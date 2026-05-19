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Xoana González revela que tiene 3 casas, 5 departamentos y 2 terrenos gracias a OnlyFans: “Mientras dé plata, vamos a seguir”

La modelo argentina sorprendió al confesar que no tendría problemas en renunciar a su vida en Argentina y volver a Perú gracias a los inmuebles que ha comprado

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La modelo argentina sorprendió al confesar que no tendría problemas en renunciar a su vida en Argentina y volver a Perú gracias a los inmuebles que ha comprado | YouTube

La modelo argentina Xoana González sorprendió al revelar que ha logrado adquirir tres casas, cinco departamentos y dos terrenos gracias a los ingresos obtenidos con su contenido en OnlyFans. González aseguró que, mientras esta plataforma continúe siendo rentable, seguirá produciendo material junto a su esposo, Javier González-Olaechea, con quien comparte su vida entre Argentina y Perú.

Esta confesión se produjo durante una entrevista con la conductora Magaly Medina, donde la modelo explicó que la estabilidad financiera que ha alcanzado le permite contemplar mudanzas y cambios de país sin complicaciones.

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“Tenemos dos departamentos alquilados en Lima. En Argentina tenemos tres casas, dos departamentos y dos terrenos”, detalló González durante la conversación en el podcast de Magaly Medina.
Xoana González, pelirroja con tatuaje, gesticula ante dibujos de propiedades: casas, edificios de apartamentos y terrenos. El logo de OnlyFans aparece en el fondo.
Xoana González se presenta sonriente, rodeada de ilustraciones de casas, departamentos y terrenos, simbolizando sus significativas inversiones inmobiliarias hechas posibles por su exitosa trayectoria en OnlyFans. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelo también aclaró que además de estas propiedades, reside en una vivienda propia, lo que refuerza la dimensión de su inversión inmobiliaria.

Estos bienes raíces son el resultado del éxito sostenido en OnlyFans, plataforma donde González ha diversificado sus ingresos y ha involucrado incluso a su esposo en la creación de contenido. Ambos gestionan la producción de videos y material exclusivo, lo que les ha permitido consolidar su patrimonio.

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“Tres casas, las alquilaría las tres; dos departamentos ya están alquilados y los terrenos faltan que la comunidad crezca y se pueda construir una cabaña. Por último, se alquila todo y se cambia de país, no hay problema”, expresó la modelo durante la entrevista televisiva.
Xoana González y Magaly Medina sentadas en un sofá blanco con micrófonos. Detrás, una ventana con vegetación. Logotipos de Decameron y Samsung visibles
Xoana González, en una entrevista en el podcast de Magaly Medina, detalla sus múltiples propiedades adquiridas gracias a su trabajo en OnlyFans.

Xoana González enfatizó que no tendría inconvenientes en dejar Argentina y regresar a Perú si así lo decidiera, ya que el portafolio de inmuebles que posee le permite vivir tranquilamente de los alquileres. Esta seguridad financiera surge de su visión empresarial y del modo en que ha capitalizado la demanda que existe por su contenido en OnlyFans.

La modelo también compartió detalles sobre la dinámica de su trabajo en la plataforma, donde ya superó los 500 videos publicados. “Nosotros tenemos 700 videos y son cinco maletas de lencería usada porque esa se vende y te piden la lencería de tal video. Eso es lo que más se vende. Cien dólares la ‘bombacha’”, contó González.

A pesar de los años de éxito, González descartó la posibilidad de dejar OnlyFans por el momento. “El día de mañana sería vivir de alquileres para poder estar tranquilos, pero mientras el only siga dando y no se acaba, es una fuente que nos sirve. Ganamos bien”, afirmó la modelo.

Xoana González, una mujer de cabello rojizo, sentada frente a un micrófono, con una camiseta beige y un tatuaje de mariposa en el hombro, hablando en un podcast
Xoana González, durante una entrevista, detalla cómo su trabajo en OnlyFans le ha permitido construir un patrimonio con tres casas, cinco departamentos y dos terrenos.

Xoana González no desea convertirse en madre

Además de abordar su faceta empresarial, Xoana González se refirió a sus decisiones personales respecto a la maternidad. En el podcast ‘Café con la Chévez’, de Trome, la modelo explicó que junto a su esposo Javier González-Olaechea optaron por no tener hijos, una decisión que consolidaron tras experiencias personales y un cambio de prioridades.

Durante su luna de miel, González vivió una situación que terminó de definir su postura. Relató que su amiga Naty Otero le pidió que cuidara a su hija durante media hora, experiencia que describió como “la peor media hora de mi vida con un bebé”. La modelo recordó: “Primero le estaba dando de comer con el chupete puesto y la bebé no estaba comiendo, todo terminó sobre mi ropa. Después la cambié y puse el pañal al revés. Más tarde se hizo encima y nos manchamos todos”.

Xoana González confesó que sufrió un brote de esquizofrenia. IG
Xoana González confesó que sufrió un brote de esquizofrenia. IG

Estas vivencias llevaron a González a reconsiderar su deseo inicial de tener hasta cinco hijos. “En los primeros días de la luna de miel queríamos cinco hijos. De cinco bajamos a tres, de tres a dos, de dos a uno. Terminé diciendo: ‘Hazte la vasectomía’. Se hizo la vasectomía”, compartió la modelo, según recogió el podcast.

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