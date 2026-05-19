Perú

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

El humorista peruano sufrió una fractura en el brazo luego de ser empujado brutalmente por un asistente. Exige justicia y pide a las autoridades que el caso no quede impune.

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Cachay exige justicia tras brutal ataque.
Cachay exige justicia tras brutal ataque.

Durante un show realizado en Olmos, el humorista peruano Cachay fue víctima de una agresión que le provocó una fractura en el brazo. El incidente ocurrió cuando uno de los asistentes lo empujó violentamente desde unas escaleras mientras interpretaba uno de sus personajes.

“Que se vaya preso. Me ha querido matar”, reclamó el artista en diálogo con el portal Instarándula, tras romper el silencio sobre el violento episodio.

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El impacto le causó lesiones y una fractura en el brazo, además de daños materiales, como la rotura de su teléfono móvil. “Tiene que pagarme mis gastos. Incluso me ha malogrado un teléfono nuevo. Me ha tirado. Estoy gastando mi plata, es un gasto”, indicó.

El humorista expresó su decisión de buscar justicia y exigió a las autoridades que su caso no quede impune. “Voy a consultar con un abogado para que me pueda apoyar y seguir con la denuncia”, afirmó en conversación con el mencionado portal. Añadió que espera que el agresor, quien ya se encuentra detenido, asuma las consecuencias de sus actos. “Que las autoridades pongan cartas en el asunto porque esto yo lo voy a hacer hasta el último; esto no puede quedar así”, manifestó.

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Imagen dividida. Izquierda: Primer plano de Cachay con cabello rizado y un yeso blanco en su brazo. Derecha: Escena borrosa de un evento con gente y una persona en el escenario
El cómico Cachay sufrió una agresión durante un show en Chiclayo, resultando con el brazo roto y siendo internado en el hospital.

Sorprendido con reacción de agresor

Según relató Cachay, en otra entrevista con el programa Arriba Mi Gente, la agresión lo tomó desprevenido. El comediante explicó que, durante la presentación, interactuaba con el público cuando un hombre, a quien describió como serio, aprovechó un descuido para empujarlo. “Lo veo serio y lo trato de esquivar. Cuando volteo, aprovecha para empujarme y me avienta desde arriba”, detalló el artista.

Cachay también enfatizó la gravedad del ataque y el riesgo al que estuvo expuesto. “Yo pensé en mi cerebro y mi columna. Me ha agarrado descuidado”, admitió, mostrando el brazo lesionado y evidenciando el impacto físico y emocional del suceso.

La agresión generó una rápida reacción entre los presentes en el evento. Tras el incidente, el espectáculo fue suspendido y el responsable fue reducido por algunos asistentes antes de ser trasladado a la comisaría local para las investigaciones correspondientes. El hombre permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias policiales.

El conocido cómico José Luis 'Cachay' Ramos fue víctima de una cobarde agresión por parte de un expolicía durante una presentación en Olmos, Chiclayo. El artista sufrió una fractura y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Escucha sus declaraciones tras el lamentable suceso. Exitosa.

La familia del humorista también se pronunció sobre la situación. Janeth Cachay, hija del comediante, utilizó sus redes sociales para expresar su consternación y brindar detalles acerca del estado de salud de su padre. “Qué triste despertar y ver este video. Afortunadamente, mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo. Ya veremos cómo le va al tipo con las autoridades”, escribió.

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