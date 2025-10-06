Perú

Flavia López reaparece en el Miss Grand International tras accidente: desfiló sin muletas y con ayuda de sus compañeras

La peruana dejó a un lado sus dificultades físicas en la gala de Tailandia y, apoyada por otras concursantes, culminó su participación portando la banda de su país con determinación

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Flavia López desfiló sin muletas en el Miss Grand International tras accidente: “Mi compromiso sigue intacto” | Instagram

La representante peruana en el Miss Grand International, Flavia López, volvió a la pasarela luego de sufrir un accidente en los ensayos previos al certamen en Tailandia. La joven de 20 años, elegida como una de las favoritas por el director del concurso, Mr. Nawat, afrontó una caída que le provocó una lesión en la rodilla y la obligó a usar muletas durante su preparación. Pese a la recomendación médica y las dificultades físicas, López decidió seguir adelante en la competencia internacional.

El 6 de octubre, todas las candidatas viajaron a Hua Hin para participar en la cena de gala, uno de los eventos más importantes del certamen, donde las representantes muestran sus mejores atuendos y desfilan frente al jurado.

La expectativa sobre la presencia de Flavia López era alta, ya que muchos pensaban que aparecería con muletas debido a su reciente lesión. Contrario a lo esperado, la peruana sorprendió al público y al resto de las concursantes al presentarse caminando con dificultad en la alfombra del evento.

Durante la gala, López eligió un vestido rojo y optó por no usar tacones para poder caminar sin ayuda.

La representante de Perú avanzó con paso lento, pero seguro, usando una rodillera visible en su pierna lesionada y recibió muestras de apoyo por parte de las demás participantes. Al momento de descender las escaleras hacia la pasarela, dos compañeras la asistieron, lo que permitió que completara el recorrido bajo una ovación de aplausos.

A pesar de su estado físico, Flavia López cumplió con todas sus responsabilidades en el certamen. Al llegar al escenario, gritó el nombre de Perú, reafirmando su determinación de continuar en la competencia.

Tras la gala, la joven compartió en su cuenta de Instagram el video de su pasarela y escribió: "Mi compromiso con el Perú sigue intacto, porque la verdadera fuerza nace cuando decidimos no rendirnos". Esa declaración fue tomada por sus seguidores como un mensaje de perseverancia en medio de la adversidad.

La participación de López continúa dentro del concurso y se mantiene la expectativa sobre el desarrollo de las próximas actividades para la delegada peruana, quien busca mantener alto el nombre del país y seguir en carrera tras la corona obtenida por Luciana Fuster en la edición pasada.

Flavia López agradeció a la organización por el apoyo

La representante peruana en el Miss Grand International, Flavia López, expresó su gratitud hacia la organización del certamen por el respaldo recibido luego de sufrir un accidente durante los ensayos de pasarela en Tailandia.

En un mensaje publicado en Instagram, López relató el momento del incidente: “El día de ayer, durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización de Miss Grand International, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”.

La joven explicó que, por recomendación médica, deberá utilizar muletas para mantener la estabilidad y cuidar el proceso de recuperación de la lesión.

‘Miss Grand International 2025′: Flavia
‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas. IG

A través de su comunicado, Flavia López agradeció de manera directa al presidente del certamen, Nawat Itsaragrisil, por la respuesta inmediata ante la emergencia, así como a otros miembros de la organización. “Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la organización de @missgrandinternational, en especial al señor @nawat.tv, @teresa.mgi y @cjopiaza, por su pronta acción, preocupación y constante respaldo”, escribió la modelo peruana.

La publicación ha sido recibida con mensajes de ánimo por parte de sus seguidores, quienes valoraron la fortaleza y la actitud positiva de la representante de Perú.

