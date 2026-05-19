Perú

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE

Roberto Burneo afirmó que se abrirán las distintas etapas del proceso electoral al escrutinio de los ciudadanos en un intento por ganar la confianza de los votantes

Guardar
Google icon
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reconoció que los problemas logísticos y demoras en la apertura de mesas de votación registrados durante la jornada del 12 de abril han provocado un gran impacto negativo en la confianza pública hacia el sistema electoral peruano.

En conversación con RPP, Burneo indicó que los incidentes no solo causaron molestias y desconfianza en un sector del electorado, sino que también obligó a una reacción inmediata de los organismos competentes.

PUBLICIDAD

“Las situaciones que se plantearon el 12 de abril fueron graves y tuvieron un impacto en un sector del electorado, que muchos de ellos se vieron afectados o mínimamente incómodos en todo este proceso; y esto ha tenido un gran impacto negativo para el sistema en cuanto a confianza pública, y nos ha obligado a reevaluar todos los procesos, en lo que corresponde al Jurado y a la ONPE”, indicó al medio radial.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)
Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE. (Foto: Composición - Infobae)

El presidente del organismo precisó que, de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el 7 de junio, el mayor desafío será restablecer la legitimidad del proceso ante los ciudadanos.

PUBLICIDAD

JNE busca que los ciudadanos vuelvan a confiar

El presidente del JNE anunció que la estrategia que se usará para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el sistema electoral: “Vamos a abrir a escrutinio público cada etapa, porque ha habido mucha opacidad y mucha desinformación en torno a las acciones que ha realizado el Jurado en cuanto a la fiscalización, incluso de la preparación del material electoral, del despliegue y la llegada a las distintas sedes del país y del mundo”, afirmó.

Explicó que se harán públicas la impresión de la cédula de sufragio y otras acciones técnicas relevantes, permitiendo el seguimiento abierto del proceso por diversos actores.

El titular del Jurado Nacional de Elecciones aclaró que la presencia de misiones de observación internacional, así como de representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, las dos organizaciones políticas que accedieron al segundo turno electoral, será clave para asegurar el escrutinio público y garantizar que todas las etapas del proceso estén bajo observación externa.

Pintura en acuarela dividida. Izquierda: Roberto Sánchez, sonriendo, sombrero, puño en alto. Derecha: Keiko Fujimori, sonriendo, saludando, con personas de fondo.
Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burneo sostuvo que la apertura permitirá visibilizar el desarrollo electoral, remarcando: “Esto permitirá gatillar un poco más las diferentes etapas y que sean de conocimiento público. Un punto que ha pasado es que toda esta labor del Jurado, y también de la ONPE, quedaban entre nosotros, aparentemente como si no se hubiesen hecho. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir a efectos de comunicar mejor".

Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que los encuentros se realizarán en mayo y reunirán tanto a los equipos técnicos como a los candidatos presidencialesKeiko FujimoriyRoberto Sánchez.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre representantes de ambas organizaciones políticas y autoridades electorales. Según informó el presidente del JNE, Roberto Burneo, las conversaciones permitieron establecer acuerdos iniciales sobre la organización de los eventos, aunque todavía permanecen pendientes aspectos vinculados con la metodología y la moderación.

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sonrientes frente a un podio del JNE, con las banderas de Perú y del JNE a los lados.
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizará el domingo 24 de mayo. Una semana después, el 31 de mayo, se desarrollará el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante sus declaraciones, Burneo precisó que ambos encuentros ya cuentan con sedes definidas. “Va a haber dos debates en específico, el próximo domingo 24 de mayo y el 31 de mayo, un debate técnico y un debate presidencial”, señaló.

El titular del organismo electoral explicó que el primer debate técnico tendrá lugar en jirón Nazca, en Jesús María, mientras que el intercambio presidencial se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

Temas Relacionados

JNEJurado Nacional de EleccionesElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Angélica Aquino rechazó convocatoria a la selección peruana y explica sus motivos: “Son mis vacaciones”

La experimentada voleibolista de la Universidad San Martín confirmó que se comunicó con el técnico Antonio Rizola para rechazar el llamado, pese a haber sido considerada nuevamente tras varios años de ausencia

Angélica Aquino rechazó convocatoria a la selección peruana y explica sus motivos: “Son mis vacaciones”

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

El humorista peruano sufrió una fractura en el brazo luego de ser empujado brutalmente por un asistente. Exige justicia y pide a las autoridades que el caso no quede impune.

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”

El periodista Gustavo Peralta informó que el delantero peruano volverá a formar parte del plantel de la ‘U’ a partir de un cambio en la directiva de la institución

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”

Caso Padre Omar Sánchez: nuevos indicios, una fotografía y un tatuaje que complican su situación legal y eclesiástica

En un reportaje de EpicentroTV se reveló una fotografía donde se observa el tatuaje de la corona de espinas en el brazo izquierdo del sacerdote, en medio de una investigación por presuntas conductas inapropiadas

Caso Padre Omar Sánchez: nuevos indicios, una fotografía y un tatuaje que complican su situación legal y eclesiástica

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

‘Nacho’ clasificó a la segunda ronda del torneo, eliminando al vigente campeón. Ahora, enfrentará a Jakub Mensik

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE asigna más de S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana

ONPE asigna más de S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana

Keiko Fujimori critica a Roberto Sánchez por prometer alza del sueldo mínimo a S/ 1.500: “El aplauso fácil no será una medida que vamos a utilizar”

Rafael López Aliaga vuelve a llamar a la insurgencia luego de proclamación de resultados: “Tenemos derecho a rebelarnos”

PJ admite demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE, pero programa audiencia para luego de segunda vuelta

Ahora Nación se suma a Rafael López Aliaga en negarle apoyo a Keiko Fujimori y exige “compromisos claros” a Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

Diana Sánchez abre su corazón y expresa y temor a no ser mamá: “Tengo miedo que mi cuerpo no lo reciba”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

Magaly Medina reacciona al beso de Onelia Molina y Kevin Díaz en EEG: “Esas bocas ya se conocían”

Katy Jara anuncia su tercer embarazo: “La medicina dijo que no, pero Dios me ha hecho volver a sonreír”

DEPORTES

Álbum Panini Mundial 2026: precio oficial, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

Álbum Panini Mundial 2026: precio oficial, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

“Gassama y Churín no conocerían Lima si Raúl Ruidíaz y Universitario se ponían de acuerdo”: la firme opinión de Pedro García sobre el ataque de la ‘U’

Yanlis Feliz, Katielle Alonzo, y las otras jugadoras convocadas a la selección de República Dominicana tras brillar en la Liga Peruana de Vóley

Yadhira Anchante, armadora de la selección, revela que recibió 2 ofertas de la Liga Peruana de Vóley y confirma su futuro