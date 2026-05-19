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¿Qué vinculación tiene Roberto Sánchez con el gobierno de Pedro Castillo?

El candidato de Juntos por el Perú convirtió su vínculo con el exmandatario encarcelado en el eje central de su campaña, con promesas, símbolos y aliados que refuerzan esa identificación ante la segunda vuelta

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Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo
Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta del próximo 7 de junio, tiene una historia de estrecha cercanía con el expresidente Pedro Castillo, quien cumple actualmente una condena de 11 años y 5 meses por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Psicólogo de profesión, nacido en Huaral y con domicilio actual en San Borja, Sánchez llegó al Ejecutivo de la mano del propio Castillo: fue designado ministro de Comercio Exterior y Turismo desde el inicio del gobierno y se convirtió en el único integrante del gabinete que sobrevivió a todos los cambios ministeriales, sirviendo bajo los primeros ministros Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer, Aníbal Torres y Betssy Chávez.

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Lejos de distanciarse, durante la campaña Sánchez construyó su identidad política sobre la figura del encarcelado exmandatario, considerada una imitación. Luce el sombrero campesino que le entregó Castillo, recorrió el país en una autodenominada “ruta castillista” por zonas rurales y andinas, y se comprometió a otorgarle el indulto presidencial como primera medida de gobierno. Castillo, durante una audiencia judicial desde el penal de Barbadillo, incluso pidió públicamente el voto para Sánchez.

Ilustración acuarela de Roberto Sánchez, con sombrero y brazos abiertos, en el centro, flanqueado por otros tres políticos, incluido Pedro Castillo.
Roberto Sánchez, central en una ilustración acuarela, es rodeado por su círculo de confianza, enfatizando su papel crucial en la segunda vuelta electoral peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filas castillistas

La alianza va más allá de los gestos simbólicos. Para las elecciones de 2026, Juntos por el Perú integró en sus listas a candidatos del partido Todo con el Pueblo, la agrupación que Castillo fundó pero que no logró inscribirse a tiempo para participar en los comicios. De ese acuerdo nacieron candidaturas de familiares directos del expresidente: su hermano José Mercedes, su hermana Irma y su cuñada Yenifer Paredes. El bloque castillista representa cerca del 30% de los escaños que JPP obtuvo en el nuevo Congreso bicameral, y varios de sus integrantes han reconocido abiertamente que se presentaron como “los candidatos de Pedro Castillo”.

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Yenifer Paredes no descarta en incursionar en política.
Yenifer Paredes no descarta en incursionar en política. Foto: Latina

La postura de Sánchez frente al autogolpe ha sido estratégicamente ambigua: renunció al ministerio minutos después de que Castillo apareciera en televisión el 7 de diciembre de 2022, pero se abstuvo —en lugar de votar en contra— cuando el Congreso lo vacó horas después. Posteriormente fue señalado por el Ministerio Público como presunto participante del intento golpista por supuestamente haberle dado un abrazo a Castillo tras el mensaje a la Nación. Sin embargo, quedó fuera del juicio oral debido a que la Corte Suprema consideró que dicha acción no calza en el delito de rebelión.

Más aliados de Castillo

Roberto Sánchez apuesta por incorporar figuras vinculadas al entorno de Pedro Castillo para nutrir su equipo técnico de cara a la segunda vuelta presidencial. Entre los nombramientos más destacados se encuentra el de Pedro Francke, exministro de Economía durante el gobierno de Castillo, quien ahora lidera el equipo económico de Sánchez. Francke, quien fue el primer titular del MEF del recluido expresidente, se encargará de coordinar las propuestas económicas, incluidas iniciativas como el aumento del salario mínimo a 1.500 soles.

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez
Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

A este equipo se suma Manuel Rodríguez Cuadros, excanciller y figura de la diplomacia peruana, quien también participó en el gobierno de Castillo. Además, el exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien en abril asumió la defensa legal de Castillo, ha sido propuesto para ocupar el Ministerio de Justicia en un eventual gobierno de JPP.

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