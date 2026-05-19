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Presidente José María Balcázar prometió el indulto a Pedro Castillo, según abogado del exmandatario

Walter Ayala afirmó que Balcázar “es fujimorista” pues no encuentra explicación a la supuesta demora para conceder el indulto a favor del expresidente

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Pedro Castillo aseguró que mandatario prometió liberarlo. | Fotocomposición: Infobae
Pedro Castillo aseguró que mandatario prometió liberarlo. | Fotocomposición: Infobae

Walter Ayala, abogado defensor del expresidente Pedro Castillo, afirmó que el actual mandatario, José María Balcázar, se comprometió a otorgar el indulto al exmandatario Pedro Castillo, quien permanece en prisión desde diciembre de 2022 luego de un intento fallido de golpe de Estado.

En conversación con RPP, Ayala se refirió a la negativa del gobierno de Balcázar de otorgar la gracia presidencial a Castillo y criticó a Balcázar, a quien acusó de ser un aliado de Fuerza Popular.

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“Balcázar prometió el indulto al presidente (Pedro Castillo) y si no cumple su palabra, la historia lo va a juzgar (...) yo no creo que le dé el indulto al expresidente Pedro Castillo porque para mí Balcázar es fujimorista. Si está ahí es porque lo ha puesto el fujimorismo, no hay otra explicación.” En esa línea, explicó que tras haberse gestionado la solicitud formal, aún no hay resultados.

Ayala considera que indulto es posible

El exministro también fundamentó la viabilidad del indulto aún sin sentencia firme y aseguró que, desde su perspectiva, el marco normativo actual permite la medida de gracia en estas circunstancias.

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“En el derecho todo es interpretación; la Constitución no dice que debe ser (la sentencia) consentida. Existe una sentencia y así como en su momento no se hizo caso al reglamento, ¿por qué esta vez tenemos que hacer caso al reglamento?”.

Entre los argumentos de Ayala destaca la comparación con el caso del exmandatario Alberto Fujimori, quien fue liberado durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski gracias a una resolución del Tribunal Constitucional.

Ayala remarcó que esa decisión supuso apartar al presidente de turno del cumplimiento estricto del reglamento de indultos, permitiendo una liberación que marcó un precedente institucional. “En ese entonces, la jurisprudencia y los precedentes institucionales jugaron a favor de la libertad presidencial para conceder la gracia”, aseveró.

Indulto a Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”

La semana pasada, durante una conferencia de prensa, el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, excluyó cualquier posibilidad de que el Gobierno de José María Balcázar considere un indulto para Pedro Castillo al afirmar en conferencia de prensa que este proceso de indulto “nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda”.

Ministro Luis Arroyo afirma que un indulto al expresidente Pedro Castillo “no está en agenda ni tiene por qué estarlo”. (Video: Canal N)

Durante una conferencia de prensa, el ministro Arroyo afirmó que la situación administrativa también fue aclarada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra. El titular del Minjus indicó que “no se encuentra en este momento en trámite ningún pedido de indulto solicitado tanto por el expresidente Castillo como tampoco por terceros”.

Según Jiménez Borra, existen antecedentes de cuatro pedidos realizados por terceros y uno por el propio exmandatario, pero la solicitud firmada por Pedro Castillo fue declarada inadmisible, y ninguna otra está activa en la actualidad.

Las condiciones legales para acceder a un indulto, explicó Jiménez Borra, exijen que “no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida”, lo que establece un filtro legal imposible en la situación actual, pues hasta el momento la sentencia en primera instancia se encuentra en un proceso de apelación.

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