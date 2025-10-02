Perú

PNP desplegará más de 10.000 agentes durante el paro de transportistas del 2 de octubre

El ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció medidas de seguridad durante el paro de transporte público en Lima, convocado por un sector del gremio en protesta por las extorsiones y ataques de mafias que afectan a choferes y cobradores

Valeria Mendoza Talledo

Por Valeria Mendoza Talledo

Guardar
PNP desplegará más de 10.000
PNP desplegará más de 10.000 agentes durante el paro de transportistas del 2 de octubre Foto: Defensoría del Pueblo

El paro de transportistas convocado para este jueves 2 de octubre en Lima y Callao involucra la participación de más de 450 empresas en protesta contra la inseguridad. Ante la convocatoria, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de más de 10.000 policías con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y las unidades que decidan operar durante la paralización.

El operativo, denominado Plan Amanecer Seguro, comenzará a las 4:30 a.m. en los principales corredores de la capital, con patrullas y puntos de control ubicados en zonas estratégicas. Esta medida busca prevenir incidentes y mantener el orden en avenidas y rutas de alta circulación.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) coordinará con la Policía Nacional del Perú (PNP) el establecimiento de desvíos y rutas alternas para facilitar la movilidad de la ciudadanía durante la jornada. Además, se habilitarán buses adicionales en vías principales para apoyar el traslado de pasajeros.

Se estima que miles de unidades de transporte urbano suspendan operaciones durante el paro, por lo que el enfoque policial estará en minimizar riesgos, asegurar la protección de los ciudadanos y garantizar que puedan movilizarse sin radares, ni comunicación por radio, a pesar de la medida de fuerza.

Paro de transportistas del 2
Paro de transportistas del 2 de octubre es acatado por la mayoría de empresas de buses.

Malaver defiende protocolo policial ante incidentes con perdigones

El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que la Policía Nacional actúa bajo el respeto de los derechos humanos y no utiliza perdigones en sus intervenciones, sino postas de goma, de acuerdo a normas internacionales sobre el uso de la fuerza. “No existe disposición alguna que avale la represión contra manifestantes o periodistas. Si ocurre un caso aislado, se investiga de inmediato”, puntualizó Malaver.

No obstante, en movilizaciones anteriores, se presentaron incidentes en los que se reportaron perdigones presuntamente disparados por agentes policiales. Uno de estos hechos afectó a un equipo de prensa que cubría una protesta, lo que generó cuestionamientos sobre la seguridad y los protocolos de actuación de la PNP en manifestaciones.

Malaver aseguró que el despliegue policial para el jueves 2 de octubre está orientado a proteger tanto a los pasajeros como a las empresas de transporte que decidan operar durante el paro. El operativo comprende patrullajes, puntos de control y supervisión en los corredores con mayor tránsito en Lima y Callao.

Policías resguardan una vía durante
Policías resguardan una vía durante una manifestación de transportistas este jueves en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Malaver asegura funcionamiento parcial mientras gremios advierten paro masivo

El ministro del Interior, Carlos Malaver, sostuvo que existen gremios que no se sumarán a la paralización, e hizo hincapié en la diversidad de posturas dentro del sector. Indicó que el transporte masivo —como el Metropolitano, el tren eléctrico y los corredores complementarios— continuará operando, lo que representa cerca del 35% del trasladado de pasajeros en Lima y será esencial durante la jornada.

Sin embargo, los dirigentes del transporte urbano señalaron que más de 450 empresas suspenderán sus servicios este jueves, lo que afectará a miles de unidades. Martín Valeriano, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), explicó que la paralización responde a la inseguridad constante que enfrentan los conductores en sus rutas diarias.

Voceros de Santa Catalina advierten
Voceros de Santa Catalina advierten con iniciar un paro indefinido si no reciben respuestas.

¿Qué exigen los transportistas?

Este jueves tendrá lugar el paro de transporte urbano en Lima y Callao debido a la necesidad de resguardar la integridad de conductores y cobradores frente a extorsiones y ataques de mafias. Los gremios de transporte insisten en que la paralización no tiene fines económicos, sino que apunta a garantizar la operación de los transportistas sin amenazas.

Las principales demandas incluyen:

  • Creación de una unidad de élite que integre a Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para enfrentar a las bandas criminales que extorsionan a conductores y empresas.
  • Auditorías y control permanente sobre esta fuerza especial, para asegurar transparencia y eficacia.
  • Implementación de medidas preventivas, como la instalación de cámaras en las unidades y mayor presencia policial en rutas catalogadas como de alto riesgo.
  • Protección legal y judicial inmediata para los conductores que denuncien extorsión o agresiones, protegiendo a quienes quedan expuestos ante las mafias.
  • Respuesta rápida y efectiva del Estado ante ataques o amenazas, permitiendo que choferes y cobradores sigan trabajando sin temor.

Los dirigentes remarcan que la carencia de acciones concretas por parte del Estado ha conducido a la suspensión masiva de servicios, lo que afecta la movilidad de miles de personas en Lima y Callao.

Temas Relacionados

Paro de transportistas Ministerio del Interior Policía Nacional del Perú Carlos Malaver Transporte urbano Plan Amanecer Seguro2 de octubreperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

La conductora compartió su preocupación y tristeza por la situación que enfrenta su aún esposo, dejando claro su rechazo a la violencia y pidiendo respeto en medio de la presión mediática

Maju Mantilla expresa su angustia

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El volante argentino nacionalizado peruano apareció con un disparo inesperado para romper la paridad en Trujillo y darle la ventaja a la ‘U’

Golazo de Martín Pérez Guedes

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con este resultado en el Mansiche, el cuadro ‘crema’ se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con cinco puntos más que el segundo. Su siguiente rival será Juan Pablo II en el Estadio Monumental

Universitario vs Alianza Atlético 2-0:

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos en El Agustino: PNP incauta carga y la entrega a Sucamec

Más de 400 cajas de pirotecnia fueron halladas ocultas en el tanque de un tráiler y quedaron bajo custodia de Sucamec. Dos intervenidos afrontan investigación por tráfico de productos peligrosos

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo a un paso

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla expresa su angustia

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

Luis Fonsi visitó el Perú: recorrió Arequipa y confesó quedar impresionado con la riqueza cultural y natural del país

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025