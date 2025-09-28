Perú

Dina Boluarte suma un año entero con más de 90 % de rechazo en todo el Perú, según encuesta

La mandataria mantiene sus niveles de desaprobación casi al máximo en los últimos meses de su mandato. Las protestas de la ‘Generación Z’ en rechazo a su gestión la mencionan como ‘corrupta’ y ‘asesina’

Renato Silva

Se estima que la presidenta
Se estima que la presidenta llegue alrededor de las 10 de la mañana. | Presidencia

La desaprobación de la gestión de la presidenta Dina Boluarte en sus últimos meses de gobierno ha alcanzado un nuevo récord. Una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que la presidenta ha mantenido una desaprobación superior al 90 % durante todo un año, desde septiembre del 2024.

El estudio de opinión publicado esta mañana y difundido en La República indica que la desaprobación de la presidenta se encuentra en 93 % a nivel nacional, mientras que apenas el 4 % de los ciudadanos indican que aprueban su gestión. Con este resultado adverso para la imagen de la mandataria, suma un año completo con una aprobación casi total a nivel nacional.

Sin embargo, la desaprobación de la presidenta Boluarte alcanzó el 90 % desde mucho antes, desde mayo del año 2024. En los meses siguientes, la desaprobación de Boluarte solo bajó del 90 % en una ocasión: en agosto del 2024, cuando llegó al 88 % de rechazo.

La presidenta Dina Boluarte mantiene
La presidenta Dina Boluarte mantiene sus niveles de desaprobación en más de 90 % por un año de forma consecutiva. (Foto: IEP)

Generación Z, en contra de Dina Boluarte

La gestión de la presidenta Dina Boluarte no solo es rechazada por los ciudadanos en las encuestas, sino que la indignación ciudadana por el constante problema de la inseguridad ciudadana y casos de corrupción que tocan el círculo más cercano de la mandataria han provocado una serie de manifestaciones protagonizadas por ciudadanos identificados con el nombre ‘Generación Z’.

Si bien el origen del nombre hace referencia a las protestas juveniles en Nepal, en el Perú no se limita a un grupo generacional. Personas de diferentes edades ya protestaron hace unos días a favor de la derogatoria de la ley ‘pro AFP’, y durante este fin de semana volvieron a salir a las calles, esta vez para protestar por la situación crítica de la seguridad ciudadana y los ataques constantes de extorsionadores en contra de choferes de buses del transporte público.

Posters with images of Peru's
Posters with images of Peru's President Dina Boluarte lie on the ground during a demonstration organised by a youth collective called "Generation Z" to express discontent over a controversial pension reform plan, as well as the government of Boluarte, whose approval ratings have plummeted due to ongoing scandals and rising crime, in Lima, Peru September 27, 2025. REUTERS/Angela Ponce

Durante la protesta de la Generación Z en Lima, realizada el sábado 27 de septiembre, se registró un saldo total de 18 personas heridas, incluyendo un periodista y un brigadista, según reportó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado publicado en sus redes sociales pasadas las 11 de la noche.

El organismo enfatizó que varios de los heridos, entre los que se encuentran un hombre de 65 años impactado por perdigón y una mujer afectada por agentes químicos, recibieron la atención de servicios de emergencia en el centro de la ciudad. La CNDDHH expresó su condena ante la represión ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) y exigió el cese inmediato de las agresiones.

Marcha de la Generación Z del sábado en Lima dejó 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista, según la CNDDHH - @limantigua

Durante la marcha, un número considerable de participantes intentó avanzar hacia el Congreso de la República, punto en el que se desencadenaron los principales incidentes a raíz del uso de bombas lacrimógenas, vallas metálicas y perdigones por parte de las fuerzas del orden.

La respuesta policial derivó en lesiones que, según registros previos de la jornada, incluyeron a trabajadores de prensa y personal voluntario de salud afectados en cumplimiento de sus funciones. Por su parte, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANITRA), Julio Campos, indicó que al menos siete jóvenes fueron detenidos por la PNP.

