Perú

Conductor atropella a dos menores y se da a la fuga en La Libertad: víctima de 12 años lucha por su vida en UCI

La población de Huamachuco continúa en la búsqueda de información que logre dar con la identidad del conductor de la camioneta blanca que huyó sin auxiliar a los menores de 12 y 13 años

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El director del hospital Belén de Trujillo, Luis Castañeda brinda declaraciones a la prensa sobre el estado de salud delicado de la víctima de 12 años atropellado juntamente con otro menor de 14 en la avenida de El Ejército, en Huamachuco | Macro Norte

La indignación crece en la provincia de Huamachuco, en la región La Libertad, luego de que dos adolescentes de 12 y 13 años resultaran gravemente heridos tras ser atropellados por una camioneta blanca cuyo conductor huyó sin auxiliarlos.

El accidente ocurrió en la avenida del Ejército, en Huamachuco, donde, según denunciaron familiares, el conductor del vehículo embistió violentamente a los menores y los dejó abandonados en medio de la vía, pese a que ambos se encontraban gravemente heridos.

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Debido a la gravedad de sus lesiones, los adolescentes fueron trasladados de emergencia a la ciudad de Trujillo, ubicada a unas cinco horas de distancia. Actualmente reciben atención médica especializada en el hospital Belén.

Menor de 12 años permanece en UCI

El director del hospital Belén de Trujillo, Luis Castañeda, informó que el adolescente de 12 años presenta el cuadro más delicado y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Según detalló, el menor sufrió múltiples fracturas y diversas lesiones de consideración, por lo que su pronóstico permanece reservado.

Mientras tanto, los padres de ambos adolescentes permanecen en el hospital a la espera de noticias alentadoras sobre la evolución de sus hijos. La madre del menor más afectado pidió públicamente cadenas de oración por la recuperación del niño.

Familiares buscan cámaras de seguridad

Composición de un coche blanco con luces encendidas en carretera nocturna y un menor hospitalizado con el rostro difuminado
Imagen compuesta muestra el vehículo implicado en el atropello de dos menores en Huamachuco y a uno de ellos gravemente herido en el hospital, mientras el conductor sigue prófugo. (Exitosa)

En medio del dolor e impotencia, familiares de las víctimas recorren negocios y viviendas de Huamachuco solicitando acceso a cámaras de videovigilancia que hayan podido registrar el paso de la camioneta involucrada en el atropello.

La finalidad es ayudar a la Policía Nacional (PNP) a identificar al conductor responsable, quien hasta el momento permanece prófugo.

La situación ha generado fuerte rechazo entre los pobladores de la sierra liberteña, quienes cuestionan que el chofer no auxiliara a los menores tras el impacto. Incluso, integrantes de las rondas campesinas se han sumado a la búsqueda del responsable del accidente.

Activan cobertura del SOAT y CAT para los menores

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que se activó el fondo de compensación del SOAT y del CAT para cubrir la atención médica de ambos adolescentes.

El ministerio precisó que también se gestionaron cartas de garantía para asegurar que los menores continúen recibiendo tratamiento especializado sin que sus familias deban asumir los gastos derivados de la emergencia.

En un inicio, el hospital Belén había asumido temporalmente los costos de medicamentos y atención médica mientras se realizaban las gestiones correspondientes para activar los seguros obligatorios por accidentes de tránsito.

La población de Huamachuco exige que las autoridades aceleren las investigaciones y logren ubicar al conductor implicado en el atropello. La Policía continúa con las diligencias para identificar la camioneta involucrada y determinar responsabilidades.

Accidentes de tránsito en Perú dejan ocho muertos al día

Las cifras de accidentes de tránsito en el Perú continúan generando preocupación entre las autoridades y especialistas en seguridad vial. Actualmente, este tipo de hechos representa la principal causa de muerte violenta en el país.

De acuerdo con reportes oficiales, cada día alrededor de ocho personas fallecen y otras 150 resultan heridas en accidentes registrados en distintas regiones del territorio nacional.

Uno de los factores más alarmantes es el exceso de velocidad, identificado como la causa principal del 62% de los siniestros viales. A ello se suman otras conductas de riesgo como la imprudencia de los conductores, el consumo de alcohol al volante, la falta de respeto a las normas de tránsito y las deficientes condiciones de algunas vías.

Números de emergencia

  • 105 – Policía Nacional del Perú (emergencias policiales)
  • 116 – Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
  • 106 – Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU)
  • 911 – Central única de emergencias (disponible en algunas regiones)
  • 110 – Policía de Carreteras
  • 0800-4-0404 – Línea gratuita de orientación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre accidentes y transporte
  • 117 – Defensa Civil y atención ante desastres

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