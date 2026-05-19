El MEF confirma que el gobierno peruano hizo una compra de solo 12 aviones F-16

Rodolfo Acuña, titular del MEF, aclaró que la operación de los F-16 proviene de gestiones anteriores y no de la administración actual del presidente Balcázar. (Exitosa)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú confirmó la adquisición de únicamente 12 aviones F-16, una cifra que contrasta con versiones previas sobre la supuesta compra de 24 aeronaves por 3.500 millones de dólares.

La información fue ratificada por el titular del MEF, Rodolfo Acuña, quien especificó que los aviones llegarán completamente equipados en un plazo de cinco años.

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Según detalló el funcionario en declaraciones recogidas por Exitosa, la operación no corresponde a la actual gestión gubernamental, sino que proviene de decisiones adoptadas en periodos anteriores.

El ministro Acuña explicó que la adquisición de los F-16 no fue una decisión tomada bajo la administración actual, encabezada por el presidente Balcázar. Aclaró que la ruta crítica y el esquema de pagos ya estaban definidos antes del inicio del nuevo gobierno.

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El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú confirmó la compra de solo 12 aviones F-16, desmintiendo versiones sobre la adquisición de 24 aeronaves F-16.

“Los F-16 que se han contratado no vienen de esta gestión, eso hay que dejarlo claro, esto viene de las gestiones anteriores. Las decisiones de endeudarse como país para lograr esta adquisición se dio en el año anterior”, apuntó el ministro durante una entrevista difundida por Exitosa.

El titular del MEF precisó que el primer pago se realizó el mes pasado como cuota inicial establecida para el año en curso. Los siguientes desembolsos dependerán del cumplimiento de los compromisos de entrega por parte de la empresa proveedora.

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“Después vendrán pagos sucesivos en la medida que la empresa vaya cumpliendo con la entrega de los hitos que se han puesto, inicialmente”, sostuvo Acuña.

Versiones anteriores

Hasta hace pocas semanas, diversos medios y fuentes políticas manejaran la versión de que Perú habría cerrado la compra de 24 cazas F-16 por un monto de 3.500 millones de dólares.

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El primer pago para la compra de los F-16 en Perú ya se realizó, y los siguientes desembolsos dependerán del cumplimiento de las entregas por parte de la empresa proveedora. (Andina)

Esta cifra se difundió en círculos vinculados a la defensa y la política exterior, lo que generó expectativas y debates sobre la magnitud del acuerdo. No obstante, la ratificación del MEF acerca de la compra de únicamente 12 unidades introduce un matiz relevante en la discusión pública sobre los alcances reales de la operación.

Según lo informado por Exitosa, Acuña puntualizó que al finalizar los cinco años previstos para el proceso, el país contará con doce aviones F-16, equipados y listos para operar con toda su capacidad de respuesta. Esta precisión adquiere importancia ya que la diferencia entre comprar 12 o 24 aeronaves representa un cambio sustancial tanto en términos de inversión como de proyección militar.

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Opiniones y posturas

El tema de los F-16 también ha ingresado a la agenda electoral. Roberto Sánchez, candidato presidencial por Juntos por el Perú (JPP), y el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, ahora incorporado como asesor diplomático de la campaña, se refirieron a la compra de los aviones y a la relación bilateral con Estados Unidos en un foro especializado.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, asiste a un evento de campaña este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco Salazar

Durante el evento “Diálogo político para una MAPE responsable de oro”, organizado por la Cooperación Económica Suiza en Perú, Rodríguez Cuadros defendió una política exterior guiada por los intereses nacionales, pluralidad y autonomía.

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“La política exterior debe ser organizada y representada en función de los intereses nacionales del Perú, no en función de intereses distintos”, remarcó el excanciller.

Recalcó que la futura administración buscará mantener “las mejores relaciones con todos”, incluyendo países vecinos como Chile, y potenciar las asociaciones preferenciales para avanzar en integración y desarrollo compartido.

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Un acuerdo

Sobre el contrato con Estados Unidos para la compra de los F-16, Roberto Sánchez evitó comprometerse a mantener íntegramente el acuerdo y dejó abierta la posibilidad de una revisión.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, en la imagen con Keiko Fujimori y un avión F-16 de fondo, afirmó que la compra de estas aeronaves prueba la influencia de Fujimori en el poder ejecutivo. (Composición: Infobae Perú)

“Las adquisiciones de los aviones y todo este procedimiento son competencias del gobierno actual. Su regulación, por la propia confidencialidad del asunto contractual y el marco en que ha sido adquirido, va a merecer evaluación en su momento”, declaró el candidato.

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Añadió: “Los procedimientos correctos tienen que respetarse” y planteó que se evaluarán los términos “sin necesidad de veto, pero sí con las condiciones y estándares que necesita un país cuando moderniza sus fuerzas armadas”.

Consultado sobre las posibles consecuencias de un incumplimiento contractual, Sánchez respondió: “Todo lo que está debidamente efectuado por las leyes de contrataciones, en cuanto a su legalidad, se respeta. Habrá espacio para conocer, porque una cosa es tener información superficial externa y otra será ya cuando el pueblo nos dé la responsabilidad de ser gobierno”.

Relaciones internacionales

El equipo de JPP subrayó que la administración de Sánchez no vetará relaciones con ninguna nación. “Nosotros no vetamos ninguna relación con ningún país. Creemos en el principio de autodeterminación, el respeto a nuestras soberanías y la multilateralidad. Tenemos relaciones comerciales con China, con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Chile. El Perú necesita el comercio y esa será nuestra postura en política exterior”, afirmó el candidato, reproducido por Infobae Perú.

La postura del excanciller Rodríguez Cuadros incluyó una referencia histórica, citando a César Vallejo y la necesidad de fomentar un frente democrático mundial que incluya a Estados Unidos. Enfatizó que la relación bilateral estará basada en el interés común, respeto mutuo e independencia.