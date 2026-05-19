Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció que los problemas logísticos y demoras en la apertura de mesas de votación registrados durante la jornada del 12 de abril han provocado un gran impacto negativo en la confianza pública hacia el sistema electoral peruano.

En conversación con RPP, Burneo indicó que los incidentes no solo causaron molestias y desconfianza en un sector del electorado, sino que también obligó a una reacción inmediata de los organismos competentes.

PUBLICIDAD

“Las situaciones que se plantearon el 12 de abril fueron graves y tuvieron un impacto en un sector del electorado, que muchos de ellos se vieron afectados o mínimamente incómodos en todo este proceso; y esto ha tenido un gran impacto negativo para el sistema en cuanto a confianza pública, y nos ha obligado a reevaluar todos los procesos, en lo que corresponde al Jurado y a la ONPE”, indicó al medio radial.

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE. (Foto: Composición - Infobae)

El presidente del organismo precisó que, de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el 7 de junio, el mayor desafío será restablecer la legitimidad del proceso ante los ciudadanos.

PUBLICIDAD

JNE busca que los ciudadanos vuelvan a confiar

El presidente del JNE anunció que la estrategia que se usará para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el sistema electoral: “Vamos a abrir a escrutinio público cada etapa, porque ha habido mucha opacidad y mucha desinformación en torno a las acciones que ha realizado el Jurado en cuanto a la fiscalización, incluso de la preparación del material electoral, del despliegue y la llegada a las distintas sedes del país y del mundo”, afirmó.

Explicó que se harán públicas la impresión de la cédula de sufragio y otras acciones técnicas relevantes, permitiendo el seguimiento abierto del proceso por diversos actores.

PUBLICIDAD

El titular del Jurado Nacional de Elecciones aclaró que la presencia de misiones de observación internacional, así como de representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las dos organizaciones políticas que accedieron al segundo turno electoral, será clave para asegurar el escrutinio público y garantizar que todas las etapas del proceso estén bajo observación externa.

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burneo sostuvo que la apertura permitirá visibilizar el desarrollo electoral, remarcando: “Esto permitirá gatillar un poco más las diferentes etapas y que sean de conocimiento público. Un punto que ha pasado es que toda esta labor del Jurado, y también de la ONPE, quedaban entre nosotros, aparentemente como si no se hubiesen hecho. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir a efectos de comunicar mejor".

PUBLICIDAD

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que los encuentros se realizarán en mayo y reunirán tanto a los equipos técnicos como a los candidatos presidencialesKeiko FujimoriyRoberto Sánchez.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre representantes de ambas organizaciones políticas y autoridades electorales. Según informó el presidente del JNE, Roberto Burneo, las conversaciones permitieron establecer acuerdos iniciales sobre la organización de los eventos, aunque todavía permanecen pendientes aspectos vinculados con la metodología y la moderación.

PUBLICIDAD

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizará el domingo 24 de mayo. Una semana después, el 31 de mayo, se desarrollará el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante sus declaraciones, Burneo precisó que ambos encuentros ya cuentan con sedes definidas. “Va a haber dos debates en específico, el próximo domingo 24 de mayo y el 31 de mayo, un debate técnico y un debate presidencial”, señaló.

PUBLICIDAD

El titular del organismo electoral explicó que el primer debate técnico tendrá lugar en jirón Nazca, en Jesús María, mientras que el intercambio presidencial se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.