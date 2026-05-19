Perú

Renato Rossini pide calma y aclara su salud tras postular a la alcaldía de Jesús María: “El Parkinson me dio más ganas de vivir”

El artista explicó en redes sociales que la enfermedad avanza lentamente con tratamiento y ratificó su compromiso con el distrito, agradeciendo el respaldo y las muestras de preocupación de los vecinos.

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Renato Rossini respondió a cuestionamientos sobre su salud.
Renato Rossini respondió a cuestionamientos sobre su salud.

El actor peruano Renato Rossini reapareció en redes sociales este 18 de mayo para aclarar su estado actual de salud y pedir tranquilidad a sus seguidores, luego de que se intensificaran los comentarios sobre su diagnóstico de Parkinson tras anunciar su candidatura a la alcaldía de Jesús María. Rossini, quien reveló públicamente que padece la enfermedad a inicios de 2025 durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, explicó que, si bien enfrenta este reto de salud, se mantiene activo y preparado para asumir nuevos desafíos personales y profesionales.

El reciente anuncio de su postulación a la alcaldía generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos vecinos y seguidores expresaron su apoyo a la candidatura del actor, resaltando su trayectoria y su compromiso con el distrito donde nació y creció. Otros, sin embargo, manifestaron preocupación sobre su capacidad para asumir una responsabilidad política debido a su condición de salud, planteando dudas y comentarios que Rossini decidió responder de manera directa.

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Renato Rossini revela su fuerte lucha contra el Parkinson. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Aclara su estado de salud

En su mensaje, Rossini agradeció la preocupación y el respaldo demostrados tras compartir su aspiración política y reiteró que el Parkinson, aunque es una enfermedad crónica, puede avanzar muy lentamente con el tratamiento adecuado. “Sí, estoy diagnosticado con Parkinson, pero el Parkinson es una enfermedad que con el tratamiento adecuado avanza muy lentamente, digamos 10, 15 o 20 años”, escribió el actor en Facebook. Aseguró que su vida diaria sigue siendo activa e incluyó detalles sobre su rutina: “En mi vida diaria realizo ejercicios, corro tabla, monto mi motocicleta y hago pesas para mantener una buena condición”.

El artista reconoció que el Parkinson le cambió la vida, pero lejos de alejarlo de sus metas, le ha dado más ganas de vivir, de ayudar y de enfocarse en el prójimo. Además, compartió una enseñanza importante recibida de su hermano: “Hay un lema que me enseñó mi hermano antes de partir: mente sobre cuerpo”. Esta filosofía lo ha ayudado a sobrellevar los retos y mantener una actitud positiva.

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La publicación sobre su salud fue realizada tras recibir numerosos mensajes de apoyo y también comentarios de preocupación y escepticismo sobre su capacidad para ejercer la función pública. Rossini insistió en que, pese a las circunstancias, su energía y su compromiso con el bienestar de los vecinos de Jesús María permanecen intactos. “Les agradezco mucho su preocupación y su gran apoyo, un abrazo grande para todos mis queridos vecinos”, concluyó.

Su anuncio a la vida política

A lo largo de su carrera, Renato Rossini ha participado en producciones televisivas y cinematográficas, y ahora suma a su trayectoria la decisión de participar activamente en la vida política local.

En su publicación del 17 de mayo, Rossini se dirigió directamente a los vecinos de Jesús María con el fin de anunciar su candidatura: “Hola, ¿cómo estás? Permíteme presentarme, mi nombre es Renato Rossini, vecino de Jesús María. Nací y crecí en nuestro querido distrito un 24 de octubre de 1970. Mi profesión como actor me permitió recorrer distintas partes del mundo, conocer diferentes realidades y entender la importancia de escuchar, ayudar y servir a los demás. Hoy quiero asumir un nuevo reto: trabajar por el distrito que me vio crecer. Por eso hoy te pido la oportunidad de llegar a la alcaldía con tu confianza y tu voto".

Asimismo, describió todo lo que piensa hacer en el distrito. “El principal valor de esta campaña será el respeto, respeto por nuestros adultos mayores, por las mujeres, por los niños, por las personas con discapacidad y por nuestras mascotas. Creo que el respeto es uno de los valores más importantes para vivir en sociedad. Soy un vecino como tú que solamente quiere lo mejor para su distrito, un lugar más seguro donde podamos vivir tranquilos, con mejores servicios para tener una mejor calidad de vida, un distrito hermoso con mejores áreas públicas y servicios para nosotros los vecinos: salud, cultura, recreación, deporte. Estoy convencido que podemos tener un futuro mejor en nuestro distrito. Dame la oportunidad, muchas gracias”.

Desde que hizo pública su diagnosis en 2025, Rossini no ha tenido ningún problema para hablar sobre su estado de salud. Su testimonio ha sido valorado por seguidores y por quienes también enfrentan desafíos de salud similares.

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