Perú

Vacunación gratuita contra el sarampión disponible en todo el país: ¿Conode dónde y cómo saber si estoy inmunizado?

La vacunación contra el sarampión es importante porque previene contagios, evita complicaciones graves como neumonía y protege tanto a la persona inmunizada como a quienes no pueden recibir las dosis

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La vacunación contra el virus está disponible en todos los centros de salud del país y la ubicación de cada establecimiento puede consultarse en el portal oficial del Seguro Integral de Salud - Créditos: Andina.
La vacunación contra el virus está disponible en todos los centros de salud del país y la ubicación de cada establecimiento puede consultarse en el portal oficial del Seguro Integral de Salud - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) declaró la emergencia sanitaria en once regiones del Perú ante el riesgo inminente de propagación del sarampión, tras la confirmación de casos en Puno. La medida busca contener este avance, en especial, en la población infantil.

La inmunización contra la enfermedad viral está disponible en todos los establecimientos de salud del país, de acuerdo información de voceros del Minsa para Andina. La lista actualizada de hospitales, institutos y centros de salud habilitados puede consultarse en el portal oficial del Seguro Integral de Salud (https://sigeps.sis.gob.pe/BuscadorEESS/PortalSIS/BuscarXDEP), que permite filtrar los puntos de vacunación por departamento, provincia y distrito. Cada opción incluye dirección exacta y acceso directo a Google Maps, lo que facilita la ubicación de los centros.

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El esquema de vacunación vigente dispone que la primera dosis de la vacuna triple viral (MMR) se administre entre los 12 y 15 meses de vida, mientras que la segunda se aplica entre los 4 y 6 años, conforme a lo señalado en la página oficial del Ministerio de Salud. Además, la vacuna MMRV se encuentra autorizada para niñas y niños de entre 12 meses y 12 años, y brinda protección adicional contra la varicela, según información difundida por la Agencia Andina.

El esquema nacional exige dos dosis de la vacuna triple viral (MMR) en la infancia y permite la administración de la MMRV, que también protege contra la varicela, hasta los 12 años - Créditos: Andina.
El esquema nacional exige dos dosis de la vacuna triple viral (MMR) en la infancia y permite la administración de la MMRV, que también protege contra la varicela, hasta los 12 años - Créditos: Andina.

Para reducir el impacto de la enfermedad detectada en Puno y cerrar las brechas de inmunización, la entidad anunció la intensificación de la vacunación en niñas y niños menores de 10 años, 11 meses y 29 días.

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En los distritos de Juliaca y San Pedro de Putina Punco, ubicados en la región Puno, se ha ampliado la estrategia para vacunar también a personas adultas de hasta 59 años, 11 meses y 29 días, debido a la transmisión local confirmada. Esta decisión fue adoptada en respuesta directa a la situación epidemiológica en esa zona.

¿Cómo consultar el carné de vacunación?

Los padres y tutores pueden revisar el carné de vacunación de sus hijos mediante la plataforma digital del Ministerio de Salud, denominada Minsa Digital (https://minsadigital.minsa.gob.pe/login). Al ingresar al portal, las personas que no tengan una cuenta deben registrarse completando los datos solicitados.

Posteriormente, podrán acceder al sistema utilizando su número de documento nacional de identidad (DNI), contraseña y el código captcha correspondiente. Esta herramienta permite consultar el carné de vacunación, reservar citas, revisar referencias, acceder a recetas médicas y verificar el historial de atenciones, entre otros servicios de salud.

Características del sarampión y síntomas principales

El sarampión es una infección viral que afecta principalmente a menores de cinco años y puede derivar en complicaciones graves como diarrea, infecciones de oído, neumonía, ceguera y encefalitis, según el Ministerio de Salud.

Se intensificó la inmunización en menores de 10 años y, en zonas con transmisión local, la cobertura se amplió a adultos de hasta 59 años - Créditos: Andina.
Se intensificó la inmunización en menores de 10 años y, en zonas con transmisión local, la cobertura se amplió a adultos de hasta 59 años - Créditos: Andina.

Esta última condición, una inflamación cerebral, puede ocasionar la muerte en los casos más críticos. Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos enrojecidos y manchas blancas en la parte interna de las mejillas.

Áreas declaradas en emergencia y duración de la medida

La emergencia sanitaria fue oficializada mediante decreto supremo y establece un periodo de intervención de 90 días, durante el cual se reforzarán las acciones de prevención, vigilancia y control en las regiones de Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, así como en Lima Metropolitana y Callao. Estas zonas han sido priorizadas debido a su vulnerabilidad epidemiológica y la confirmación o riesgo elevado de transmisión local del virus.

La cobertura nacional de la vacuna y la ampliación de los grupos etarios para la inmunización buscan frenar el avance del sarampión y evitar brotes de mayor escala. El Ministerio de Salud exhorta a la población a acudir a los puntos de vacunación habilitados y mantener al día el esquema de inmunización.

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