Janick Maceta critica a influencers por no pronunciarse ante crisis en Perú: “Siguen con sus ‘vidas perfectas’”

Perú vive una crisis política y de inseguridad que golpea a miles de ciudadanos y, de forma grave, a los transportistas. La violencia y las extorsiones han dejado víctimas cada día, lo que impulsó protestas y reclamos a las autoridades y a figuras públicas.

Mientras las calles se llenaban de demandas y denuncias, parte de los influencers peruanos evitó hacer referencias a lo que ocurría. Numerosos creadores continuaron publicando contenido de entretenimiento y promociones, sin mencionar la ola de violencia. Esta actitud fue duramente señalada por usuarios en redes sociales.

En ese escenario, Janick Maceta alzó la voz con un mensaje en el que diferenció su postura del resto. Desde sus historias, la exMiss Universo Perú lanzó una crítica directa a quienes, pese a su alcance, prefirieron no involucrarse.

“Comparten un post que no escribieron, que no pensaron, para ‘quedar bien’ y no ‘los cancelen’. Y luego siguen con la programación de contenido, evento, viaje, foto para el feed, historias de sus ‘vidas perfectas’. Perdón, pero no me hace sentido”, escribió.

La modelo cuestionó: “Mientras nuestro país atraviesa otra crisis política, mientras siguen las olas de violencia, mientras el Congreso nos quiere ver la cara (una vez más) o simplemente, no suben nada, no dicen nada, con ustedes no es. (Les duele más la cancelada que la realidad de nuestro país). Pd: se los hice ‘aesthetic’ por si lo leen y tienen algo de conciencia. Sorry not sorry”.

Su mensaje desató debate y marcó una diferencia frente a la posición de otros influencers, muchos de los cuales solo reaccionaron ante la presión, compartiendo publicaciones ajenas y evitando profundizar sobre la crisis en Perú.

La intervención de Janick Maceta continuó con un video que compartió en sus perfiles. Allí buscó contextualizar la gravedad de la situación e invitar a sus seguidores y al público a no normalizar la indiferencia.

“Una vez más estamos aquí exigiendo justicia, porque cuando el miedo se vuelve rutina, el silencio ya no es opción. Duele, duele ver a mi Perú en manos de la ineptitud. Duele al ver tanta indiferencia frente al sufrimiento de su gente”, expresó.

La exreina de belleza insistió: “Duele vivir con miedo. Duele salir a trabajar y no saber si vas a regresar a casa. Duele sentir que la vida de un peruano ya no vale nada. El país se desangra y los que deberían protegernos, siguen mirando para otro lado”.

La crisis actual se ha agudizado por el aumento de casos de extorsión y asesinatos contra conductores en el país, fenómeno que ha puesto bajo presión al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso, blanco de críticas por la demora o ineficacia de las acciones.

Janick Maceta no dejó fuera a los líderes. En su mensaje señaló: “Gobernar no es hablar, gobernar es actuar, proteger, escuchar y sentir. El silencio no es liderazgo, es cobardía. El Perú no puede seguir viviendo con miedo, merecemos dignidad, merecemos justicia, merecemos vivir sin temor”.

En la parte final de su video expuso: “El Perú no suplica, exige acción. Exige un Gobierno que no le dé la espalda a su gente, porque amar el Perú también es tener coraje para alzar la voz y no seremos cómplices de la violencia de un Gobierno corrupto”.

La postura pública de Janick Maceta aportó fuerza al debate sobre el rol de figuras influyentes y la responsabilidad de tomar postura ante situaciones límite. El país permanece atento y en busca de respuestas, mientras continúa el reclamo social por seguridad y liderazgo efectivo.