La adaptación al ejercicio, la salud y las condiciones climáticas definen si un perro puede acompañar una rutina al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Correr con un perro exige evaluar su salud, edad, adaptación al esfuerzo y tolerancia al clima antes de elegirlo como compañero.

Algunas razas reúnen rasgos físicos y conductuales que pueden favorecer las salidas de running, pero el temperamento y estado corporal de cada animal son determinantes.

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1. El vizsla

El vizsla fue desarrollado para recorrer terreno y trabajar cerca de las personas, una condición que puede favorecer las salidas por senderos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adiestradora y especialista en comportamiento, Leigh Siegfried, explicó a Good Housekeeping, sitio especializado en estilo de vida, que el vizsla fue seleccionado para moverse, cubrir terreno y colaborar estrechamente con humanos.

Esa combinación puede hacerlo apto para correr, en especial por senderos, siempre que el entrenamiento se adapte a su condición individual.

2. El husky siberiano

El husky siberiano cuenta con antecedentes como perro de trineo, aunque su pelaje requiere cuidados especiales ante temperaturas elevadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El husky siberiano pertenece al grupo de perros de trineo y tiene una historia funcional vinculada a la carrera y el trabajo. La adiestradora y consultora en conducta, Ali Smith, señaló al medio que puede ser un buen compañero para trotar.

Su pelaje denso obliga a prestar atención a la temperatura: la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA) recomienda evitar las horas de mayor calor.

3. El braco alemán de pelo corto

La carrera puede integrarse a la rutina del braco alemán de pelo corto junto con espacios para olfatear, explorar y descansar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siegfried definió al braco alemán de pelo corto como un animal atlético y enérgico. Correr puede ser una parte de su rutina, aunque la especialista advirtió que también requiere tiempo para olfatear y explorar.

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La actividad no debería limitarse a acumular kilómetros ni reemplazar otros estímulos físicos y ambientales.

4. El pastor belga malinois

El pastor belga malinois necesita actividad frecuente y una rutina sostenida que contemple su energía y disposición al trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastor belga malinois es fuerte, musculoso y fue desarrollado para el trabajo. Smith lo describió como un perro con gran impulso hacia la actividad.

El American Kennel Club indica que necesita ejercicio frecuente, de preferencia junto a su responsable, una característica que puede encajar con corredores que sostengan una rutina constante.

5. El labrador retriever

El entusiasmo del labrador retriever no siempre implica preparación física, por lo que necesita una incorporación progresiva al ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El labrador retriever suele mostrarse sociable y dispuesto a participar en las actividades de su familia, según Siegfried. Sin embargo, la experta remarcó que el entusiasmo no equivale a preparación física: algunos ejemplares pueden necesitar un proceso de acondicionamiento y pausas.

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La AVMA aconseja consultar al veterinario antes de iniciar un plan de ejercicio, sobre todo si el perro tiene sobrepeso.

6. El border collie

El border collie requiere actividad diaria y estímulos que involucren tanto el movimiento como la atención y el aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El border collie tiene altos niveles de energía y, de acuerdo con Smith, suele disfrutar de correr. El American Kennel Club sostiene que esta raza necesita ejercicio diario y se beneficia de contar con una tarea y espacio para moverse.

Esa demanda debe contemplar entrenamiento, descanso y actividades que ejerciten también la mente.

7. Los pitbulls y sus cruces deben evaluarse caso por caso

La salud, el acondicionamiento y la tolerancia al calor son factores centrales para evaluar a cada perro, sin importar su aspecto o procedencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siegfried destacó que muchos pitbulls y sus mestizos, incluidos animales alojados en refugios, pueden convertirse en compañeros para actividades al aire libre.

Aun así, recomendó considerar su salud, estructura corporal, acondicionamiento y tolerancia al calor. Al tiempo que aclaró que la raza o el aspecto del perro no sustituyen una evaluación individual ni una revisión profesional.

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8. El weimaraner

El weimaraner suele requerir actividad sostenida, con aumentos graduales de distancia y ritmo durante el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El weimaraner requiere actividad sostenida y suele disfrutar de correr, según la información recogida por Good Housekeeping.

El American Kennel Club lo caracteriza además como un perro inteligente, obediente y con disposición al trabajo. Para integrarlo a una rutina de running, la distancia y el ritmo deben aumentar de manera progresiva.

9. El dálmata

El dálmata posee antecedentes vinculados al acompañamiento de carruajes y necesita una combinación de actividad física y mental. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dálmatas acompañaban históricamente carruajes tirados por caballos, por lo que la raza cuenta con antecedentes de resistencia en movimiento.

El American Kennel Club señala que necesitan actividad mental y física. Sus salidas pueden incluir carrera, pero también juegos y otras formas de ejercicio que respondan a sus necesidades diarias.

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10. Los mestizos

Los perros mestizos pueden adaptarse a las salidas al aire libre cuando su estado de salud, energía y conducta lo permiten. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aptitud para correr no depende de un pedigrí. Siegfried señaló a Good Housekeeping que algunos de los mejores compañeros pueden ser perros adoptados de refugios.

Smith recomendó preguntar al personal sobre su nivel de energía y la forma en que se desplazan. Antes de empezar, conviene darles tiempo de adaptación y realizar un control veterinario.

La progresión y observación reducen riesgos durante el entrenamiento

Trayectos breves, agua, pausas y atención a las señales físicas ayudan a organizar una actividad más segura junto a un perro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siegfried aconsejó construir el estado físico de forma gradual, ya que músculos, almohadillas, tejidos conectivos y sistema cardiovascular necesitan adaptación. La AVMA coincide en comenzar con trayectos breves, llevar agua y hacer pausas frecuentes.

También recomienda interrumpir la actividad y buscar atención veterinaria ante jadeo excesivo, debilidad, babeo intenso, inestabilidad o cambios anormales en encías y lengua.

Para elegir una ruta, resulta conveniente priorizar superficies que no irriten las almohadillas y evitar el asfalto caliente. El plan debe responder a las señales del perro: una sesión adecuada puede ser más corta que la prevista por la persona y combinar carrera, descanso y exploración.

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