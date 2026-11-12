Perros y gatos

Un estudio revela por qué los gatos maúllan más cuando hay humanos cerca

La investigación con felinos domésticos detectó una diferencia marcada en sus vocalizaciones según las condiciones a las que se enfrentaban y analizó qué manifiestan a través de esta forma de comunicación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La probabilidad de que un felino maúlle es más de dieciséis veces mayor cuando una persona se encuentra presente en la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los gatos no maúllan solo por hambre, incomodidad o costumbre. Una investigación realizada en hogares de treinta y ocho animales concluyó que los felinos maúllan con mucha más frecuencia cuando hay un humano cerca, sobre todo si enfrentan un problema que no pueden resolver por sí mismos.

El trabajo, publicado en la revista científica Animal Behaviour, evaluó cómo cambia la conducta de los gatos frente a una recompensa visible, pero fuera de su alcance. Los resultados aportan pruebas de que el maullido puede funcionar como una señal dirigida a las personas, acompañada por miradas y otros gestos.

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Una golosina inaccesible permitió medir la reacción de los gatos

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Investigadores de la Universidad de São Paulo evaluaron la conducta de treinta y ocho gatos frente a un alimento fuera de su alcance dentro de sus hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad de São Paulo, en Brasil, trabajó con gatos domésticos cuyos cuidadores ya habían observado vocalizaciones frecuentes alrededor de la comida. Cada animal recibió una caja de plástico perforada que contenía una golosina favorita: podían olerla y verla, pero no extraerla.

La prueba se realizó en dos situaciones de un minuto. En una había una persona en la habitación que prestaba atención al gato; en la otra, el animal permanecía solo. La elección del hogar como escenario buscó observar el comportamiento en un ambiente habitual para cada felino.

Los gatos emitieron 86 maullidos con humanos y 20 cuando estaban solos

Un gato atigrado con la boca abierta sentado sobre un suelo de madera, junto a una alfombra y plantas en macetas frente a una ventana.
La conducta de los felinos cambió en soledad al permanecer quietos por más tiempo y orientar la atención hacia la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores contabilizaron 86 maullidos cuando un humano estaba presente, frente a 20 en ausencia de personas. El análisis indicó que la posibilidad de que un gato maullara era más de 16 veces mayor si había alguien en la habitación.

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El hallazgo refuerza una observación conocida entre quienes conviven con gatos: los adultos suelen maullar más frente a humanos que durante sus interacciones con otros gatos. En cambio, entre ejemplares de la misma especie predominan otras señales, como posturas corporales, expresiones faciales, olores y vocalizaciones distintas.

Según el estudio, el aumento de los maullidos ante una persona disponible coincide con la idea de una comunicación orientada a un receptor. Los animales no parecían vocalizar de la misma forma hacia el entorno vacío, sino ante alguien que podía advertir la situación.

Las miradas hacia la persona reforzaron el pedido de ayuda

Primer plano de un gato atigrado que lame los dedos de una mano humana.
Los gatos emplean la señalización multimodal al alternar la mirada entre la persona y el objeto inaccesible junto con sus vocalizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maullido no fue la única señal observada. En numerosos casos, los gatos miraban al humano mientras vocalizaban y alternaban la vista entre la persona y la caja con comida. Esa secuencia combinaba información sonora y visual.

Los autores describieron este patrón como señalización multimodal, una forma de comunicación que reúne más de un canal para transmitir información. La mirada dirigida a la persona y el cambio de foco hacia el objeto inaccesible pueden ayudar a identificar aquello que genera frustración o interés.

En la condición sin humanos, el comportamiento fue diferente. Los gatos permanecieron quietos durante más tiempo y miraron con mayor frecuencia hacia la puerta. Para los investigadores, esa variación sugiere que los animales distinguen cuándo una señal puede resultar útil según quién esté presente.

El maullido parece adaptado a la convivencia con las personas

Una mujer sonriente sentada en un sillón sostiene a un gato atigrado que le lame la mejilla en una habitación con estanterías.
El incremento de los maullidos responde a un aprendizaje asociativo donde el animal vincula el sonido con una respuesta favorable de su cuidador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos domésticos conservan un amplio repertorio de sonidos, aunque el maullido ocupa un lugar particular en su relación con los humanos. En felinos adultos, este sonido es poco común en la comunicación entre pares, salvo en determinados contextos, mientras que los gatitos sí lo emplean para comunicarse con sus madres.

La diferencia también aparece al comparar gatos domésticos con parientes silvestres. Estos últimos maúllan con menos frecuencia, un contraste que sustentó la hipótesis de que la domesticación favoreció vocalizaciones más eficaces para atraer la atención humana.

Otros trabajos sobre comportamiento felino plantearon que cada animal puede desarrollar una forma particular de comunicarse con quienes viven con él. Los cuidadores, al conocer las rutinas y reacciones de su gato, suelen reconocer mejor si un sonido se relaciona con comida, juego, acceso a una habitación o una demanda de contacto.

El estudio no prueba que los gatos comprendan las intenciones humanas

Gato negro con ojos amarillos y boca abierta maullando, mostrando dientes y lengua rosada. En el fondo, se ven las piernas de una persona en jeans y zapatillas.
Los autores advirtieron que la muestra del estudio incluyó animales descritos previamente por sus dueños como comunicativos ante la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados no permiten afirmar que los gatos entiendan de manera consciente que una persona tiene pulgares o puede abrir una caja. Tampoco indican que cada maullido sea una solicitud deliberada y precisa.

La investigación sí muestra que los animales modificaron su conducta según la presencia o ausencia de un humano. Cuando había alguien disponible, aumentaban los maullidos y las señales visuales dirigidas a esa persona; cuando no lo había, permanecían más quietos y orientaban la atención hacia la puerta.

Esta asociación puede explicarse por aprendizaje. Si un gato advierte, a partir de experiencias repetidas, que maullar frente a su cuidador trae comida, abre una puerta o genera una respuesta, es probable que repita ese comportamiento en situaciones parecidas.

La muestra fue pequeña y estaba formada por gatos vocales

Gato atigrado durmiendo sobre una manta clara en un alféizar de madera junto a macetas con plantas y unas manos en segundo plano.
Los felinos adultos reservan el maullido casi exclusivamente para la interacción con humanos y recurren a olores o posturas corporales con sus pares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advirtieron que el estudio tuvo limitaciones. La muestra incluyó treinta y ocho gatos y fue seleccionada entre animales cuyos responsables ya los consideraban comunicativos ante la comida. Por ese motivo, los resultados podrían no trasladarse del mismo modo a gatos menos vocales.

Futuras investigaciones podrían analizar la duración, la frecuencia y el tono de los maullidos en distintos contextos. Esa comparación permitiría determinar si los gatos emplean vocalizaciones diferentes para pedir alimento, reclamar atención, solicitar acceso a un espacio o reaccionar ante situaciones de estrés.

Por ahora, el trabajo aporta una conclusión concreta: la presencia humana modifica la manera en que los gatos expresan un problema. Sus maullidos, acompañados por miradas hacia las personas y hacia aquello que desean alcanzar, parecen formar parte de una estrategia de comunicación construida durante la convivencia.

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