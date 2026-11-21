Argentina reúne recursos y capacidades para beneficiarse en varios frentes

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La fragmentación geopolítica y la revolución de la inteligencia artificial están redefiniendo las ventajas económicas. Argentina reúne recursos y capacidades para beneficiarse en varios frentes. El desafío es convertir esa posición en inversiones, empresas más competitivas y mejores condiciones de vida.

El contexto global está dividiendo a los países entre nuevos ganadores y perdedores. Las guerras, la inseguridad del abastecimiento y la transformación tecnológica alteran el valor de los recursos, modifican las decisiones de inversión y reorganizan las relaciones comerciales. Para algunas economías, estos cambios representan una amenaza considerable. Para otras, abren oportunidades inéditas.

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Por su combinación de recursos, capacidades y ubicación geográfica, la Argentina está del lado de los ganadores. Y con creces. Esa afirmación puede resultar extraña en una economía que sigue enfrentando fragilidades financieras, dificultades productivas y problemas de empleo. Pero las tensiones del presente pueden convivir con una mejora de la posición estratégica del país.

Por su combinación de recursos, capacidades y ubicación geográfica, la Argentina está del lado de los ganadores. Y con creces Fuente: Elaboración propia. Clasificación cualitativa y conceptual con fines ilustrativos

Un nuevo mapa de oportunidades

Entre los mejores posicionados aparecen los países exportadores de energía y otros recursos naturales esenciales que están alejados de las zonas de conflicto, así como las economías que integran el ecosistema de la inteligencia artificial.

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A partir de esa lectura, pueden identificarse tres condiciones que adquieren especial valor. Argentina tiene posibilidades de participar con fuerza en todas ellas.

Energía: un proveedor lejos de los conflictos: La primera es exportar energía desde un territorio alejado de los principales escenarios bélicos. Cuando el suministro se vuelve incierto, los compradores valoran tanto el precio como la certidumbre de recibir lo contratado. La diversificación de proveedores se convierte en una decisión estratégica.

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Cuando el suministro se vuelve incierto, los compradores valoran tanto el precio como la certidumbre de recibir lo contratado

En un mundo que teme quedarse sin suministro, la confiabilidad también tiene precio. Para Argentina, desarrollar su capacidad energética significa ofrecer al mundo una fuente adicional de abastecimiento y reducir su propia vulnerabilidad externa.

IA, una cadena de valor por integrar: La segunda es integrarse a la cadena de valor de la inteligencia artificial. Su expansión requiere centros de datos, electricidad, refrigeración, redes, minerales, ingeniería y profesionales. La nube también necesita suelo. Detrás de cada aplicación digital existe una infraestructura física, un marco normativo y una organización humana.

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Argentina puede participar en distintos eslabones: energía, recursos minerales, desarrollo de software, servicios profesionales y soluciones tecnológicas especializadas. La disponibilidad de agua y las condiciones de refrigeración también pueden influir en la localización de determinados proyectos. Para dimensionar la escala de esta transformación, se proyecta una inversión en infraestructura de IA equivalente, en promedio, al 3,6% del PBI estadounidense por año entre 2025 y 2032: un 60% más de lo que demandó anualmente el desarrollo de la red ferroviaria y más de seis veces lo que requirió el proceso de electrificación.

Fuente: Van Nieuwerburgh, *Financiando el desarrollo de la IA*, BPEA (septiembre de 2026)

Alimentos y abastecimiento confiable: La tercera condición es proveer alimentos de manera confiable. En un escenario de interrupciones logísticas, tensiones comerciales y riesgos climáticos, asegurar el abastecimiento adquiere mayor importancia. Argentina dispone de una plataforma agroindustrial que puede ampliar mercados, diversificar productos e incorporar conocimiento.

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Esta condición puede extenderse a otros productos y servicios cuyas cadenas de valor están muy concentradas y, por lo tanto, expuestas a mayores riesgos: las empresas buscan reducir su dependencia de un único país, una única ruta o un único proveedor.

Transformar ventajas en progreso equilibrado

Sin embargo, estas ventajas y oportunidades deben materializarse en inversiones y en un crecimiento sostenido con mayor equilibrio entre regiones y sectores.

Es central reducir el riesgo de invertir a largo plazo. Los proyectos que pueden transformar la economía necesitan años para desarrollarse. La consistencia fiscal, la estabilidad monetaria, la capacidad de absorber shocks y la continuidad de las reglas definen su viabilidad.

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Los proyectos que pueden transformar la economía necesitan años para desarrollarse

También hace falta crear empresas y reconvertir las existentes, mejorando sus condiciones para abastecer a los sectores líderes. Cada proyecto energético o minero demanda mantenimiento, ingeniería, transporte, construcción, equipamiento y software. Allí existe una oportunidad para desarrollar proveedores y abrir nuevos mercados a compañías que hoy necesitan transformar sus productos y procesos para competir. Una gran inversión multiplica su impacto cuando multiplica las empresas capaces de abastecerla.

Se necesitan mecanismos de promoción para apuntalar a los proveedores, inspirados en la previsibilidad que buscan los grandes proyectos, pero adaptados a firmas de menor escala. La amortización acelerada, la devolución ágil de créditos fiscales vinculados con inversiones y el financiamiento de equipamiento pueden ayudar.

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Se necesitan mecanismos de promoción para apuntalar a los proveedores, inspirados en la previsibilidad que buscan los grandes proyectos

Se trata también de evitar las desventajas que enfrentan las empresas argentinas al competir en los sectores de energía y minería del país, como consecuencia de la combinación de un dólar barato, dificultades para financiarse, amplias facilidades para importar con una baja carga fiscal y subsidios a la exportación en el exterior.

Por otro lado, la economía argentina debe formar talento y acelerar la adopción tecnológica. Las capacidades profesionales se construyen, se actualizan y también pueden perderse. La articulación entre empresas, universidades e institutos de formación debe responder a demandas concretas.

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La economía argentina debe formar talento y acelerar la adopción tecnológica

El desafío decisivo es que la expansión alcance también a las actividades que generan más empleo y mejoran la vida en los centros urbanos rezagados. El dinamismo exportador puede coexistir con zonas urbanas donde faltan empleo, vivienda y servicios. Esa distancia exige una respuesta.

El desafío decisivo es que la expansión alcance también a las actividades que generan más empleo y mejoran la vida en los centros urbanos rezagados

La construcción es una de las actividades con mayor alcance geográfico y demanda de empleo. Fortalecer el crédito para la vivienda y desplegar un plan de infraestructura que apuntale la competitividad sistémica —rutas, puertos, conectividad, redes eléctricas y gasoductos— permitiría mejorar la calidad de vida de la población y, además, generar empleo e impulsar el consumo y los servicios.

Estos últimos aún tienen mucho margen para expandirse: la participación del sector servicios en el PBI argentino está muy rezagada en comparación con la de los países desarrollados e incluso con la de otros países sudamericanos.

La participación del sector servicios en el PBI argentino está muy rezagada en comparación con la de los países desarrollados

Impulsar la construcción y la infraestructura requiere crédito de largo plazo y planes coordinados de obras públicas y expansión de los servicios. Es un ámbito concreto para la acción del Estado y demanda coordinación entre la Nación, las provincias y las empresas.

No basta con la estabilidad macroeconómica de hoy: es necesario asegurar también la previsibilidad macroeconómica a largo plazo. Ser un ganador relativo en el contexto internacional no garantiza que todos los habitantes del país mejoren su nivel de vida al mismo tiempo. Sí pone de manifiesto la urgencia de aprovechar esta oportunidad.

El nuevo contexto global ha fortalecido el valor estratégico de lo que la Argentina puede ofrecer. Pero hay dos riesgos mayúsculos:

Que la Argentina no logre desplegar todo su potencial. La riqueza está; ahora debemos mejorar nuestra capacidad de aprovecharla. Que el país gane valor para el mundo sin que ese valor llegue a los argentinos, es decir, que se transforme en una economía de enclave: con sectores exportadores dinámicos y amplias zonas urbanas al margen del progreso.

Ambos riesgos son evitables, pero superarlos exige un acuerdo social y mucho trabajo. Estamos del lado de los ganadores por nuestras condiciones; necesitamos estarlo también por nuestras decisiones.

El autor es economista, director de VDC Consultora