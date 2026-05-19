Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para imitar a Alejandro Toledo y Eliane Karp: “Revivió el cine”

La noche del 18 de abril, la pantalla de Panamericana Televisión se vio sacudida por un momento inesperado durante el estreno de “Esta Noche”, el nuevo espacio de entrevistas políticas conducido por Milagros Leiva.

Antes del cierre de la emisión, la periodista anunció la presencia de dos invitados que despertaron la nostalgia en la audiencia: Jorge Benavides y Carlos Álvarez. Ambos retomaron sus célebres imitaciones de Eliane Karp y Alejandro Toledo, personajes que marcaron una época en la televisión peruana.

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La aparición de Benavides, caracterizado como Eliane Karp, sorprendió al público no solo por la fidelidad del vestuario, sino también por la vigencia del personaje. Según comentarios en redes sociales, el regreso de este clásico sketch evocó recuerdos de la época en que el humor político tenía una fuerte presencia en el horario estelar.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para una parodia de Toledo y Eliane Karp, con Benavides vestido como Toledo y Álvarez como Eliane, sosteniendo un ramo de flores.

El verdadero punto de quiebre se produjo cuando Carlos Álvarez irrumpió en el set interpretando a Alejandro Toledo. El reencuentro ficticio de la pareja presidencial, tras varios años de ausencia de la pantalla, fue recibido con entusiasmo tanto por los presentes en el estudio como por los televidentes.

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“Revivió el cine”, “Como en los viejos tiempos”, “Genios”, “Regresen juntos”, “Grandes los dos”, fueron algunos de los mensajes que circularon en redes sociales tras la emisión del segmento.

La dupla Benavides-Álvarez alcanzó gran popularidad en “El Especial del Humor”, programa de referencia en la comedia nacional, donde las imitaciones de figuras políticas formaban parte del menú semanal. La reaparición de ambos artistas en televisión abierta reavivó el interés por la sátira política entre distintas generaciones.

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Los reconocidos humoristas Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reunieron para interpretar nuevamente a Toledo y Eliane Karp, generando gran expectativa entre el público.

JB reveló que Carlos Álvarez le propuso volver a hacer humor si no pasaba la segunda vuelta

Antes del reencuentro televisivo, Jorge Benavides compartió detalles sobre la posibilidad de retomar el histórico dúo de humor con Carlos Álvarez. Según relató en entrevista con El Comercio, la propuesta partió del propio Álvarez, quien le sugirió regresar al trabajo conjunto si no lograba avanzar a la segunda vuelta de las elecciones recientes.

“Mi puerta la he dejado abierta para que no la toque, sino para que pase de frente”, declaró Benavides, dejando abierta la posibilidad de una nueva etapa en la historia del humor político peruano. El público, especialmente en redes sociales, mantiene el interés por una reunión definitiva del dúo que marcó una época con “El Especial del Humor”.

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Benavides explicó que, durante mucho tiempo, veía improbable una reunión artística debido a que ambos seguían caminos profesionales distintos. Álvarez apostaba por proyectos personales y él por otras propuestas televisivas. Esa distancia se interpretó como definitiva, aunque, según el comediante, las circunstancias han experimentado cambios recientes.

Una ilustración en acuarela a todo color muestra a dos comediantes sonrientes haciendo la señal de la paz, con el logotipo 'El Especial del Humor' resaltando en un vibrante fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El humorista reconoció la existencia de un sector del público que espera la vuelta de la fórmula que los llevó al éxito. “Hay un nicho que espera, que sueña con que volvamos a hacer eso. Entonces, sería cuestión de ponernos de acuerdo nada más”, afirmó Benavides, alimentando la expectativa sobre un eventual regreso.

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La reaparición conjunta en Panamericana Televisión y el eco en las redes sociales han renovado el interés por la sátira política en la televisión peruana. El reencuentro de Benavides y Álvarez se perfila como uno de los sucesos más comentados de la temporada, mientras la audiencia aguarda por nuevos desarrollos en torno a la dupla.