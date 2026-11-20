El presidente argentino, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Tomas Cuesta)

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Si hay un tema que suele poner sensible al Gobierno es el tema de la inflación. No es para menos: el presidente Javier Milei logró acceder a su cargo con el discurso de ser un acérrimo enemigo de la misma. Y de su padre, el déficit fiscal, llegando al extremo de prometer cerrar, quemar y dinamitar al Banco Central en tres sucesivas versiones.

Por lo tanto, que a tres años de su asunción aún sigamos entre los países con mayor inflación del mundo, resulta poco menos que vergonzoso máxime cuando el 30% de inflación anual con la que concluye su tercer año de mandato resultaría totalmente inaceptable aún en muchísimos países de la relegada África.

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El Presidente suele repetir que la política monetaria tiene rezagos temporales, pero eso es una falsa extrapolación con estudios hechos para Estados Unidos y no para Argentina. En Estados Unidos es cierto que para bajar la inflación uno o dos puntos porcentuales hay que esperar año y medio desde la nueva política monetaria. Pero eso aplica para aquel país y para variaciones pequeñas en las variables. Para bajar la inflación decenas y decenas de puntos no hay que esperar nada. Nada de nada. Sólo hacer las cosas correctas. Tal como ocurrió con el inicio de la convertibilidad. Recordemos que ya en noviembre de 1991 –a solo 7 meses de iniciada la convertibilidad– la inflación llegaba al 0,4% mensual, siendo la de 1993 –tercer año de la convertibilidad– de solo 7,4% en todo el año. Eso muestra no solo la falsedad argumentativa que se nos ofrece sino también la muy modesta conceptualización con la que se elaboraron los engranajes económicos que hoy se aplican.

Vamos ahora al punto: todos estamos de acuerdo en que en países de muy alta inflación la causa de la misma suele ser monetaria. Y que el padre de la emisión monetaria es el déficit fiscal. Es por eso que este y casi todos los gobiernos deciden reducir a cero el déficit fiscal para luchar contra la inflación. Decimos reducir a cero, o cerrar. No decimos financiar. ¿Por qué? Porque con financiar el déficit fiscal no impedimos su efecto inflacionario. Financiar déficit fiscal implica colocar bonos del Tesoro en el mercado. Y los bonos operan en el mismo sentido que los depósitos: son instrumentos ultra líquidos aptos para ser usados para invertir capital. Sustitutos libres de los depósitos bancarios poseyendo casi las mismas características. Es por eso que ningún gobierno que quiere estabilizar habla de financiar, sino de terminar, reducir a cero, el déficit fiscal.

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Fiel a su palabra, este Gobierno ha cumplido a fondo con su promesa en lo que hace al déficit operativo, o “de caja” . Vale decir, la parte del déficit causado por jubilaciones, educación, salud, policía, justicia, fuerzas armadas, empleados públicos, bienes para uso del Estado, etc., está en relativo orden y no genera déficit.

Hasta ahí todo bien. Pero a partir de ahí las cosas cambian. Ocurre que además de lo que podemos llamar las “transacciones reales” que realiza el Estado –que son las anteriores– están las transacciones o servicios financieros. ¿Qué son estos? Básicamente el pago de los intereses de la deuda. Y acá viene el tema de fondo: como este esquema económico comenzó con altísimas tasas de interés –incompatibles con la estabilidad– y como el propio Estado es por lejos el principal deudor del país, el Estado se autoimpuso a sí mismo un gigantesco déficit financiero. Si se tiene alguna duda al respecto, vale la pena comparar la deuda total en pesos del Estado al 31 de diciembre de 2023 con la misma deuda el fin de octubre pasado. Al 31 de diciembre de 2023 la deuda total del Estado en pesos ascendía a $110 billones. Hoy solo 2 años y 10 meses más tarde es un gigante: llega a los $371 billones. Y estas son cifras oficiales de la Secretaría de Finanzas. Para hacer la comparación, a fin de 2023 la deuda en pesos equivalía a USD 113.000 millones. Hoy equivale a USD 241.000 millones. Vale decir que este Gobierno expandió la deuda pública en pesos por valor de USD 128.000 millones. Eso creció en dólares el valor de la deuda en pesos del Estado. Nada menos que el 20% del PBI en menos de tres años. Y sólo en el segmento de deuda en pesos.

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¿Y todo por qué? La deuda creció principalmente por devengamiento de intereses y en menor medida por colocación extra de deuda para sacar pesos del mercado. Por lo tanto, tal como señalábamos, la inflación no puede perforar de manera firme el umbral del 1% mensual en forma estable para ir a un solo dígito anual, por más quieto que esté el dólar y por más dólares que Trump ponga. Con las actuales cuentas financieras es, a mi entender, imposible. Imposible. Fue el Gobierno el que se cortó a sí mismo las piernas al decidir empezar su esquema económico con altas tasas de interés al borde del ridículo. En otras palabras, el gobierno se autoimpuso un déficit financiero extravagante por lo gigante. Y se lo autoimpuso al colocar las tasas de interés en niveles siderales en términos de dólares, si la ansiada estabilidad del dólar se daba. Para decirlo en dos palabras: el Gobierno arruinó su propio esquema. Decidió padecer, y que todos padezcamos, una altísima inercia inflacionaria que ahora no hay la menor idea de cómo eliminarlo, porque ya no se puede.

Ahora debe quedar clara la causa de la imposibilidad de bajar la inflación de forma estable: hay un déficit financiero gigante, del cual poco se habla porque al hablarse de déficit fiscal se habla del monedero en vez de la cuenta bancaria. El Gobierno lo niega ciegamente a veces con el argumento de que lo financia –lo cual poco importa a los fines inflacionarios, como hemos visto– y a veces argumentando que ese déficit no existe porque la inflación es igual a la tasa de interés. Graciosísimo. Cuando habla así, el Gobierno toma a la inflación como un ingreso fiscal. Como una ganancia, paradójicamente, la que prometió barrer de la faz de la tierra. Y para lo cual fue elegido…

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Corolario: la inflación no puede ser la de un país normal en Argentina porque la Biblia sigue al lado del calefón. Se anuncian solemnes reducciones del déficit “que duele”, pero eso es monedas al lado del invisible pero muy real barril sin fondo de los pagos de intereses y la renovación frenética de deuda interna.

El Gobierno olvidó que la tasa de interés es el precio de la confianza. Mantener por un tiempo el dólar barato, al costo de esta deuda, es pan para hoy y hambre para mañana.

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El autor es economista