T’aqrachullo, el gigantesco santuario inca oculto durante siglos en Cusco: más de 600 estructuras y miles de joyas

Las más de 600 estructuras presentan variedad de formas —circulares y rectangulares— y evidencian una jerarquía arquitectónica vinculada a actividades religiosas, administrativas y sociales - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

En la meseta de Espinar, Cusco, se encuentra el complejo arqueológico T’aqrachullo, compuesto por más de 600 estructuras entre viviendas, recintos funerarios, colcas, espacios ceremoniales y caminos. Este sitio fue declarado patrimonio cultural de la nación en 2010 y, según declaraciones del arqueólogo Emerson Pereira para Latina Noticias, se trata del “cuarto templo más importante del Tahuantinsuyo, al nivel de Qorikancha, Pachacamac y Huánacaori”.

Las excavaciones, realizadas entre 2019 y 2024 con una inversión de 11 millones de soles de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, permitieron recuperar más de 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre, además de pectorales, pulseras y brazaletes. Pereira señaló: “Todo este hallazgo nos hace entender que en el lugar habitaba gente importante, gente de élite”.

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Explora el impresionante sitio arqueológico de Taqrachullo en Espinar, Cusco. Considerado uno de los cuatro templos más importantes del Tahuantinsuyo, este complejo ha sido recientemente restaurado, revelando más de 500 estructuras y valiosos artefactos de la élite inca (Créditos: Latina TV)

De acuerdo con Ramiro Maquera, especialista en turismo de la Municipalidad Provincial de Espinar, T’aqrachullo representa una confluencia de culturas. “Aquí están presentes Collao, Huari y la nación Cana, quienes fueron aliados de los incas para expandir el imperio”, señaló. También subrayó la relevancia religiosa y astronómica del recinto, indicando que las chullpas funerarias contenían objetos de alto valor destinados a los curacas y personajes representativos de la zona.

Las investigaciones confirmaron que este centro formó parte del Qhapaq Ñan, la red vial incaica que conectaba los principales centros administrativos y religiosos del imperio y facilitaba el comercio y la movilidad en la región surandina. El entorno natural de los Tres Cañones rodea el sitio, aumentando su atractivo.

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¿Dónde queda T’aqrachullo y cuál es la ruta para llegar?

T’aqrachullo está ubicado en la provincia de Espinar, a 3.900 metros de altitud, en el sur del Cusco. El acceso al complejo arqueológico exige un recorrido secuencial:

El trayecto comienza en la ciudad del Cusco, desde donde se viaja en carretera asfaltada hasta Sicuani, en un viaje de 4 horas .

Luego, se continúa hacia la ciudad de Espinar, lo que suma 2 horas más.

Desde Espinar, se avanza 45 minutos adicionales por una vía no pavimentada hasta el sitio arqueológico.

El viaje completo puede tomar aproximadamente 7 horas. El Gobierno Regional de Cusco ha iniciado la pavimentación del tramo entre Espinar y T’aqrachullo, lo que reducirá el tiempo de llegada y mejorará la accesibilidad. Mientras se concluyen las obras, se recomienda coordinar visitas con operadores turísticos locales y prever cambios en las condiciones de la ruta.

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El sitio se integra estratégicamente al Qhapaq Ñan, lo que sugiere que T’aqrachullo también cumplía funciones logísticas y de control territorial dentro del imperio - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Significado histórico y cultural de T’aqrachullo

T’aqrachullo destaca por la superposición de tradiciones andinas. Según Maquera, “la cultura Cana fue un aliado perfecto de los incas y jugó un papel fundamental en la expansión del Tahuantinsuyo”.

El arqueólogo Emerson Pereira remarcó la magnitud de los descubrimientos. “Hemos identificado y hallado bastante material cultural: cerámica, metales, líticos. En el tema de metales, se ha logrado hallar un aproximado de 3.000 lentejuelas entre oro, plata y cobre”, mencionó. Estos hallazgos respaldan la función religiosa y administrativa del sitio.

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Además de los objetos metálicos, se recuperaron piezas de cerámica e instrumentos líticos, que refuerzan la hipótesis de un centro de culto y residencia de personajes de alto rango.

Según Ramiro Maquera, especialista en turismo de la Municipalidad Provincial de Espinar, T’aqrachullo evidencia la superposición de culturas como Collao, Huari y Cana, fundamentales en la expansión incaica (Créditos: Latina)

Proyección turística y conservación

El interés turístico por T’aqrachullo ha crecido tras la difusión de los hallazgos. La Municipalidad de Espinar impulsa la creación de un museo histórico provincial para exhibir los objetos recuperados y fortalecer la identidad local. El Ministerio de Cultura asegura la protección de las piezas arqueológicas, mientras se avanza en la consolidación del circuito turístico que integra T’aqrachullo con los Tres Cañones, Canamarca y Maucallata.

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El aumento de visitantes y la inversión en infraestructura consolidan a T’aqrachullo como un referente del patrimonio andino. La articulación entre investigación científica, gestión cultural y paisajes excepcionales posiciona al sitio como un nuevo polo de interés en la región Cusco, sumando una alternativa a Machu Picchu para quienes buscan comprender la riqueza de la civilización inca.