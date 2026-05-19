Alerta: Lima Metropolitana registra un aumento de casos de anemia y desnutrición crónica durante este 2026

La desnutrición crónica infantil en Lima alcanza el 12,1% según la ENDES 2025, evidenciando estancamiento en la lucha contra este problema. (EFE/FERNANDO BIZERRA)

Lima Metropolitana enfrenta actualmente un repunte en los índices de desnutrición crónica y anemia infantil, una situación que mantiene en alerta a especialistas y autoridades sanitarias.

La capital peruana refleja en 2026 cifras que no solo evidencian un estancamiento en la lucha contra estos problemas, sino que muestran un incremento respecto a los años previos, de acuerdo a los expertos.

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La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025 revela que la desnutrición crónica afecta al 12,1% de los niños menores de cinco años en el país, cifra que se mantiene sin variaciones significativas desde el año anterior.

El informe revela que la anemia infantil afecta al 43,4% de niños de 6 a 35 meses, con una reducción mínima respecto al año anterior.

De acuerdo con la exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Jessica Huamán, este porcentaje representa un escenario de paralización en los esfuerzos por reducir esta problemática en la infancia.

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En el caso de la anemia, la prevalencia en niños de 6 a 35 meses apenas ha descendido de 43,7% a 43,4%, una reducción de solo 0,3 puntos porcentuales en un año. Para Huamán, “cuando una cifra se mantiene o baja apenas unas décimas, no estamos ante un logro: estamos ante una señal de estancamiento”.

Factores estructurales

Jessica Huamán destaca que este panorama responde a un problema estructural no resuelto. La exdecana, en diálogo con Exitosa, señala la falta de una adecuada priorización de la desnutrición y la anemia en la agenda pública, así como deficiencias en la gestión de los programas estatales.

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La especialista advierte que, en muchos casos, las personas encargadas de programas de alimentación y comedores populares a nivel municipal o distrital no cuentan con el perfil idóneo para liderar estas iniciativas.

Anemia infantil en Perú | Foto: Shutterstock

“Hay una responsabilidad bastante grande. En los gobiernos regionales, no solo hay una responsabilidad presupuestal, sino también de fiscalización a los centros de salud”, sostiene Huamán. La ausencia de personal de salud capacitado y la falta de centros de atención en diversas zonas rurales y urbanas, según la vocera, agravan la situación.

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Además, subraya que el clientelismo y la falta de criterios técnicos en la designación de responsables locales dificultan la implementación efectiva de los programas de lucha contra la anemia y la desnutrición.

Diferencias regionales

El reporte detalla que regiones como Loreto (20,8%), Huancavelica (20,3%) y Ucayali (18,1%) presentan las tasas más elevadas de desnutrición crónica en menores de cinco años. En el caso de la anemia infantil, Puno lidera con 75,4%, seguida por Cusco (56,6%) y Loreto (55,6%).

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En Lima Metropolitana, la tendencia al alza preocupa especialmente en el contexto de las próximas elecciones municipales. Huamán enfatiza la necesidad de que el problema ocupe un lugar prioritario en la agenda pública, dado que la capital también muestra un incremento tanto en la anemia como en la desnutrición.

Especialistas advierten que la falta de priorización y gestión eficiente agrava la desnutrición y anemia en zonas urbanas y rurales de Perú.

Desafíos en políticas públicas

La información de la ENDES indica que la reducción en la prevalencia de la anemia infantil ha sido prácticamente nula desde 2009, donde el indicador alcanzaba el 50,4%. El descenso en estos casi veinte años resulta lento y discontinuo, con variaciones consideradas estadísticamente insignificantes.

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El informe oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que solo algunas regiones, como San Martín, han logrado descensos notables en la anemia (5,2 puntos porcentuales), mientras que en otras, como Pasco y Amazonas, el indicador aumentó. En cuanto a la desnutrición crónica, Amazonas y Cajamarca presentaron reducciones superiores a 2 puntos porcentuales, pero la mayoría de regiones apenas muestra cambios.

Necesidad de respuestas

Especialistas y autoridades sanitarias insisten en que la persistencia de la anemia y la desnutrición crónica requiere intervenciones integrales y sostenidas.

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Ministerio de Salud informa sobre nueva iniciativa para combatir la anemia infantil en el Perú. - Créditos: Andina

Huamán recalca que “la anemia y la desnutrición crónica no se resuelven con discursos” y plantea la urgencia de fortalecer el primer nivel de atención, asegurar la presencia de nutricionistas en territorio y mejorar el acceso a agua segura, alimentación adecuada, suplementación efectiva y presupuesto asignado.

La ENDES y las voces de expertos coinciden en que las zonas más afectadas por estos problemas son, históricamente, aquellas golpeadas por la pobreza y la exclusión social. El reto para revertir las cifras actuales exige políticas públicas sostenidas, fiscalización rigurosa y la designación de personal capacitado en todos los niveles de gobierno.

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