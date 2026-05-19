Tragedia en Cusco: Cinco muertos y más de 20 heridos tras la caída de un camión al abismo

Un fatal accidente de tránsito en la comunidad de Japu, en Paucartambo, deja un saldo de cinco fallecidos y más de veinte heridos. Las víctimas fueron trasladadas al área de emergencia del Hospital Regional del Cusco para recibir atención médica.

Una nueva tragedia enluta a la provincia de Paucartambo, en la región Cusco. El lunes, aproximadamente a las 16:00 horas, un camión que transportaba a varias familias de la Nación Q’eros sufrió una aparatosa caída a un abismo en la localidad de Japu, en la ruta Ocongate-Raqchi-Japu. El saldo es de cinco personas fallecidas y más de 20 heridos, varios de ellos en estado grave.

Según el director del Hospital Regional del Cusco, cuatro personas murieron en el lugar del accidente y una quinta falleció durante el traslado en ambulancia desde Paucartambo hasta la ciudad del Cusco. El nosocomio recibió a doce pacientes, de los cuales la mayoría presenta policontusiones de carácter leve.

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Sin embargo, uno de los comuneros se encuentra en la unidad de trauma shock, inconsciente y recibiendo soporte médico intensivo. “Tiene lesiones, está con tequeado, está inconsciente, está recibiendo los soportes de los médicos de guardia”, precisó el director del hospital ante las cámaras.

Personal de emergencia atiende a las víctimas de un trágico accidente de bus en una carretera de Cusco, que resultó en 5 fallecidos y más de 20 heridos en medio de la neblina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un camión sin SOAT y una carretera en estado crítico

Los comuneros de la zona señalaron desde el primer momento que el camión accidentado no contaba con SOAT, lo que generó preocupación sobre la cobertura de la atención médica de los heridos. El director del hospital aclaró que por ley de emergencia todos los pacientes reciben atención y medicamentos durante las primeras 24 horas, y que posteriormente el Seguro Integral de Salud (SIS) cubre los gastos en ausencia del seguro vehicular.

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Pero la ausencia del SOAT no fue el único factor cuestionado. Comuneros y docentes que trabajan en la zona denunciaron que el mal estado de la carretera que une a las comunidades de la zona alta con la Nación Q’eros es la causa de fondo del accidente. Las autoridades comunales exigen con urgencia el mantenimiento de esa vía y solicitaron apoyo para los heridos, las familias afectadas y los niños que quedaron en orfandad tras la muerte de sus padres.

“Por el mal estado de la carretera se haya suscitado el fatal accidente”, señalaron los comuneros, quienes también pidieron apoyo psicológico para los menores afectados.

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Varias personas se encuentran en una ladera rocosa y cubierta de niebla en Paucartambo, Cusco, tras un accidente que dejó cinco fallecidos. (Facebook)

La tragedia humana: niños huérfanos y una comunidad consternada

Entre los heridos se encontraría la esposa de un alcalde local, cuyo estado de salud es delicado. Los testimonios recogidos en el lugar describen escenas de desesperación entre los pobladores, que auxiliaron a las víctimas mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia a una zona de difícil acceso.

La situación de varios niños que habrían quedado huérfanos tras el fallecimiento de sus padres generó una ola de solidaridad en la comunidad. Vecinos y autoridades locales solicitaron apoyo ciudadano e institucional para las familias más afectadas, así como intervención psicológica para los menores.

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El alcalde de la Nación Q’eros se reunió con el director del Hospital Regional del Cusco para coordinar la atención de los heridos. “El alcalde lo que quiere es el apoyo del hospital. Nosotros estamos apoyando ampliamente, estamos haciendo todo”, indicó el director del nosocomio.

Personal médico y agentes de policía asisten en el traslado de un paciente en camilla hacia una ambulancia del Hospital Regional Cusco, mientras una multitud observa la escena durante la noche. (Facebook)

Más accidentes en las carreteras rurales de Cusco

El siniestro de Japu no es un hecho aislado. En las primeras horas del martes, aproximadamente a las 02:00 horas, un camión de carga sufrió un despiste y volcadura cayendo hacia un río en la localidad de Chacachimpa, distrito de Ocongate. Una mujer que viajaba como copiloto resultó gravemente herida con fracturas en una pierna y fue derivada de emergencia a Cusco. Las versiones preliminares apuntan a una posible falla mecánica o cansancio del conductor.

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Días antes, otro accidente en la comunidad de Inka Paucar Ayre, también en Paucartambo, dejó una persona fallecida y varios heridos, entre ellos adultos mayores, una mujer y una menor de edad con lesiones graves.

La sucesión de tragedias en las carreteras rurales de Paucartambo vuelve a encender las alarmas sobre el estado de la infraestructura vial en las zonas altoandinas de Cusco, donde la falta de mantenimiento, la ausencia de señalización y las condiciones climáticas extremas convierten cada viaje en un riesgo para las comunidades más alejadas. Las investigaciones del caso de Japu están a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que buscan determinar las causas exactas del accidente y las responsabilidades correspondientes.

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