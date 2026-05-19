Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo.

El martes 19 de mayo, Ignacio Buse consiguió la victoria más importante de su carrera en el ATP 500 de Hamburgo, al vencer al vigente campeón Flavio Cobolli por 6-2 y 7-5. En uno de los escenarios más reconocidos de la gira europea sobre arcilla, el tenista peruano pasó de la fase previa a eliminar al actual poseedor del título.

Buse mostró solidez durante todo el encuentro, sin conceder oportunidades de quiebre en contra y manteniendo la compostura en un escenario de alto nivel. Esta victoria representa su segundo triunfo ante un jugador del Top 20, un indicio de su progresión para competir frente a los mejores del circuito.

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“Sabía que podía ganar. El nivel es muy parecido. Si tengo un buen día, creo que puedo competir. He intentado salir convencido y ha funcionado”, declaró Buse tras el partido.

“Creo que jugué realmente bien, me he sentido muy cómodo. Flavio no ha tenido un buen partido, pero siempre es complicado enfrentarse a los mejores. Estoy muy contento con la victoria, pero debo prepararme para mañana”, añadió.

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El triunfo de ‘Nacho’ adquiere mayor relevancia por el rival al que superó: Flavio Cobolli, actual campeón del torneo y ubicado entre los 12 mejores del mundo. Tras este resultado, el peruano buscará seguir avanzando en el certamen y sumar victorias que le permitan mejorar su posición en el ranking global.

Vive el increíble momento en que Ignacio Buse, de 22 años, conecta el golpe ganador de su vida para derrotar al campeón defensor en sets corridos. ¡Una sorpresa verdaderamente asombrosa en la primera ronda!

El próximo rival de Buse en ATP 500 de Hamburgo

Con la clasificación a la segunda ronda, Buse enfrentará al checo Jakub Mensik (28 ATP), quien venció en su debut al alemán Jan-Lennard Struff (79 ATP) por 7-6(6) y 6-2. Este encuentro representa el reto más exigente para el peruano en la actual temporada de arcilla europea, y una oportunidad adicional para consolidar su proyección en el circuito y demostrar que su ascenso en el ranking responde a su rendimiento sostenido.

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El próximo partido de ‘Nacho’ está programado para el miércoles 20 de mayo, aunque la organización del torneo aún no ha confirmado el horario de su encuentro ante el representante de República Checa. En las próximas horas se definirá el cronograma, y se informará el horario para que los seguidores en Perú puedan estar atentos a su presentación.

Jakub Mensik será el próximo rival de Ignacio Buse en el ATP 500 de Hamburgo.

Buse puede entrar al top 50

Antes de iniciar el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse ocupaba el puesto 57 del ranking mundial. Su victoria ante Flavio Cobolli le permitió avanzar hasta el lugar 51 en el PIF ATP Live Rankings. Ahora, una victoria sobre Jakub Mensik le abriría la puerta para ingresar por primera vez al Top 50.

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En el último gran torneo previo a Roland Garros, Buse afronta un desafío cada vez mayor en cada ronda. En los octavos de final de Hamburgo, se medirá ante Mensik, excampeón de Masters 1000 y uno de los representantes más prometedores de la nueva generación con apenas 20 años.

Ignacio Buse celebra su destacada victoria en el ATP 500 de Hamburgo, avanzando a la siguiente ronda tras un emocionante partido contra Flavio Cobolli. (ATP )

Buse busca consolidar una temporada en la que ya ha demostrado capacidad para competir al más alto nivel. Registra un balance de 8-7 sobre arcilla en el ATP Tour en 2026 y ya alcanzó las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, además de sumar victorias en los Masters 1000 de Madrid y Roma.

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Su avance en Hamburgo refuerza su posición en el circuito y lo acerca a un nuevo hito en su carrera: ingresar al Top 50 mundial, un objetivo que podría concretar si logra superar la próxima ronda en el torneo alemán.