AFP anticipan caída de fondos previsionales si gana Roberto Sánchez: rendimientos de hasta 39% del Fondo 3 podrían revertirse

Los fondos privados de pensiones en Perú podrían registrar caídas de hasta 15% ante la incertidumbre por la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El sistema previsional peruano enfrenta un posible escenario de alta volatilidad a raíz de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Según análisis de AFP Integra, que administra más del 50% de los fondos privados del país, los efectos de la elección podrían reflejarse en pérdidas de hasta 15% para los afiliados si el resultado incrementa la percepción de riesgo político.

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El contexto internacional ha sido favorable en el último año, lo que permitió a las administradoras mejorar la rentabilidad de los fondos y a las grandes empresas peruanas buscar alternativas fuera del país ante la inestabilidad local.

Un entorno internacional que sostiene a los mercados

El último año estuvo marcado por la recuperación de los mercados globales, según explicó Jean Pierre Fournier, vicepresidente de Inversiones de AFP Integra.

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Los principales índices bursátiles, como el S&P 500 en Estados Unidos, alcanzaron máximos históricos tras superar la incertidumbre de la pandemia y beneficiarse de inversiones en tecnología, energía y commodities.

Esto se tradujo en mejores retornos para los fondos de pensiones peruanos, que invierten parte de su cartera en activos internacionales, según explicó.

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Grandes empresas peruanas como Credicorp, Buenaventura, IFS y Hochschild optaron por invertir fuera del país para proteger sus activos de la volatilidad local. REUTERS/Alessandro Cinque

Pero las grandes empresas peruanas han optado por diversificar sus inversiones. Parte importante del capital generado en los últimos años se ha dirigido a activos en el exterior o a recompras de acciones propias, como ocurrió con Credicorp, Buenaventura, IFS (Interbank) y Hochschild.

Este movimiento responde a estrategias de protección ante la incertidumbre política local, manteniendo liquidez en espera de un cambio de clima para reinvertir en el país.

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Entre los ejemplos recientes, destaca la adquisición de acciones de Pacasmayo por parte de Holcim por 1.500 millones de dólares, impulsada por la percepción de precios bajos en el mercado peruano.

Fondos de pensiones: cifras récord y riesgos latentes

El desempeño de los fondos privados de pensiones muestra cifras históricas. El Fondo 3 reporta un rendimiento de hasta 39% en el último año, el Fondo 2 un 23% y el Fondo 1 cerca de 14%.

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En los últimos cinco años, el Fondo 1 acumula 27%, el Fondo 2 llega a 37% y el Fondo 3, 42%. Estas cifras superan ampliamente las tasas promedio de los depósitos a plazo, que rondan el 4% anual, y han permitido a los afiliados recuperar e incluso superar los montos previos a la pandemia.

Los fondos de pensiones peruanos reportaron rentabilidades históricas: hasta 39% anual en el Fondo 3, superando ampliamente los depósitos a plazo fijos tradicionales.

No obstante, la fotografía actual revela que más de 800 mil afiliados no alcanzarían la pensión mínima debido a los ocho retiros previos dictaminados por el Congreso.

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A pesar del buen rendimiento general, la cobertura efectiva y el monto final de pensión siguen dependiendo críticamente de la continuidad y regularidad de los aportes.

Impacto de una victoria de Sánchez para el afiliado

Las proyecciones de AFP Integra señalan que, ante una victoria de Roberto Sánchez, el mercado accionario local podría registrar caídas de entre 10% y 15% en el corto plazo, reflejando la reacción negativa de los inversionistas ante un aumento de la incertidumbre política.

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Esta corrección bursátil impactaría de manera directa en el valor de los fondos previsionales, ya que una parte importante de las inversiones de las AFP está vinculada al desempeño del mercado de acciones.

Así, los afiliados verían una disminución inmediata en el saldo de sus cuentas individuales, replicando episodios previos en los que la volatilidad política generó ajustes en los ahorros previsionales.

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El impacto sería especialmente notorio en el Fondo 3, que tiene mayor exposición a renta variable y fue el que más creció en el último año.

Si bien la historia reciente demuestra que los fondos pueden recuperarse tras las crisis, el efecto inmediato sobre los ahorros y la percepción de seguridad previsional resulta inevitable ante escenarios de alta volatilidad.

Más de 800 mil afiliados peruanos se ubican por debajo de la pensión mínima tras ocho retiros extraordinarios autorizados previamente por el Congreso.

Retiros masivos y presión sobre el sistema

A la volatilidad política y de mercado se suma el impacto de los retiros extraordinarios. Durante el octavo retiro, los afiliados retiraron cerca de 24.000 millones de soles, lo que redujo el monto administrado por las AFP a aproximadamente 140.000 millones de soles

El posible debate sobre un noveno retiro genera preocupación entre las administradoras. Se advierte que nuevas salidas masivas podrían dejar a un número creciente de personas con sus cuentas previsionales en cero, sin fondos para la jubilación. Este riesgo es especialmente alto para quienes han realizado retiros sucesivos y ya cuentan con un saldo reducido o nulo.

Sin embargo, la reconfiguración de fuerzas en el nuevo Congreso introduce elementos de mayor estabilidad institucional para el segmento de los fondos privados de pensiones.

Según el análisis de Jean Pierre Fournier, el menor nivel de fragmentación parlamentaria y la existencia de bancadas con mayor capacidad de consenso dificultan la aprobación de medidas extremas y ofrecen un contrapeso efectivo frente a iniciativas que puedan afectar las inversiones previsionales.