¿Cuándo es la segunda vuelta electoral en Perú? Fecha oficial, horario, debates, candidatos y reglas para votar

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta electoral de Perú está fijada para el domingo 7 de junio de 2026. Ese día, los peruanos elegirán entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, los dos finalistas de la primera vuelta del 12 y 13 de abril. La jornada se desarrollará de 07:00 a 17:00 horas en todo el país y el voto es obligatorio para los aproximadamente 27 millones de peruanos habilitados en el padrón electoral.

Ciudadanos peruanos esperan en fila para emitir su voto en una mesa de votación durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2024, supervisados por efectivos de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los candidatos y cómo llegaron al balotaje

Keiko Fujimori obtuvo el 17,18% de los votos en la primera vuelta, convirtiéndose en la candidata más votada. Roberto Sánchez alcanzó el 12,03%, superando al ultraconservador Rafael López Aliaga por apenas 21.210 votos, una diferencia que mantuvo al país en vilo durante casi una semana y generó denuncias de fraude desde sectores de Renovación Popular, todas rechazadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, avanzan a la segunda vuelta en Perú, según los resultados casi concluidos de la ONPE y la alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragmentación de la primera vuelta fue extrema: 35 partidos compitieron y los cuatro candidatos eliminados —Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Jorge Nieto y López Aliaga— sumaron más del 40% de los sufragios. Eso convierte la transferencia de votos en la variable central del balotaje.

Fujimori centra su campaña en seguridad, orden institucional y continuidad del modelo económico. Sánchez propone una agenda de reivindicación social, reforma agraria y ha prometido el indulto al expresidente Pedro Castillo, encarcelado desde 2022. Las encuestas de Ipsos registran un empate técnico: 38% para cada candidato, con un 17% que prefiere votar en blanco o viciar su voto.

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El mapa electoral: quién gana dónde

Fujimori dominó en la costa norte y la Amazonía: obtuvo el 34,13% en Tumbes, el 29,68% en Ucayali y el 28,01% en Piura. Sánchez lideró en el eje andino: 43,43% en Huancavelica, 41,62% en Cajamarca y 40,98% en Apurímac. El rechazo a Fujimori en el sur andino es contundente: en Puno obtuvo apenas el 3,90%.

Lima, con 8,66 millones de electores, y el Callao, con 860.000, son las jurisdicciones con mayor peso aritmético. López Aliaga lideró en ambas en la primera vuelta y anunció su respaldo a Fujimori para el balotaje, aunque los analistas advierten que la transferencia automática de votos no está garantizada. Arequipa, la segunda ciudad más poblada, fue ganada por Nieto y sus 1,2 millones de electores representan un bloque impredecible para ambos finalistas.

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El mapa electoral de Perú revela un país dividido entre Fujimori y Sánchez Palomino con 11 regiones cada uno, y otros candidatos ganando en zonas específicas tras consolidar el 100% de los votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debates presidenciales: fechas, sedes y formato

El JNE confirmó dos debates de cara al balotaje:

Domingo 24 de mayo: debate de equipos técnicos, en el jirón Nazca, en el distrito de Jesús María .

Sábado 31 de mayo: debate presidencial entre Fujimori y Sánchez, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que ambas organizaciones políticas acordaron las fechas y sedes en una reunión con autoridades electorales, aunque precisó que aún quedan por definir aspectos de metodología, tiempos y moderadores. Sánchez propuso además la realización de debates adicionales en distintas ciudades del país, incluyendo Chota, en Cajamarca.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horario, locales y cómo votar el 7 de junio

La jornada electoral se desarrollará de 07:00 a 17:00 horas en todo el Perú. Los miembros de mesa son los mismos sorteados para la primera vuelta del 12 de abril, conforme al artículo 64° de la Ley Orgánica de Elecciones, sin necesidad de nuevo sorteo. Deben presentarse a las 06:00 horas para instalar la mesa antes del inicio de la votación.

El local de votación no cambia respecto a la primera vuelta. Se recomienda verificar la ubicación exacta de la mesa antes del día de la elección.

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Requisitos para votar: DNI y excepciones

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) autorizó de forma excepcional votar con DNI vencido, siempre que el documento sea legible y permita identificar al elector. También podrán votar con el DNI amarillo los jóvenes que hayan cumplido 18 años recientemente. No se admitirán tickets ni comprobantes de trámite como documentos válidos para sufragar.

En caso de robo o extravío del DNI, el ciudadano no podrá votar sin el documento físico. Se recomienda presentar la denuncia policial correspondiente y gestionar la dispensa de multa ante el JNE. Los adultos mayores de 60 años cuentan con DNI de vigencia permanente y acceso gratuito a la renovación del documento.

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Peruanos podrán votar el 2 de octubre con DNI caducos o por vencer

Multas por no votar: montos y cómo pagarlas

El voto es obligatorio en el Perú. Las multas por omisión al sufragio varían según el nivel de pobreza del distrito:

Zonas de pobreza extrema: S/ 27,50

Distritos de pobreza no extrema: S/ 55

Localidades no pobres: S/ 110

Miembros de mesa que no asistieron: S/ 275

El pago puede realizarse en el portal pagalo.pe, en agencias del Banco de la Nación o en oficinas del JNE. Quienes no pudieron votar por razones justificadas pueden solicitar dispensa ante el JNE hasta cinco días naturales antes del 7 de junio, presentando los documentos que acrediten el impedimento.

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Qué está en juego el 7 de junio

El próximo presidente asumirá el cargo en un contexto de alta incertidumbre institucional: el Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. El politólogo Alonso Cárdenas, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, advierte que los retos inmediatos serán el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana, para los que “no ha habido absolutamente nada” de prevención en la campaña. El economista Rodolfo Grela, CEO de Regum Capital, señala que la incertidumbre electoral ya presiona el tipo de cambio y podría forzar ajustes en el mercado cambiario si persiste la inestabilidad política tras el resultado del balotaje.