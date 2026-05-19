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Diana Sánchez abre su corazón y expresa y temor a no ser mamá: “Tengo miedo que mi cuerpo no lo reciba”

La conductora de televisión se mostró conmovida al revelar que está llevando tratamiento para poder concebir a su primer bebé junto a su esposo Dan Guido

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La conductora de televisión se mostró conmovida al revelar que está llevando tratamiento para poder concebir a su primer bebé junto a su esposo Dan Guido | YouTube

La conductora de televisión Diana Sánchez atraviesa una de las etapas más delicadas de su vida personal, mientras inicia un tratamiento de fertilidad con la esperanza de convertirse en madre junto a su esposo, Dan Guido. En una reciente participación en el podcast ‘Sin más que decir’, compartió cómo el deseo de tener un hijo se ha convertido en una experiencia llena de incertidumbre, ansiedad y emociones intensas.

Durante la conversación, el tema de la maternidad se instaló entre los conductores. Aunque su compañero Israel Dreyfus reconoció no tener interés en la paternidad, Sánchez relató el desafío personal que implica buscar un embarazo tras la enfermedad de su esposo y su propio historial de salud.

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Señaló que desde hace dos años y medio dejó de cuidarse y no ha logrado quedar embarazada de manera natural. Frente a esa realidad, la exchica reality optó por la reproducción asistida, con la esperanza de elegir el género del bebé.

En una imagen dividida, Diana Sánchez llora con auriculares y micrófono a la izquierda, y en la derecha, un hombre la abraza por detrás
Diana Sánchez, visiblemente conmovida, expresa en vivo su preocupación y miedo a no poder concebir, mientras recibe consuelo de un hombre.

Las palabras de Diana Sánchez dejaron ver el peso emocional que implica este proceso. Admitió que el miedo y el estrés la acompañan cada día.

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“Yo estaba en un estrés total llorando todo el fin de semana y me dice ‘tranquila, todo va a salir bien’. Tengo mucho miedo que no salga, que mi cuerpo no lo reciba bien”, compartió, visiblemente conmovida.

También expresó su preocupación ante el paso del tiempo y los posibles efectos de la edad sobre su fertilidad. “Siento mi ciclo cada vez más corto, cada vez menos, tengo estrés, se me hincha la barriga”, afirmó.

La incertidumbre, la presión del tiempo y los cambios físicos van de la mano con el apoyo de su entorno. En el podcast, la conductora María Pía Copello la alentó a mantener la ilusión y a ver el proceso como una oportunidad esperanzadora.

Panel de televisión con cuatro presentadores, dos hombres y dos mujeres, usando auriculares y micrófonos. Diana Sánchez se ve visiblemente emocionada
Diana Sánchez comparte su vulnerabilidad sobre la maternidad durante una emotiva entrevista en un programa de televisión, rodeada de sus compañeros de panel.

“Dejemos los miedos a un costado y hay que ver las cosas con mucha ilusión. Sé que es difícil, pero trata de verlo como algo nuevo y especial, disfruta el proceso. Como algo lindo que va a pasar en tu vida y la de Dan. Estoy segura que se va a cumplir”, dijo Copello, buscando transmitirle calma en este momento de su vida.

El proceso de Diana Sánchez y Dan Guido, entre la leucemia y la concepción

La historia de Diana Sánchez y Dan Guido está marcada por la fortaleza frente a la adversidad. La pareja ha enfrentado el diagnóstico de leucemia de Guido durante años, priorizando en todo momento los cuidados médicos y el bienestar familiar antes de dar el siguiente paso hacia la paternidad.

Recientemente, Sánchez reveló que los médicos finalmente autorizaron que puedan intentar concebir. La exbailarina explicó que, tras un extenso tratamiento, su esposo continúa con quimioterapia dos veces por semana desde hace casi dos años.

Los especialistas les dieron una luz verde para iniciar el proceso, aunque advirtieron que los medicamentos complican la posibilidad de un embarazo natural.

Diana Sánchez y Dan Guido
Los médicos dieron luz verde a Diana Sánchez y Dan Guido para iniciar un proceso planificado de embarazo, tras años de tratamientos intensivos.

“Sí está en mis planes la maternidad, mi esposo sigue con una quimioterapia de dos veces por semana, hace ya más de un año, casi dos, nos han dado como una luz verde para poder intentarlo. El tema es que, por cuestiones del medicamento que toma, es un poco complicado hacerlo de la manera natural. Hemos optado y estamos organizando hasta fechas para que esto se pueda dar”, explicó la conductora en una entrevista con El Comercio.

La pareja recurre ahora a la inseminación in vitro, una decisión que representa un giro en su historia personal. El camino ha estado lleno de obstáculos, desde la incertidumbre médica hasta los efectos emocionales y físicos del proceso de fertilidad. El testimonio de Sánchez refleja la capacidad de adaptación frente a los desafíos, así como la importancia del acompañamiento familiar y profesional en estos escenarios.

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