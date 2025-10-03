Perú

PNP detiene a alcalde de Pataz, durante su ‘marcha de sacrificio’ hacia Lima para hacer reclamos a Dina Boluarte

El burgomaestre de Pataz fue arrestado en la Panamericana Norte mientras avanzaba hacia la capital, por presuntamente portar armas en compañía de rondas campesinas y su equipo de seguridad, lo que derivó en protestas frente a una comisaría de Áncash

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
PNP detiene a alcalde de Pataz, durante su ‘marcha de sacrificio’ hacia Lima para hacer reclamos a Dina Boluarte - RPP Noticias

El alcalde de la provincia de Pataz, región La Libertad, Aldo Carlos Mariño, fue detenido este miércoles por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras marchaba hacia Lima en el marco de su denominada “marcha de sacrificio”. El operativo tuvo lugar en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, en la provincia del Santa, región Áncash. Según el parte policial, al momento de la intervención al funcionario se le encontró en posesión de armas de fuego. La PNP dispuso su traslado a la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote.

Incidentes durante la marcha y reacción de la comitiva

Miembros de la comitiva que acompañan al alcalde afirmaron que las armas halladas pertenecen al cuerpo de seguridad del burgomaestre y aseguraron que cuentan con la documentación respectiva. Esta versión fue respaldada por líderes de las rondas campesinas que participan de la movilización. El presidente de las rondas de PatazSantos Quispe, denunció que otros 16 comuneros también fueron intervenidos junto a Mariño. Desde su detención, el alcalde permanece en la sede policial, mientras sus acompañantes —incluidas delegaciones de rondas campesinas— permanecen en el lugar exigiendo su liberación. Entre los manifestantes hay denuncias de presunto abuso y hostigamiento policial. “Los agentes nos han venido siguiendo hace tres días”, declaró uno de los integrantes de la marcha.

PNP detiene a alcalde de
PNP detiene a alcalde de Pataz, durante su ‘marcha de sacrificio’ hacia Lima para hacer reclamos a Dina Boluarte - RPP

Motivo de la caminata hacia Lima

Aldo Carlos Mariño emprendió su marcha hacia la capital hace más de 20 días con el objetivo de llamar la atención del Ejecutivo para exigir la ejecución de obras fundamentales para la provincia de Pataz, como la carretera nacional y la construcción del Hospital de Tayabamba. Según ha explicado en varias ocasiones, considera que la gestión del actual gobierno ha descuidado a los distritos del interior, razón por la cual convocó a la ciudadanía a sumarse a la movilización. En uno de sus discursos previos, Mariño manifestó su expectativa de reunir hasta 100.000 personas en su llegada a Lima, sumando apoyos de otras regiones y organizaciones sociales.

Intervención policial y proceso en curso

La PNP ejecutó el operativo con la participación de la Subunidad de Acciones Diversas (SUAD), desviando el avance de la comitiva en la carretera Panamericana Norte. A pesar de la intervención, no se había precisado de manera oficial el motivo de la detención, más allá del hallazgo de las armas. El traslado del alcalde a la sede de la División de Investigación Criminal (Depincri) en Nuevo Chimbote obligó a suspender momentáneamente el avance de la movilización hacia Lima. Miembros de las rondas campesinas y acompañantes optaron por concentrarse en las inmediaciones de la dependencia policial, reclamando la inmediata liberación de los intervenidos.

Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial
Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz, considera que el estado de emergencia en su provincia y Trujillo no modificarán la situación de inseguridad ciudadana. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Contexto y demandas de las comunidades

Desde hace un mes, dirigentes y pobladores de Pataz denuncian falta de atención por parte del Gobierno central. Las exigencias principales incluyen la pavimentación de la carretera nacional, infraestructura sanitaria y más seguridad para la zona. La “marcha de sacrificio” había recorrido ya diversos distritos entre La Libertad y Áncash, deteniéndose en lugares como Santa, Cuzco y Chimbote. El proceso judicial y administrativo contra el alcalde Aldo Carlos Mariño continuará en las próximas horas. La situación permanece tensa en las inmediaciones de la comisaría de Buenos Aires, donde los manifestantes reiteran su pedido para que la Policía Nacional del Perú aclare las razones y documentos relacionados con la intervención.

Temas Relacionados

Dina BoluartePNPPatazCarlos Mariñoperu-noticias

Más Noticias

Alto mando de la PNP revela medidas extremas para resguardar a ‘Pequeño J’ antes de que se defina su prisión preventiva

El Poder Judicial definirá hoy al medio día en que penal es recluido Tony Janzen Valverde Victoriano, el narcotraficante de 20 años sindicado como autor del triple feminicidio en Argentina

Alto mando de la PNP

Mariela Zanetti responde a quienes la tildaron de “mala madre”: “Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”

La actriz y comediante abrió su corazón sobre los retos de criar sola a Gamille Ode, revelando cómo equilibró su carrera artística con la crianza y los valores que inculcó a su hija

Mariela Zanetti responde a quienes

Paco Bazán asegura que abogó por Magaly Medina cuando conversó con Jefferson Farfán: “Sobre sus temas judiciales”

El conductor reveló que durante su reunión con el exfutbolista intervino para detener los procesos legales entre este y la presentadora. Asegura que mantiene aprecio por Medina, pese al distanciamiento entre ambos

Paco Bazán asegura que abogó

Reportan fallas en transferencias Plin a Yape en aplicación de Scotiabank

Justo a inicios del mes. Esta semana los clientes de Interbank han tenido problemas para pasar dinero de Plin a Yape. Los de Scotiabank siguen teniendo dificultades

Reportan fallas en transferencias Plin

“Humildad estratégica”: Estas son las cinco nuevas habilidades blandas de los líderes

¿Aspiras a un puesto de alta dirección? Ahora hay otras habilidades que se esperan en los más cotizados puestos en empresas

“Humildad estratégica”: Estas son las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan Manuel Cavero admite tener

Juan Manuel Cavero admite tener investigaciones fiscales, pero no las recuerda: “No tengo detalles”

Municipalidad de Surco recuperó 66 m2 de espacio público que la congresista de APP, María Acuña, invadió

Kira Alcarraz contrató a la novia de su hijo y amenaza a periodista que la cuestionó: ¿Qué sanciones legales podría enfrentar?

Patricia Benavides seguirá como fiscal suprema: Fracasa último intento para suspenderla

Pedro Castillo pide que el Congreso pague su pensión vitalicia mientras se resuelve apelación

ENTRETENIMIENTO

Mariela Zanetti responde a quienes

Mariela Zanetti responde a quienes la tildaron de “mala madre”: “Si esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí y ella lo sabe”

Paco Bazán asegura que abogó por Magaly Medina cuando conversó con Jefferson Farfán: “Sobre sus temas judiciales”

Esposa de Ángel Calvo, titiritero de ‘Nicolasa’, lo acusa de dejarla en la calle, y él se defiende: “Ya me botaron de TV Perú”

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el cariño eterno por Christian Meier y lo que ‘Rubí’ significa en su vida: “Me trajo alegrías y sombras”

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

DEPORTES

Alianza Lima vs Ferroviária: día,

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

Pedro Díaz en exclusiva con Infobae: la felicidad por el llamado de la selección nacional, el proyecto Cusco FC y cómo la Copa Perú lo forjó

Melgar derrotó 2-0 a Cienciano en Arequipa por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: goles y resumen del partido