El cerebro de los perros detecta cuando el rostro y la voz de su dueño no coinciden emocionalmente

El Instituto de Ciencia y Tecnología de Nara registró por primera vez la actividad cerebral de los perros ante expresiones contradictorias de sus dueños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el dueño sonríe, pero su voz suena irritada, el cerebro del perro registra la contradicción. Eso es, al menos, lo que sugiere un estudio piloto publicado en la revista Scientific Reports, que por primera vez usó electroencefalografía (EEG) de alta resolución temporal para medir cómo procesan los perros señales emocionales contradictorias provenientes de sus dueños.

El trabajo fue liderado por el profesor asociado Takatomi Kubo, del Área de Graduados en Ciencia y Tecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología de Nara (NAIST), Japón, y contó con la colaboración de investigadores de las universidades de Azabu, Kansai y Tohoku.

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El experimento entrenó a un spaniel bretón y dos caniches estándar para permanecer inmóviles con un gorro de siete electrodos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros llevan milenios leyendo emociones humanas

Décadas de estudios conductuales, mediciones de frecuencia cardíaca e imágenes cerebrales acumularon pruebas de que los perros no son indiferentes a los estados emocionales de las personas. Sin embargo, casi toda esa investigación presentaba señales coherentes: una cara alegre con una voz alegre, o una cara furiosa con una voz furiosa. Lo que ocurre en el cerebro canino cuando esas señales se contradicen entre sí era, hasta ahora, un terreno prácticamente inexplorado.

La razón era técnica: las principales herramientas de neuroimagen disponibles —como la resonancia magnética funcional (fMRI)— capturan cambios metabólicos en el cerebro que ocurren en el orden de los segundos, demasiado lentas para registrar los procesos que suceden en fracciones de milisegundo. El EEG, en cambio, mide directamente la actividad eléctrica cortical con una resolución temporal de milisegundos, lo que lo hace adecuado para detectar respuestas neurales a estímulos auditivos y visuales.

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Un perro de raza golden retriever mueve la cola mientras mira a una mujer sentada en un sofá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres perros, un gorro de electrodos y la voz del dueño

Para el experimento, el equipo entrenó a tres perros domésticos —un spaniel bretón y dos caniches estándar— para permanecer completamente inmóviles sobre un colchón con la cabeza apoyada en un reposachilas. Cada animal usó un gorro especial con siete electrodos que registraban su actividad cerebral.

El protocolo fue preciso: en una pantalla aparecía durante tres segundos la fotografía del propio dueño del perro, con expresión de alegría o de enojo. Un segundo y medio después de iniciada la imagen, un parlante reproducía la voz del mismo dueño pronunciando una palabra cotidiana —“¿de verdad?“— en tono feliz o enojado. Las combinaciones se presentaron en orden aleatorio: algunas pares congruentes (cara alegre + voz alegre; cara enojada + voz enojada) y otras incongruentes (cara alegre + voz enojada, o viceversa).

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Los investigadores analizaron los potenciales relacionados con eventos (ERP, por sus siglas en inglés), que son variaciones localizadas en la actividad eléctrica del cerebro que pueden vincularse a un estímulo concreto —en este caso, el momento exacto en que la voz del dueño comenzaba a sonar.

El protocolo combinó fotografías del rostro del dueño y grabaciones de su voz con tonos alegres o irritados presentados de forma aleatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales contradictorias activan una respuesta neural más intensa

Los resultados mostraron que las combinaciones incongruentes generaron amplitudes ERP tardías significativamente más grandes que las congruentes, en particular en la ventana de tiempo comprendida entre los 250 y los 500 milisegundos posteriores al inicio de la voz. La diferencia fue más consistente en el electrodo frontal izquierdo F3, aunque la ubicación exacta de las respuestas varió entre los tres perros: dos coincidieron en ese mismo sitio frontal y uno presentó la respuesta en la línea media del cráneo.

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“Estos hallazgos preliminares sugieren que los perros podrían mostrar sensibilidad neural a las señales emocionales audiovisuales incongruentes de sus dueños, lo que potencialmente refleja procesos de atención, integración o violación de expectativas aumentados”, explicó Kubo en declaraciones recogidas por Phys.org.

Los investigadores optaron por no etiquetar la respuesta observada como un componente P300 o N400 —componentes ERP bien conocidos en humanos— dado que la correspondencia funcional de esos marcadores en perros aún no está establecida. En cambio, la describieron como una “modulación ERP tardía relacionada con la incongruencia”.

Los científicos advirtieron que la muestra de solo tres perros impide generalizar los resultados al resto de la población canina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio piloto que abre más preguntas de las que responde

Los propios autores subrayan con énfasis las limitaciones del trabajo. Con solo tres animales, los datos no permiten hacer inferencias sobre la población canina en general, ni distinguir con certeza si los perros integran emocionalmente la información proveniente de distintos sentidos o si, simplemente, reaccionan a cualquier ruptura de expectativas —independientemente de que sea de naturaleza emocional.

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Los tamaños del efecto fueron pequeños, y las respuestas tempranas al estímulo de voz no resultaron confiables una vez que el análisis estadístico corrigió por la multiplicidad de pruebas realizadas. Solo las ventanas de tiempo tardías, en ese electrodo frontal, resistieron ese ajuste.

El estudio fue financiado por el programa CREST de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología (JST), y los autores declararon no tener conflictos de interés.

El investigador Takatomi Kubo señaló que la reacción neural sugiere procesos aumentados de atención o una ruptura en las expectativas del animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método podría escalar hacia estudios más amplios

Pese a su alcance limitado, la investigación establece un marco metodológico concreto para futuras líneas de trabajo. “Nuestro estudio ofrece una manera de investigar cómo los perros procesan señales contradictorias mediante registros cerebrales no invasivos. Con mayor validación, nuestro enfoque podría ayudar a comprender cómo la comunicación humana afecta a los perros en el cuidado cotidiano y en el entrenamiento”, señaló Kubo.

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Los investigadores proponen que futuros estudios incorporen más perros y mediciones conductuales simultáneas, lo que permitiría cruzar los datos neurales con respuestas observables y avanzar hacia conclusiones más sólidas sobre cómo los animales perciben las señales emocionales de otra especie.