Cómo preparar a perros y gatos para una mudanza: consejos de veterinarios para evitar estrés, escapes y temores

La adaptación del perro al nuevo territorio se apoya en el mantenimiento de las rutinas y el vínculo con sus tutores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando empiezan a moverse cajas, muebles y personas, los animales suelen percibir que algo cambió antes de llegar a la nueva casa. Para perros y gatos, una mudanza puede alterar sus rutinas, sus espacios y su sensación de seguridad, por lo que la preparación previa resulta clave para prevenir escapes, accidentes y reacciones de miedo.

Los veterinarios Fernando Catrina, especializado en comportamiento animal, y Marcelo Zysman, especialista en medicina del dolor y geriatría, explicaron a Infobae que cada especie responde de modo diferente al cambio de vivienda: mientras los perros se adaptan a partir de la cercanía con su familia, los gatos requieren más tiempo, control del ambiente y medidas de resguardo. Los consejos aplican tanto para traslados cortos como para mudanzas entre ciudades.

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Los gatos deben llegar al nuevo hogar cuando la mudanza ya terminó

El traslado de un gato conviene dejarlo para el final de la jornada, cuando los muebles, las cajas y los movimientos más intensos ya hayan terminado. Catrina recomendó mantenerlo encerrado durante el proceso para reducir el riesgo de que se asuste y escape.

El acostumbramiento previo a la transportadora convierte ese elemento en un refugio y facilita el viaje de lo animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No trasladarlos en el momento, sino al último, tenerlos bien encerrados para evitar que se escapen, se asusten con los movimientos”, sostuvo el veterinario. También señaló que los felinos son especialmente sensibles a las modificaciones de su entorno y que una mudanza puede afectar su conducta.

Zysman coincidió con esa recomendación. Según indicó, el gato debe llegar al nuevo hogar cuando los elementos principales ya estén ubicados y el espacio tenga un orden básico. “Una vez que ya se han puesto los muebles en su lugar, una vez que se hayan acomodado cajas, hay que llevarlo con su carrier al lugar nuevo y dejar que disponga”, explicó.

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El especialista advirtió que algunos gatos pueden esconderse durante los primeros días por temor al cambio ambiental. Se trata de una respuesta vinculada a su relación con el espacio. El gato suele reconocer su entorno antes de sentirse seguro para desplazarse con normalidad.

Por eso, las puertas y ventanas deben permanecer bajo control. Catrina aconsejó revisar el lugar antes de la llegada del animal, sobre todo si se trata de un departamento con balcón. “Si hay balcón, recomiendo poner redes para que los gatos no puedan escaparse hacia los departamentos vecinos; también para evitar algún accidente”, afirmó.

La transportadora debe formar parte de la rutina antes del viaje

La transportadora o carrier no debería aparecer por primera vez el día de la mudanza. Ambos veterinarios sugirieron que perros y gatos tengan contacto previo con ese elemento para que no lo asocien únicamente con el traslado o una situación de tensión.

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Los veterinarios aconsejan trasladar a los gatos al nuevo domicilio una vez que termina el movimiento de muebles y bultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catrina propuso convertirla en parte del espacio cotidiano del animal. “Lo ideal sería acostumbrarlos a una transportadora tiempo antes, no en el momento de la mudanza. Que la usen previamente como cucha, incluso darles de comer dentro de la transportadora es una opción”, indicó.

Zysman sugirió una medida similar para los gatos: dejar la puerta del carrier abierta de forma permanente en el hogar anterior, con una manta u objetos conocidos por el animal. De ese modo, el gato puede entrar y salir por iniciativa propia antes del viaje. La intención es que el animal adopte ese espacio como un refugio y llegue al día del traslado con menor resistencia.

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La adaptación del perro al nuevo territorio se apoya en el mantenimiento de las rutinas y el vínculo con sus tutores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación importa en un viaje largo. Si el animal ya está habituado a la transportadora, el desplazamiento puede resultar más llevadero. Aun así, los especialistas plantearon precauciones específicas para los perros que recorren trayectos extensos.

En los viajes largos, los perros necesitan pausas y control

Ante una mudanza de varias horas o entre ciudades, Catrina recomendó realizar paradas cada 2 horas para ofrecer agua y permitir que el perro se mueva. El animal debe salir siempre con collar y correa, ya que el entorno de una ruta o una parada desconocida puede aumentar el riesgo de extravío.

Zysman también aconsejó hacer pausas durante el viaje. “Para una mudanza de una ciudad a otra, de unos 400 kilómetros por ejemplo, es necesario hacer una pausa: que el perro baje, olfatee, orine y vuelva a incorporarse”, expresó.

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La repetición diaria del mismo circuito de paseo permite que el perro reconozca los olores y límites de su nuevo barrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la alimentación, el veterinario sugirió no dar comida hasta el arribo a destino si el traslado es prolongado. La decisión debe contemplar las características de cada animal y la duración concreta del viaje.

Los especialistas fueron enfáticos respecto de la medicación durante una mudanza. Catrina dijo que no recomienda administrar fármacos por cuenta propia. Zysman fue más categórico: “Bajo ningún punto de vista, bajo ningún criterio, bajo ningún concepto, en ningún caso automediquen”.

Al respecto, sostuvo que cualquier medicación requiere supervisión profesional, tanto para definir si corresponde utilizarla como para establecer el fármaco, la dosis, el momento de administración y el control posterior.

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Los perros se adaptan a partir de la presencia de su familia

A diferencia de los gatos, los perros suelen vincularse de forma más directa con las personas con las que conviven. Catrina explicó que, aunque también son animales territoriales, su adaptación al nuevo hogar suele depender en mayor medida de la presencia de sus cuidadores.

Los perros suelen vincularse de forma más directa con las personas con las que conviven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los perros no, porque generan mucho más un vínculo de mayor apego con sus cuidadores. Entonces, generalmente, se amoldan bastante bien”, afirmó.

Zysman señaló que el perro es un animal social y que puede atravesar el cambio sin mayores inconvenientes mientras conserve su integración con la familia. Advirtió, sin embargo, que el escenario puede variar si la mudanza implica una modificación abrupta de su rutina, como dejarlo afuera todo el día o suspender sus salidas habituales.

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Algunos perros pueden orinar para demarcar el espacio durante los primeros días. Según Zysman, esta conducta suele responder a la necesidad de reconocer el nuevo ambiente como propio y no suele prolongarse.

Catrina estimó que los perros pueden tardar entre 15 y 20 días en territorializarse. Esto significa que necesitan un período para identificar el espacio como propio y desenvolverse con mayor seguridad.

Rutina, supervisión y resguardo para evitar escapes

Al llegar a la nueva vivienda, los veterinarios aconsejaron limitar inicialmente el acceso de los gatos al exterior. Catrina sugirió que primero reconozcan la parte interior de la casa o departamento y que recién después de 15 días puedan acceder a espacios externos.

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Los veterinarios aconsejaron limitar inicialmente el acceso de los gatos al exterior durante los primeros días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tratar de tenerlos encerrados mínimamente, que puedan reconocer el departamento, la nueva casa, sobre todo en el tema de los gatos, la parte interior, y luego de 15 días recién dejarlos salir a la parte exterior”, indicó.

Zysman pidió extremar los cuidados para evitar que el gato acceda sin control al exterior. El carrier abierto puede mantenerse dentro de la vivienda como un punto de referencia para el animal mientras recorre el lugar a su ritmo.

En el caso de los perros, propuso conservar las salidas y repetir los recorridos por las mismas calles durante varios días. Esa rutina permite que conozcan el entorno cercano junto a sus tutores.

La consulta veterinaria resulta necesaria si aparecen conductas que la familia considere inusuales. Los signos pueden variar según cada animal, pero el criterio central, de acuerdo con Zysman, es prestar atención a cualquier pauta de comportamiento que se aparte de lo habitual.