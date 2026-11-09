Los dólares del RIGI: cuánto tardarán en concretarse los USD 76.000 millones de las inversiones aprobadas

Los proyectos de petróleo y gas prometen inversiones por USD 46.158 millones. (VMOS)

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya tiene 27 proyectos aprobados por USD 76.173 millones. La cifra suma los compromisos de inversión que las empresas presentaron ante el Gobierno y no los desembolsos ya realizados, por lo que su concreción depende de cronogramas que se extienden durante años.

De acuerdo a los planes que las compañías presentaron al Gobierno, hasta 2035 se invertirán USD 51.314 millones, el 67% del total . Sin embargo, seguirá habiendo desembolsos (cada vez menores) hasta el año 2056.

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Para entender ese escenario, es necesario repasar lo que dice la ley. El régimen, regulado por la Ley 27.742 (Ley Bases), distingue dos plazos para el cumplimiento del plan de inversión. El primero alcanza a la inversión mínima obligatoria: las empresas tienen dos años, contados desde la aprobación del plan por la Autoridad de Aplicación, para ejecutar al menos el 40% de ese mínimo. El piso general es de USD 200 millones, aunque el Poder Ejecutivo puede fijar montos mayores según el sector o para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. También puede reglamentar un porcentaje menor para esos dos primeros años, pero nunca inferior al 20% de la inversión mínima.

El segundo plazo es el de la inversión total proyectada, y es el que no tiene una fecha común. La ley no fija un límite único y rígido: cada Vehículo de Proyecto Único (VPU) debe presentar una propuesta con su cronograma de ejecución. Una vez aprobados, los plazos y etapas comprometidos en ese plan son los que cada empresa debe cumplir para completar su proyecto. En base a esos planes de inversión, es que se puede determinar que el último dólar comprometido por las empresas se invertirá recién en 2056, justo cuando la mayoría de los proyectos dejarán de tener los beneficios otorgados por el programa.

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Un calendario concentrado en los primeros años

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizado en base a los datos relevados por el Ministerio de Economía, muestra que los montos de inversión no se repartirán de manera pareja. Los flujos previstos son de USD 7.663 millones en 2026 y USD 7.930 millones en 2027, con un máximo de USD 9.008 millones en 2028. Después se esperan USD 7.171 millones en 2029 y USD 6.212 millones en 2030.

A partir de allí, los desembolsos se reducen de forma gradual hasta ubicarse en torno a los USD 2.000 millones anuales, situación que seguirá hasta el 2035. Ya en 2036, el monto de inversión proyectado será menor y desde 2046 en adelante no se alcanzará la barrera de los USD 1.000 millones por año. En los últimos ocho años el monto será inferior a USD 230 millones anuales. En 2056, último año que aparece en las proyecciones, se invertirán USD 228 millones.

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En qué y dónde se invertirá

El predominio de dos sectores explica buena parte de ese cronograma. Según la BCR, entre los proyectos aprobados, petróleo y gas reúnen USD 46.158 millones y la minería, USD 27.624 millones. Juntos explican cerca del 97% del total, siempre hablando únicamente de los proyectos ya aprobados.

La distribución territorial acompaña a los sectores. Neuquén encabeza con proyectos por USD 23.744 millones, seguida por Río Negro, con USD 19.356 millones, y San Juan, con USD 13.510 millones. Las tres reúnen USD 56.610 millones, aproximadamente el 74% del total aprobado.

La BCR vincula el peso de Neuquén y Río Negro con los proyectos asociados a Vaca Muerta, la infraestructura de transporte y la licuefacción de gas.

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En octubre hubo un récord de importaciones destinadas a la ejecución de proyectos del RIGI. (EFE)

Con la aprobación del proyecto Agua Rica, Catamarca elevó su inversión aprobada a USD 8.474 millones y quedó cuarta. Le siguen Buenos Aires, con USD 4.961 millones, y Salta, con USD 3.508 millones.

Importaciones récord para los proyectos en marcha

El impacto del RIGI se mide mucho más allá del flujo de inversiones. Se espera un importante efecto en el empleo formal, en las exportaciones y en el “efecto derrame” que pueda provocar sobre las actividades vinculadas a cada proyecto. Además, es esperable un aumento de las importaciones, principalmente de bienes de capital. Esto último ya está ocurriendo.

Un análisis de las compras al exterior realizadas por las empresas que participan del RIGI permite tener una idea más cercana de cuánto están avanzando las obras en el terreno. Según datos del Monitor de Proyectos del RIGI, elaborado por un grupo de investigación que reúne a los integrantes del IIEP (UBA-Conicet), las importaciones realizadas para la ejecución de proyectos del RIGI alcanzaron los USD 142 millones en octubre, un récord mensual, y acumulan USD 700 millones desde enero de 2025.

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El economista Federico Bernini, detalló que de los 27 proyectos aprobados, 16 ya realizaron importaciones. El que más compró en octubre fue VMOS, con USD 48,3 millones, por el ingreso de estructuras flotantes y artículos de grifería. Tecpetrol empezó a importar en ese mes: trajo aparatos para filtrar líquidos y gases y bombas compresoras por USD 45 millones. San Matías importó tubos soldados por USD 23 millones.