Se confirmó que la selección peruana de vóley disputará cuadrangular amistoso previo a la Copa América 2026

El inicio de una nueva etapa para la selección peruana de vóley tras el cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El entrenador Antonio Rizola dio a conocer la lista de convocadas, en la que resalta el regreso de Ysabella Sánchez y la ausencia de Angela Leyva, dos movimientos que han generado expectativa sobre la conformación del equipo.
Como parte del plan de trabajo, el conjunto nacional tiene previsto disputar un cuadrangular amistoso en julio, una instancia clave para ajustar detalles tácticos y evaluar el desempeño de las nuevas incorporaciones. Este certamen servirá de preparación directa para la Copa Sudamericana, que se celebrará en territorio peruano.
Perú, anfitrión de la Copa Sudamericana y agenda internacional
La Copa Sudamericana tendrá lugar en Perú del 22 al 26 de julio, lo que permitirá a la selección actuar como local y poner a prueba su rendimiento ante rivales regionales. El equipo dirigido por Rizola buscará aprovechar la localía para fortalecer la cohesión y afianzar el esquema de juego antes de los desafíos internacionales más exigentes.
El calendario competitivo seguirá con el Campeonato Sudamericano de Mayores, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, entre el 8 y el 13 de septiembre. Esta competencia figura como el siguiente gran reto para el seleccionado, que apunta a mantener el ritmo y continuar creciendo en el plano internacional.
El proceso de renovación liderado por Rizola apuesta por una combinación de experiencia y juventud, con el objetivo de posicionar nuevamente a la selección peruana entre los equipos más competitivos de Sudamérica. La preparación contempla tanto la adaptación de nuevas figuras como la consolidación de una base sólida para las próximas citas continentales.
Convocadas de Perú: las elegidas de Antonio Rizola
- Aixa Vigil (San Martín)
- Brenda Lobatón (San Martín)
- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)
- Diana de la Peña (Alianza Lima)
- Flavia Montes (San Martín)
- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)
- Ginna López (San Martín)
- Pamela Cuya (San Martín)
- Angélica Aquino (San Martín)
- Sandra Ostos (Alianza Lima)
- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)
- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)
- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)
- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)
- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)
- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)
- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)
- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)
- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)
- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)
- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)
- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)
- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)
- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)
- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)
- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)
- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)
- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)
- Camila Pineda (Deportivo Soan)
- Xina Cortez (Deportivo Soan)
- Cristina Cuba (Regatas Lima)
- Kiara Montes (Regatas Lima)
- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)
- Nicole Johansson (Regatas Lima)
- Ingrid Herrada (Olva Latino)
- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)
- María José Rojas (Atlético Atenea)
- Saskya Silvano (Atlético Atenea)
- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)