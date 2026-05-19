Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, anuncia su retiro temporal de los escenarios tras diagnóstico de cáncer

Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, hace un alto a su carrera musical para enfocarse en su recuperación.

Rosaly Canario, reconocida cantante del grupo de cumbia Amor Rebelde, comunicó a través de sus redes sociales que se alejará temporalmente de los escenarios luego de recibir un diagnóstico médico delicado. La artista informó que recientemente le detectaron inicios de cáncer, situación que la obligará a someterse a una operación y a iniciar un proceso de recuperación enfocado completamente en su salud.

La noticia fue hecha pública mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, donde Rosaly Canario expresó con honestidad y emotividad el impacto personal y familiar que ha significado este diagnóstico. “No ha sido una noticia fácil para mí ni para mi familia, pero estoy enfrentando esta etapa con mucha fe, fortaleza y esperanza de salir adelante”, señala la cantante en su mensaje. La publicación rápidamente generó una ola de muestras de apoyo, tanto por parte de sus seguidores como de sus compañeros y la familia de Amor Rebelde.

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En su comunicado, Rosaly Canario agradeció profundamente a sus compañeros de agrupación y a todo el entorno de Amor Rebelde por la comprensión y el respaldo en este momento difícil. “Agradezco profundamente a mis compañeros y a toda la familia de Amor Rebelde por su comprensión, apoyo y por darme el tiempo necesario para poder enfocarme en mi salud”, escribió la artista. También resaltó el cariño que siente por sus seguidores y la esperanza de reencontrarse con ellos en el escenario una vez superada la enfermedad.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. Numerosos mensajes de aliento y solidaridad inundaron la publicación, donde seguidores y colegas del ambiente musical enviaron oraciones y palabras de ánimo para la pronta recuperación de la cantante. En los comentarios, se destaca la admiración por la valentía mostrada por Rosaly Canario al compartir públicamente su situación y la determinación con la que enfrenta este nuevo desafío.

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Rosaly Canario es una de las cantantes más queridas en el ambiente musical.

“No ha sido sencillo”

La intérprete precisó que, aunque la decisión de pausar su carrera no ha sido sencilla, considera fundamental priorizar su salud en este momento. “Me llevo el cariño de todos ustedes y espero pronto poder volver a hacer lo que más amo: cantar para ustedes”, afirma en el comunicado. Asimismo, agradeció cada mensaje, oración y muestra de cariño recibidos desde que hizo pública la noticia, señalando que estos gestos representan un importante estímulo en su proceso de recuperación.

El grupo Amor Rebelde también manifestó su apoyo a Rosaly Canario a través de mensajes en redes sociales, donde resaltaron su calidad humana y profesional, y expresaron su confianza en que la cantante superará esta etapa. La agrupación aseguró que aguardarán su retorno y acompañarán a su compañera en todo el proceso. “¡Fuerzas para ti, Rosy! Te esperamos pronto", se puede leer.

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El anuncio de Rosaly Canario pone en evidencia la importancia de la detección oportuna y del acompañamiento emocional en situaciones de salud complejas. La artista hizo un llamado a la esperanza y a la fe, convencida de que logrará superar el tratamiento y reencontrarse con el público que la sigue desde sus inicios. “Estoy segura de que volveremos a encontrarnos muy pronto”, concluye el mensaje dirigido a sus seguidores, quienes han seguido de cerca su carrera y ahora se mantienen atentos a su evolución médica.

Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, hace anunció que apenó a sus seguidores.

El retiro temporal de Rosaly Canario marca una pausa significativa en la trayectoria de Amor Rebelde, una de las agrupaciones que se estaba abriendo paso en el género en la escena nacional. La cantante, que se ha ganado el reconocimiento por su talento y carisma en el escenario, enfrenta ahora una etapa crucial en su vida personal, acompañada por la solidaridad de su familia, compañeros de grupo y una amplia comunidad de seguidores.

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En los próximos meses, la artista se someterá a un tratamiento especializado. Tanto Rosaly Canario como el grupo Amor Rebelde mantienen el compromiso de informar sobre su evolución y agradecen las muestras de cariño que continúan llegando desde distintos puntos del país y del extranjero. “Gracias por cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño”, declaró.