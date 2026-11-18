Un estudio publicado en la revista mSystems analizó muestras fecales de 257 perros en cuatro países para evaluar el impacto del entorno humano en su microbioma (Freepik)

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Los hábitos de las personas con las que conviven los perros parecen dejar una marca que no se ve a simple vista. Un estudio internacional halló que el estilo de vida humano se asocia con cambios en el microbioma intestinal de los perros, desde comunidades que dependen de recursos silvestres hasta hogares urbanos que utilizan alimento comercial.

La investigación, publicada en la revista científica mSystems, analizó muestras fecales de 261 animales de Nepal, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Tras excluir a cuatro perros que habían estado expuestos recientemente a antibióticos, los investigadores estudiaron los perfiles bacterianos intestinales de 257 ejemplares.

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El trabajo no permite afirmar que un hábito aislado de los tutores cause un cambio concreto en los animales. Sin embargo, detectó que las transformaciones asociadas con la industrialización —como el tipo de alimentación, el entorno compartido y ciertas prácticas sanitarias— están relacionadas con una reorganización de las comunidades microbianas de los perros.

El microbioma intestinal: digestión, defensas y comportamiento

La composición de las bacterias intestinales caninas interviene en las defensas del organismo y se vincula con alteraciones digestivas, problemas de piel y conductas de ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El microbioma intestinal canino está formado por billones de microorganismos, entre ellos bacterias, virus y hongos, que habitan el aparato digestivo. Su función excede el procesamiento de los alimentos: interviene en la absorción de nutrientes, el funcionamiento del sistema inmunitario y la comunicación entre el intestino y el cerebro.

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Los microbios intestinales ayudan a descomponer fibras y carbohidratos complejos. Además, una parte importante de las defensas del organismo se encuentra en el intestino, por lo que la composición de esa comunidad microbiana puede influir en la manera en que el cuerpo responde a agentes dañinos.

Según Kimberly Ange-van Heugten, profesora distinguida de Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y coautora del trabajo, un microbioma alterado puede estar vinculado con molestias digestivas, falta de energía, sensibilidad a determinados alimentos, problemas de piel e infecciones de oído. También se investiga su posible relación con el estrés, el miedo y la ansiedad en los perros.

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Los investigadores compararon perros de cinco contextos de vida

La investigación clasificó a los animales en cinco contextos de convivencia: cazador-recolector, agrario, pastoril, urbano e industrializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La muestra incluyó animales que vivían en comunidades con estilos de vida cazador-recolector, agrario, pastoril, urbano e industrializado. Esa clasificación se centró, sobre todo, en el acceso a los alimentos y en el tipo de ambiente compartido con los humanos.

Los perros de comunidades cazadoras-recolectoras dependen principalmente de recursos silvestres. En los contextos agrarios, su alimentación se vincula con cultivos locales y no necesariamente con productos comerciales. En el modelo pastoril, la dieta puede variar de acuerdo con el desplazamiento de los rebaños y las tareas de trabajo.

En las ciudades, los animales pueden consumir alimentos comerciales, sobras o residuos que encuentran cerca de áreas habitadas. En los entornos industrializados, en cambio, existe una mayor dependencia de dietas comerciales. El estudio examinó ese continuo de condiciones en lugar de limitarse a perros de hogares urbanos.

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El modo de vida, la variable con mayor peso sobre las bacterias intestinales

El estilo de vida de las poblaciones humanas constituyó el factor con mayor peso sobre la diversidad bacteriana observada en los análisis genéticos de las heces caninas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de las muestras mostró que el estilo de vida fue el factor con la asociación más fuerte respecto de la composición bacteriana intestinal. La relación se mantuvo cuando los científicos restringieron la comparación a perros adultos, que no provenían de refugios y que vivían en regiones templadas.

Los perros industrializados presentaron diferencias frente a los no industrializados en varios grupos de bacterias, en la relación entre comunidades bacterianas y en el potencial funcional previsto para esos microorganismos. El trabajo empleó secuenciación del gen 16S del ARN ribosómico, una técnica que permite identificar y comparar bacterias presentes en las heces.

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La industrialización no fue el único componente que podría explicar esas variaciones. Los autores señalaron que el país de residencia, el clima y la temperatura ambiental también parecen influir. Además, los perros que vivían en ambientes no industrializados no tenían un microbioma uniforme: los de comunidades pastoriles mostraron perfiles particulares y no encajaron en una transición lineal entre perros cazadores-recolectores e industrializados.

Los cambios en humanos y perros siguieron patrones paralelos

Los perros y los seres humanos registraron reestructuraciones bacterianas paralelas ante presiones ambientales semejantes, aunque cada especie conservó su identidad microbiana propia.

Los científicos compararon los resultados de los perros con datos de personas que vivían bajo categorías de estilo de vida similares. Encontraron una reestructuración paralela asociada con el ambiente, aunque el factor dominante siguió siendo la especie: humanos y perros conservan comunidades microbianas diferentes.

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En otras palabras, los dos comparten presiones ecológicas —la alimentación disponible, el hábitat, el acceso a medicamentos o las condiciones sanitarias—, pero no desarrollan el mismo microbioma. La identidad microbiana propia de cada huésped se mantuvo aun cuando los cambios ligados al estilo de vida fueron semejantes.

Ese hallazgo amplía el foco de una discusión que hasta ahora se concentraba, sobre todo, en las consecuencias de la industrialización para el microbioma humano. Los perros, por su convivencia prolongada con las personas, permiten observar cómo esas transformaciones del entorno pueden afectar a otros mamíferos.

No existe todavía un único microbioma saludable para todos los perros

Los resultados científicos cuestionan la existencia de un microbioma intestinal estándar o universal aplicable a todas las poblaciones de perros. (Magnific)

Los resultados cuestionan la idea de que haya una composición intestinal “normal” que pueda aplicarse a todos los perros. Lo que resulta habitual para un animal que vive dentro de una casa, come alimento balanceado y recibe atención veterinaria regular puede diferir de lo observado en un perro que habita un entorno rural, pastoril o con acceso a recursos silvestres.

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Ange-van Heugten señaló que las comunidades microbianas de los animales difieren de manera sustancial de las de perros que viven en otros escenarios ecológicos. Esto plantea desafíos para establecer valores de referencia y evaluar la salud canina a partir del microbioma.

Los autores advierten que todavía falta determinar si las diferencias detectadas modifican las necesidades nutricionales de los animales o su respuesta a tratamientos médicos. Por eso, el estudio no plantea cambios inmediatos en la dieta o los cuidados de los animales.

Próximos pasos: más países y formas de convivencia

Los autores del trabajo descartan modificaciones inmediatas en la alimentación hasta ampliar la cobertura geográfica del estudio y medir sus efectos clínicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación reunió muestras de cuatro países y representó diversos modos de vida, pero sus responsables consideran necesario ampliar la cobertura geográfica y sumar más animales. Recolectar y procesar muestras de distintos lugares bajo condiciones comparables es uno de los principales desafíos para este tipo de análisis.

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Comprender qué diversidad microbiana se conserva, se modifica o se pierde con los cambios recientes en la vida humana podría ayudar a precisar qué se entiende por salud intestinal en los perros. También permitiría evaluar las recomendaciones alimentarias y los tratamientos basados en el microbioma con mayor cautela.