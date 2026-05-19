Perú Deportes

Se confirmó que la selección peruana de vóley disputará cuadrangular amistoso previo a la Copa América 2026

El equipo de Antonio Rizola tiene todo planificado para afrontar al máximo el torneo sudamericano julio que tendrá como sede a Lima. Conoce los detalles de la preparación del ‘equipo de todos’

Guardar
Google icon
Selección peruana de vóley afrontará la Copa Sudamericana durante este 2026.
Selección peruana de vóley afrontará la Copa Sudamericana durante este 2026.

El inicio de una nueva etapa para la selección peruana de vóley tras el cierre de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El entrenador Antonio Rizola dio a conocer la lista de convocadas, en la que resalta el regreso de Ysabella Sánchez y la ausencia de Angela Leyva, dos movimientos que han generado expectativa sobre la conformación del equipo.

Como parte del plan de trabajo, el conjunto nacional tiene previsto disputar un cuadrangular amistoso en julio, una instancia clave para ajustar detalles tácticos y evaluar el desempeño de las nuevas incorporaciones. Este certamen servirá de preparación directa para la Copa Sudamericana, que se celebrará en territorio peruano.

PUBLICIDAD

Selección peruana de vóley jugará cuadrangular amistoso de cara la Copa Sudamericana 2026. (Puro Vóley)
Selección peruana de vóley jugará cuadrangular amistoso de cara la Copa Sudamericana 2026. (Puro Vóley)

Perú, anfitrión de la Copa Sudamericana y agenda internacional

La Copa Sudamericana tendrá lugar en Perú del 22 al 26 de julio, lo que permitirá a la selección actuar como local y poner a prueba su rendimiento ante rivales regionales. El equipo dirigido por Rizola buscará aprovechar la localía para fortalecer la cohesión y afianzar el esquema de juego antes de los desafíos internacionales más exigentes.

El calendario competitivo seguirá con el Campeonato Sudamericano de Mayores, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, entre el 8 y el 13 de septiembre. Esta competencia figura como el siguiente gran reto para el seleccionado, que apunta a mantener el ritmo y continuar creciendo en el plano internacional.

PUBLICIDAD

El proceso de renovación liderado por Rizola apuesta por una combinación de experiencia y juventud, con el objetivo de posicionar nuevamente a la selección peruana entre los equipos más competitivos de Sudamérica. La preparación contempla tanto la adaptación de nuevas figuras como la consolidación de una base sólida para las próximas citas continentales.

La organización del campeonato continental invitaría a selecciones de la Norceca. (Video: Central Vóley)

Convocadas de Perú: las elegidas de Antonio Rizola

- Aixa Vigil (San Martín)

- Brenda Lobatón (San Martín)

- Esmeralda Sánchez (Alianza Lima)

- Diana de la Peña (Alianza Lima)

- Flavia Montes (San Martín)

- Maricarmen Guerrero (Alianza Lima)

- Ginna López (San Martín)

- Pamela Cuya (San Martín)

- Angélica Aquino (San Martín)

- Sandra Ostos (Alianza Lima)

- Ysabella Sánchez (Alianza Lima)

- Alexandra Machado (Universitario de Deportes)

- Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano)

- Karla Ortiz (Universitario de Deportes)

- Daniela Muñoz (Universitario de Deportes)

- Lucia Magallanes (Universitario de Deportes)

- Anghela Barboza (Deportivo Géminis)

- Kiara Vicente (Deportivo Géminis)

- Estefany Mariñas (Deportivo Géminis)

- Alondra Alarcón (UNLV de Estados Unidos)

- Fabiana Távara (Eastern Florida State College de Estados Unidos)

- Elizabeth Braithwaite (Trinity Valley CC de Estados Unidos)

- Jade Cuya (Jacksonville Dolphins de Estados Unidos)

- Alondra Villanueva (Seton Hall University de Estados Unidos)

- Yadhira Anchante (AO Thíras de Grecia)

- Camila Pérez (Circolo Sportivo Italiano)

- Antuanette Arteaga (Circolo Sportivo Italiano)

- Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano)

- Camila Pineda (Deportivo Soan)

- Xina Cortez (Deportivo Soan)

- Cristina Cuba (Regatas Lima)

- Kiara Montes (Regatas Lima)

- Rachell Hidalgo (Regatas Lima)

- Nicole Johansson (Regatas Lima)

- Ingrid Herrada (Olva Latino)

- Jeissy Chía (Rebaza Acosta)

- María José Rojas (Atlético Atenea)

- Saskya Silvano (Atlético Atenea)

- Thaisa McLeod (Atlético Atenea)

Las jugadoras de Alianza Lima y San Martín convocadas a la selección peruana de vóley.
Las jugadoras de Alianza Lima y San Martín convocadas a la selección peruana de vóley.

Temas Relacionados

Antonio RizolaSelección peruana de vóleyYsabella SánchezEsmeralda Sánchezvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

Yudy Balcazar, directiva de la USMP, dio detalles del próximo club de la atacante de la selección peruana

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

El equipo dirigido por Jorge Araujo tiene dos partidos restantes para tratar de superar la fase de grupos del certamen Conmebol

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

‘Nacho’ clasificó a la segunda ronda del torneo, eliminando al vigente campeón. Ahora, enfrentará a Jakub Mensik

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Angélica Aquino rechazó convocatoria a la selección peruana y explica sus motivos: “Son mis vacaciones”

La experimentada voleibolista de la Universidad San Martín confirmó que se comunicó con el técnico Antonio Rizola para rechazar el llamado, pese a haber sido considerada nuevamente tras varios años de ausencia

Angélica Aquino rechazó convocatoria a la selección peruana y explica sus motivos: “Son mis vacaciones”

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”

El periodista Gustavo Peralta informó que el delantero peruano volverá a formar parte del plantel de la ‘U’ a partir de un cambio en la directiva de la institución

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José María Balcázar prometió el indulto a Pedro Castillo, según abogado del exmandatario

Presidente José María Balcázar prometió el indulto a Pedro Castillo, según abogado del exmandatario

¿Qué vinculación tiene Roberto Sánchez con el gobierno de Pedro Castillo?

JNE confirma multa de más de S/175 mil contra Juntos por el Perú por aportes prohibidos

Problemas durante las elecciones del 12 de abril afectaron la credibilidad del sistema, según el presidente del JNE

ONPE asigna más de S/ 10 millones para la franja electoral de Fuerza Popular y Juntos por el Perú durante una semana

ENTRETENIMIENTO

Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, anuncia su retiro temporal de los escenarios tras diagnóstico de cáncer

Rosaly Canario, vocalista de Amor Rebelde, anuncia su retiro temporal de los escenarios tras diagnóstico de cáncer

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron para imitar a Alejandro Toledo y Eliane Karp: “Revivió el cine”

‘Cachay’ denunciará a su agresor tras violento ataque durante show: “Que se vaya preso”

Diana Sánchez abre su corazón y expresa y temor a no ser mamá: “Tengo miedo que mi cuerpo no lo reciba”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

DEPORTES

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

Se reveló el futuro de Ángela Leyva en medio de interés de Alianza Lima y San Martín por ficharla

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Ignacio Buse destaca su triunfo ante Flavio Cobolli, top 12 del mundo, en ATP 500 de Hamburgo: “Sabía que podía ganarle”

Angélica Aquino rechazó convocatoria a la selección peruana y explica sus motivos: “Son mis vacaciones”

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”