetaCrisis Políticaextorsiónprotestasperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

Con el regreso de Lionel Messi, autor de un gol con Inter Miami, la selección argentina concluye su serie de partidos preparatorios frente a un adversario decidido a sorprender. Consulta aquí los horarios

A qué hora juega Argentina

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

La ‘blanquirroja’ perdió 2-1 frente a Chile en la última jugada del partido. Ahora, enfrentará al conjunto europeo como visitante. Conoce todos los detalles

¿Cuándo vuelve a jugar la

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las bicampeonas debutarán oficialmente el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el coliseo Eduardo Dibós, donde enfrentarán a equipos como Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Consulta aquí la señal que transmitirá este gran evento

Canal TV exclusivo que transmitirá

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

Los ‘charrúas’, con varios debutantes, buscarán su segundo triunfo en la jornada doble que sirve como preparación rumbo al Mundial 2026. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Uruguay

Cajamarca concentra 17.000 millones de dólares en proyectos mineros: cartera lidera inversión sectorial en el Perú

El Dorado. Solo el volumen actual de proyectos mineros en Cajamarca supera los 23.600 millones de dólares, consolidando a la región como un polo estratégico para la atracción de capital

Cajamarca concentra 17.000 millones de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga renunciará hoy

Rafael López Aliaga renunciará hoy a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

La transformación de José Jerí y como Patricia Li Sotelo sería la principal ‘negociadora’ de su gobierno

Madre de José Jerí le pide tener “mucha sabiduría para saber manejar el país”

Renzo Reggiardo será el nuevo alcalde de Lima: perfil de quien reemplazará a Rafael López Aliaga en la MML

Dina Boluarte y sus últimos intentos para salvarse de la vacancia: desesperación y nerviosismo en Palacio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Pedro Infante ganó

Imitador de Pedro Infante ganó la nueva temporada de ‘Yo Soy’ y se llevó los 20 mil soles

Flavia López lució traje típico inspirado en la orquídea en el Miss Grand International 2025

Edison Flores se refirió a su vínculo con Antonella Martorell tras ser captados en una salida nocturna

Actriz de ‘Los Vilchez’ se casó con el hermano de la duquesa de Huéscar en España: la cultura peruana estuvo presente

Beto Ortiz criticó con dureza a Dina Boluarte: “Ha sido una presidenta mediocre, patética, cínica y arribista”

DEPORTES

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Argentina vs Puerto Rico: amistoso en Florida por la fecha FIFA 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

Canal TV exclusivo que transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

A qué hora juega Uruguay vs Uzbekistán HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025

Jean Ferrari dio sigilosa respuesta por posible interés de la FPF en Gustavo Álvarez: “Esto es un tema de proceso y de análisis”