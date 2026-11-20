Turismo en Perú

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El Perú es una potencia turística reconocida internacionalmente. Pero debemos dejar de medir el éxito del sector únicamente por el número de visitantes y empezar a mirar su capacidad para generar empleo, atraer inversión y mejorar la vida de las personas. El verdadero desafío es que la llegada de turistas se traduzca en más oportunidades para los peruanos.

Pensemos en lo que ocurre alrededor de un destino turístico. Un hotel moviliza proveedores, un restaurante compra productos de agricultores locales y un circuito turístico abre oportunidades para transportistas, artesanos y pequeños empresarios. Esta capacidad de conectar actividades productivas es una de las mayores fortalezas del turismo y una razón para considerarlo parte central de nuestra estrategia de crecimiento regional.

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Turismo en Perú

Sin embargo, no estamos aprovechando todo ese potencial. Tenemos destinos reconocidos internacionalmente, pero seguimos enfrentando problemas de conectividad, infraestructura, seguridad y calidad de los servicios. No basta con promocionar nuestros atractivos si no resolvemos las dificultades que afectan a los visitantes, limitan las inversiones y complican la vida cotidiana de quienes habitan estos territorios.

Cusco es un buen ejemplo de esta contradicción. Una región admirada en el mundo por su patrimonio cultural y natural, pero que todavía enfrenta brechas importantes. Según el Índice de Progreso Social Regional 2026, Cusco fue la región que más avanzó en el país, al pasar del puesto 19 al 13. Sin embargo, su seguridad personal retrocedió por segundo año consecutivo y quedó en el puesto 24. Es una señal que no debemos ignorar. La inseguridad afecta a las familias, perjudica a los negocios y debilita la confianza necesaria para atraer inversiones.

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Machu Picchu. - Crédito Andina

El crecimiento económico es indispensable, pero debe reflejarse en mejores servicios, empleos de calidad y condiciones de vida. De poco sirve contar con destinos de primer nivel si las comunidades que los rodean no encuentran oportunidades para progresar.

Ayacucho e Ica también tienen enormes posibilidades para ampliar su actividad turística. Sus atractivos históricos, culturales, naturales y gastronómicos permiten desarrollar nuevos circuitos y fortalecer negocios locales. Pero para dar ese salto se requiere inversión, mejores conexiones y autoridades capaces de gestionar proyectos. El turismo no crecerá sostenidamente solo por la riqueza de nuestros destinos.

Uno de nuestros mayores obstáculos es la falta de coordinación. Muchas veces las autoridades, las empresas y las comunidades avanzan por caminos separados. El resultado es que buenas iniciativas se detienen y oportunidades de inversión quedan postergadas. Tenemos recursos y talento, pero debemos mejorar nuestra capacidad para convertirlos en resultados.

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El sector privado tiene una responsabilidad importante en esta tarea. Debemos invertir, innovar, generar empleo formal e integrar a más pequeños empresarios en las cadenas productivas. Pero también requerimos un Estado que facilite las inversiones, ejecute infraestructura y garantice servicios adecuados. Mecanismos como Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas permiten sumar capacidades y acelerar proyectos, siempre que exista voluntad para trabajar juntos.

Rodeada de imponentes montañas, la Laguna Llanganuco ofrece a las parejas un lugar mágico para disfrutar del amor en medio de la belleza natural de los Andes, creando recuerdos que perdurarán para siempre. (Andina)

A pocos días de CADE Ejecutivos 2026, que realizaremos del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, tenemos una oportunidad para impulsar este propósito. Bajo el lema “Unidos para Avanzar”, queremos reunir a empresarios, autoridades y representantes de las regiones para identificar prioridades y asumir compromisos concretos. El turismo será parte de esta conversación porque demuestra cómo una actividad económica puede conectar territorios, empresas y comunidades alrededor de objetivos compartidos.

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Estoy convencido de que el Perú tiene las condiciones para competir con los mejores destinos del mundo. Lo que nos falta es trabajar de manera más articulada y concentrarnos en los proyectos que realmente pueden hacer la diferencia. Nuestro desafío es transformar el reconocimiento turístico del Perú en más oportunidades y bienestar para todos.