PNP detiene a alcalde de Pataz, durante su ‘marcha de sacrificio’ hacia Lima para hacer reclamos a Dina Boluarte

El alcalde de la provincia de Pataz, región La Libertad, Aldo Carlos Mariño, fue detenido este miércoles por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras marchaba hacia Lima en el marco de su denominada “marcha de sacrificio”. El operativo tuvo lugar en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, en la provincia del Santa, región Áncash. Según el parte policial, al momento de la intervención al funcionario se le encontró en posesión de armas de fuego. La PNP dispuso su traslado a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote.

Incidentes durante la marcha y reacción de la comitiva

Miembros de la comitiva que acompañan al alcalde afirmaron que las armas halladas pertenecen al cuerpo de seguridad del burgomaestre y aseguraron que cuentan con la documentación respectiva. Esta versión fue respaldada por líderes de las rondas campesinas que participan de la movilización. El presidente de las rondas de Pataz, Santos Quispe, denunció que otros 16 comuneros también fueron intervenidos junto a Mariño. Desde su detención, el alcalde permanece en la sede policial, mientras sus acompañantes —incluidas delegaciones de rondas campesinas— permanecen en el lugar exigiendo su liberación. Entre los manifestantes hay denuncias de presunto abuso y hostigamiento policial. “Los agentes nos han venido siguiendo hace tres días”, declaró uno de los integrantes de la marcha.

Motivo de la caminata hacia Lima

Aldo Carlos Mariño emprendió su marcha hacia la capital hace más de 20 días con el objetivo de llamar la atención del Ejecutivo para exigir la ejecución de obras fundamentales para la provincia de Pataz, como la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba. Según ha explicado en varias ocasiones, considera que la gestión del actual gobierno ha descuidado a los distritos del interior, razón por la cual convocó a la ciudadanía a sumarse a la movilización. En uno de sus discursos previos, Mariño manifestó su expectativa de reunir hasta 100.000 personas en su llegada a Lima, sumando apoyos de otras regiones y organizaciones sociales.

Intervención policial y proceso en curso

La PNP ejecutó el operativo con la participación de la Subunidad de Acciones Diversas (SUAD), desviando el avance de la comitiva en la carretera Panamericana Norte. A pesar de la intervención, no se había precisado de manera oficial el motivo de la detención, más allá del hallazgo de las armas. El traslado del alcalde a la sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) en Nuevo Chimbote obligó a suspender momentáneamente el avance de la movilización hacia Lima. Miembros de las rondas campesinas y acompañantes optaron por concentrarse en las inmediaciones de la dependencia policial, reclamando la inmediata liberación de los intervenidos.

Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz, considera que el estado de emergencia en su provincia y Trujillo no modificarán la situación de inseguridad ciudadana. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Contexto y demandas de las comunidades

Desde hace un mes, dirigentes y pobladores de Pataz denuncian falta de atención por parte del Gobierno central. Las exigencias principales incluyen la pavimentación de la carretera nacional, infraestructura sanitaria y más seguridad para la zona. La “marcha de sacrificio” había recorrido ya diversos distritos entre La Libertad y Áncash, deteniéndose en lugares como Santa, Cuzco y Chimbote. El proceso judicial y administrativo contra el alcalde Aldo Carlos Mariño continuará en las próximas horas. La situación permanece tensa en las inmediaciones de la comisaría de Buenos Aires, donde los manifestantes reiteran su pedido para que la Policía Nacional del Perú aclare las razones y documentos relacionados con la intervención.