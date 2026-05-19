JNE confirma multa de más de S/175 mil contra Juntos por el Perú por aportes prohibidos

Sánchez aspira a la presidencia con Juntos por el Perú. Foto: REUTERS/Angela Ponce/File Photo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una sanción contra Juntos por el Perú, partido que lleva a Roberto Sánchez como candidato presidencial, por recibir aportes de fuente prohibida en la campaña electoral de 2021. Se trata de una multa de 33 UIT, equivalente a 176.550 soles, impuesta inicialmente por el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto.

La ONPE detectó que el partido de Roberto Sánchez recibió 17 aportes de mil soles cada uno (8 en efectivo y 9 en especie), pero quienes figuraban como aportantes negaron haber realizado aportes a la agrupación política. Así se configuró la falta muy grave consistente en recibir aportes de fuente prohibida al tratarse de fuente anónima o cuyo origen se desconoce.

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Aportantes negaron haber realizado aportes a Juntos por el Perú

Juntos por el Perú presentó una reconsideración contra esta decisión; sin embargo, la ONPE la declaró infundada en diciembre pasado. La única instancia a la que podían recurrir entonces fue el JNE.

No obstante, el partido izquierdista tampoco tuvo suerte en el máximo tribunal electoral. La audiencia del caso se llevó a cabo el pasado viernes 15 y, tras su deliberación, el Pleno del Jurado la declaró infundada.

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Multa de la ONPE que ha sido confirmada por el JNE

El partido de Roberto Sánchez alegaba que al tratarse de aportes de campaña de 2021, las infracciones ya habrían prescrito, así como que se habría vulnerado su derecho a la defensa porque los cuadros de ONPE con los aportes observados supuestamente no eran legibles. El JNE terminó descartando estos argumentos.

Cabe precisar que además de la multa de 176.550 soles, se sancionó a Juntos por el Perú con la pérdida del 10% del financiamiento público directo.

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JNE rechaza apelación de Juntos por el Perú

Reincidente

No es la primera vez que Juntos por el Perú es sancionado por aportes cuestionados. Este año, la ONPE impuso una multa de 16 UIT, equivalente a 88 mil soles, tras detectar que una serie de recibos de aportaciones en efectivo y en especie no contaban con la firma del supuesto aportante. Inicialmente se observaron 191 recibos, pero tras un cruce de información se determinó que la infracción se concentró en 86 de ellos, los cuales tenían la firma doble del tesorero del partido.

“Se encuentra acreditado que esta (Juntos por el Perú) recibió 86 aportaciones provenientes de fuente privada, en especie y efectivo, cada aportación por un monto inferior al 25% de una UIT, respecto de las cuales no emitió recibo conforme a los requisitos previstos en el artículo 30 de la LOP, pues en todas ellas se omitió el registro de las firmas de los aportantes”, se lee en la resolución.

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El partido de Roberto Sánchez intentó revertir la multa mediante un recurso de reconsideración, en el que cuestionó la tipificación de la falta y alegó la ausencia de dolo o intención de engañar. No obstante, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, desestimó estos argumentos. Señaló que el derecho administrativo sancionó la negligencia en el cumplimiento de los deberes legales, con independencia de si existió una intención deliberada de cometer la falta.

Juntos por el Partido puede recurrir ante el JNE.

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