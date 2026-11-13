Demencia en perros: un estudio evaluó las posibles señales que pueden aparecer antes que los síntomas

El ejercicio con pantallas analiza la memoria canina tras pausas de cuarenta segundos e interrupciones con comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo de la Universidad de Arizona informó que tres juegos con premios pueden detectar un descenso en las capacidades cognitivas de los perros desde cerca de los ocho años, momento en que generalmente aún no se manifestaron las señales habituales de la demencia que advierten los cuidadores.

El estudio, publicado en la revista Animal Cognition y divulgado en Earth.com, evaluó a 239 animales en Arizona y California mediante pruebas de memoria, autocontrol y aprendizaje.

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Los resultados indican que la edad explicó el 27% de las diferencias entre los puntajes generales de los ejemplares. Los adultos jóvenes obtuvieron resultados similares entre sí, mientras que el desempeño tendió a bajar desde los ocho años.

En cambio, los cuestionarios respondidos por los propietarios suelen registrar un aumento marcado de la disfunción cognitiva canina, el término veterinario para la demencia en perros, entre los 10 y los 12 años.

Las pruebas miden memoria, autocontrol y aprendizaje

Un perro observa a un investigador mientras este coloca un premio tras una de las pantallas de madera dispuestas en el suelo de un laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación estuvo liderada por Stephanie Hargrave, estudiante de doctorado en Psicología, junto con Evan MacLean, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Arizona. El equipo empleó una serie de tres juegos denominada CANID para analizar aptitudes que los animales no pueden describir verbalmente.

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“No podemos hacerles preguntas; no podemos decirles: ‘Bien, esta es una prueba de memoria’”, explicó MacLean. Por eso, los investigadores diseñaron tareas sencillas que permiten observar decisiones y respuestas de los perros.

En el primer juego, un premio se coloca dentro de un tubo transparente con una abertura en uno de sus extremos. El animal puede ver la comida, pero para obtenerla debe evitar dirigirse de forma directa al recipiente y rodearlo hasta llegar a la apertura.

La segunda actividad evalúa la memoria: el perro observa cómo una persona esconde un premio detrás de una de cuatro pantallas ubicadas a unos 2,7 metros. Luego espera hasta 40 segundos antes de buscarlo. En algunos intentos, recibe otro bocado cerca de sus patas, lo que lo lleva a apartar la mirada del sitio donde quedó escondido el alimento.

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La capacidad de adaptación puede observarse a partir del cambio de ruta

La prueba del tubo transparente evalúa el autocontrol del animal frente al impulso de avanzar de forma directa hacia el alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera prueba requiere que el animal rodee un panel de 0,9 metros para llegar a la comida. Una barrera oculta bloquea uno de los caminos, por lo que el perro debe elegir el lado libre. Cuando acierta la ruta abierta en tres de cuatro intentos consecutivos, los investigadores trasladan el obstáculo y el participante debe aprender una solución diferente.

Los ensayos anteriores del grupo habían determinado que los perros no podían encontrar el premio mediante el olfato en esa tarea. De este modo, la respuesta dependía de su capacidad para ajustarse a una modificación de la ruta.

Los investigadores realizaron las evaluaciones en animales pertenecientes a distintas guarderías para perros dedicadas a canes de asistencia. Los animales tenían entre unos 10 meses y 16 años.

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El entrenamiento y el entorno pueden afectar los resultados

La tarea del panel móvil examina la capacidad de adaptación ante modificaciones en la ruta para alcanzar el premio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los animales evaluados pertenecen a una entidad conformada por ejemplares de asistencia en actividad o retirados, individuos que habían dejado el entrenamiento para esa función o animales destinados a la reproducción que habían recibido alguna preparación. Los autores plantearon que un temperamento más tranquilo, la formación y la selección para tareas de asistencia pueden contribuir a esos resultados.

Aquellos que formaban parte de una guardería también obtuvieron puntuaciones ligeramente inferiores en la prueba del tubo que los examinados en el laboratorio. Los investigadores consideraron que la excitación propia de ese entorno podría dificultar que el animal contenga el impulso de dirigirse hacia un premio visible.

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Hargrave vinculó la investigación con su perra Roxy, una mestiza de chihuahua que cumplirá 11 años en enero. “Me interesa especialmente saber qué puedo hacer para prolongar su salud cognitiva y prevenir su deterioro”, afirmó la investigadora.

El artículo señala que, en personas, una vida con actividad mental se asocia con la llamada reserva cognitiva: la capacidad del cerebro para afrontar los efectos del envejecimiento. Los autores proponen estudiar si el entrenamiento y los estímulos a lo largo de la vida pueden brindar un beneficio similar al de los perros.

La herramienta todavía no permite diagnosticar demencia

Los perros con entrenamiento de asistencia lograron puntuaciones más altas en las actividades enfocadas en el autocontrol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar la estabilidad de los resultados, el equipo volvió a evaluar a 138 perros después de seis meses y a 114 tras un año. Los puntajes se mantuvieron consistentes en ambas instancias, ya que obtuvieron 0,63 sobre 1 a los seis meses y 0,59 sobre 1 al año, donde 1 representa la máxima coincidencia posible.

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Los individuos mejoraron levemente su resultado general a los seis meses, un efecto que los autores relacionaron con la familiaridad con los ejercicios. Al año, esa mejora general desapareció. En el juego del tubo, los perros siguieron resolviendo la prueba mejor que en su primera visita: su porcentaje de aciertos fue aproximadamente un 9% más alto que al inicio.

La prueba por ahora es una herramienta de investigación. Sus resultados aún no se compararon con exámenes veterinarios ni con cuestionarios de propietarios sobre demencia. Además, demanda más tiempo y personal que un formulario, y requiere animales cómodos ante desconocidos y motivados por los premios.

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El equipo deberá seguir a los mismos animales durante más tiempo para establecer si una puntuación baja en la mediana edad anticipa la demencia y para contrastar las pruebas con informes de cuidadores, evaluaciones veterinarias y marcadores biológicos.