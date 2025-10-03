Dina Boluarte tilda de “negacionistas” a sus críticos y pide no votar por ellos en Elecciones 2026: “Se van a disfrazar de buenos corderos”

Dina Boluarte se presentó en Jesús María, a propósito del 90 Aniversario del Minsa y el Día de la Medicina. (ANDINA/Prensa Presidencia)

Durante su participación en la ceremonia por el 90.º aniversario del Ministerio de Salud y el Día de la Medicina Peruana, Dina Boluarte se pronunció nuevamente en clave electoral. Esta vez, calificó a sus opositores como “voces negacionistas” que, según afirmó, intentan desinformar y frenar el desarrollo del país.

“Esas voces negacionistas se van a disfrazar de buenos corderos y van a salir con el discurso allí afuera a ofrecer el oro y el moro. No les crean porque siempre desde donde han estado han petardeado el desarrollo de la patria”, declaró la mandataria desde Jesús María.

Sin mencionar directamente a ninguna figura política o movimiento, Boluarte alertó que estas voces buscarán obtener curules en el Congreso y en una eventual Cámara de Senadores. Pidió “apostar por los buenos demócratas” y reflexionar el voto con responsabilidad, en miras a las Elecciones Generales 2026.

Durante la ceremonia por el aniversario 90 del Minsa y el Día de la Medicina peruana, la presidenta Dina Boluarte, arremetió contra los opositores de su gobierno. | TV Perú

Un discurso que ignora el descontento social

El mensaje de Boluarte se da en un contexto de creciente desaprobación ciudadana. Diversas encuestas han reflejado un rechazo mayoritario a su gestión, y en las últimas semanas se han registrado protestas en varias regiones del país, incluida Lima, que han sido respondidas con presencia policial desproporcionada y denuncias de hostigamiento a periodistas durante la cobertura.

Pese a ello, la jefa de Estado aseguró que el Gobierno ha recuperado el rumbo del país. “Recibimos un país en quiebra. La hemos recuperado. No ha sido fácil. Siempre nuestro andar ha sido cuesta arriba”, sostuvo.

Además, minimizó el malestar que persiste en las calles. “Nosotros no hemos necesitado ni huelgas ni paros para mirar que la mejora en sus salarios es un derecho que les corresponde”.

Al menos 17 detenidos durante las nuevas protestas de transportistas en Perú

Durante la conmemoración del Minsa, también catalogó de “mensajes de odio y rencor” a los cuestionamientos que se han hecho en su contra. “El amor transformas el espíritu, da ganas de hacer las cosas. Mientras que (esos mensajes) lo que hacen carcomen las conciencias”

Niega que el Ejecutivo esté paralizado

En otro tramo del discurso, Boluarte defendió el desempeño de su administración: “Ahí están los resultados. No hay necesidad de inventar. Quizás nuestras cifras en positivo no suman para algunas ideas negacionistas”.

“Nos quieren hacer ver como que el Gobierno no hace nada, no sabe a dónde va. Yo les diría a ellos que se vengan a este lado con nosotros y van a saber que desde aquel 7 de diciembre del 2022, la presidenta Boluarte sabía qué Perú iba a dejar el 28 de julio del 2026”, afirmó.

La presidenta Dina Boluarte mantiene sus niveles de desaprobación en más de 90 % por un año de forma consecutiva. (Foto: IEP)

Promesa de un “Pacto por el Perú”

La presidenta anunció que se firmará un “Pacto por el Perú” con sectores políticos, académicos y sociales, con miras a establecer una agenda común hacia el 2040. Los ejes, aseguró, serán salud, educación y vivienda. Previamente, el canciller Elmer Schialer subrayó que se trata de una propuesta que la mandataria impulsa de manera “discreta”.

Durante la ceremonia, también respaldó al ministro de Salud, César Vásquez, a quien agradeció por su trabajo. Según dijo, su gestión en el Minsa ha logrado una ejecución presupuestal superior al 60 %. Vásquez, sin embargo, se encuentra en la mira por su posible postulación en las próximas elecciones.

Elecciones 2026

“Apuesten por los buenos demócratas que sí quieren la patria, que sí quieren al peruano, porque hay amor en lo que hacen”, reiteró Boluarte, en un discurso marcado por la defensa cerrada de su Gobierno y el intento de desacreditar a sus opositores.