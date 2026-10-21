Economía

Una consultora especializada en comercio exterior proyecta exportaciones récord de hasta USD 106.000 millones para Argentina

Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB, analizó en Infobae en Vivo los factores detrás de la previsión, el impulso de cuatro sectores exportadores y los desafíos que enfrenta la industria ante la apertura económica

Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB, analizó en Infobae en Vivo la proyección de exportaciones récord y los desafíos de la economía argentina
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La proyección de exportaciones argentinas de entre USD 100.000 millones y USD 106.000 millones constituye, para Mariana Camino, una de las principales señales del cambio que atraviesa la economía local. La presidenta y CEO de ABECEB sostuvo en Infobae en Vivo que esa cifra marcaría un récord histórico y reflejaría una mayor diversificación de los sectores que generan divisas. La especialista también convocó al Foro ABECEB, que se realizará el 5 de noviembre en Puerto Madero.

Camino ordenó su análisis en Infobae el Mediodía bajo una premisa: la economía argentina no puede interpretarse a partir de un único promedio. Según planteó, conviven actividades que se expanden con otras que sufren una caída de ventas, dificultades para competir con las importaciones y pérdida de empleo. Esa heterogeneidad también se traslada a las familias, cuyos ingresos y posibilidades de consumo varían de acuerdo con la región en la que viven y el sector donde trabajan.

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La economista describió ese contraste como una tensión entre “ruido” y “señales”. Dentro del primer grupo ubicó la volatilidad financiera, los debates electorales anticipados y las reacciones de corto plazo. Entre las señales, incluyó el comportamiento del sector externo, el ingreso de nuevas empresas al circuito exportador y el proceso de inversión en actividades vinculadas con la producción de bienes transables.

Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB, en Infobae en Vivo
Mariana Camino convocó al Foro ABECEB que se realizará el 5 de noviembre en el barrio porteño de Puerto Madero.

Camino aprovechó la entrevista para invitar al Foro ABECEB, que se realizará el 5 de noviembre en Puerto Madero. El encuentro reunirá a expresidentes, empresarios y especialistas para analizar el escenario global, su impacto en América Latina y la Argentina, las decisiones de inversión y los desafíos de reconversión que enfrentan las compañías. También habrá exposiciones sobre inteligencia artificial y el sector de servicios.

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Cuatro sectores apuntalan el salto de las ventas externas

Para Camino, el punto central de la nueva estructura económica es que la generación de divisas ya no depende de una sola actividad. “Históricamente Argentina tuvo un solo sector exportador que aportaba divisas durante un semestre, que era el agro. Hoy tenés cuatro motores”, afirmó.

La titular de ABECEB señaló que la proyección de ventas externas para el año se ubica entre USD 100.000 millones y USD 106.000 millones, un nivel que, de concretarse, superaría los registros previos. El dato, explicó, debe leerse junto con una balanza comercial positiva: no se trata solo del ingreso de dólares por exportaciones, sino también del saldo que queda después de pagar las importaciones.

Ese resultado ofrece una base distinta para la economía, aunque Camino advirtió que no resuelve por sí solo las restricciones financieras del país. El riesgo país, que durante la entrevista rondaba los 681 puntos básicos, refleja las dudas del mercado sobre la capacidad de la Argentina para sostener su rumbo y cumplir con sus compromisos de deuda.

La economista vinculó parte de esa inestabilidad con las condiciones internacionales, como el encarecimiento del crédito tras las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, y con factores domésticos. Entre estos últimos, mencionó el adelantamiento de la discusión electoral y las expectativas que se generan en torno de un proceso económico aún en desarrollo.

Las pymes ganan lugar en el circuito exportador

Dentro de los indicadores que destacó, Camino mencionó el papel de las pequeñas y medianas empresas. Según precisó, unas 7.000 pymes explican el acumulado anual de exportaciones, sobre un total cercano a USD 8.300 millones.

Las exportaciones de Argentina proyectan un récord histórico de entre USD 100.000 millones y USD 106.000 millones. (REUTERS/Agustín Marcarian)
Las exportaciones de Argentina proyectan un récord histórico de entre USD 100.000 millones y USD 106.000 millones. (REUTERS/Agustín Marcarian)

La importancia de ese dato, según su visión, excede el monto puntual exportado por cada compañía. El hecho de que más empresas se incorporen a mercados externos supone, afirmó, que ya ingresaron en un circuito ligado a una demanda que puede crecer y que requiere estándares de calidad, escala y productividad.

“Hay datos para ambas cosas”, sostuvo Camino al referirse a las señales favorables y a los problemas que persisten. La mejora del perfil exportador convive con sectores de la economía que todavía no logran recuperar el dinamismo. Por eso, planteó que las cifras agregadas pueden ocultar diferencias relevantes entre regiones, ramas de actividad y niveles de ingresos.

El crecimiento proyectado por ABECEB para el año es de 1,8 %, por debajo de las previsiones que circulaban al inicio del período. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estima una expansión de 1,5 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional recortó su cálculo a 2,1 %. Para Camino, la corrección de las estimaciones confirma que una porción relevante de la actividad permanece estancada.

El desafío de competir en una economía más abierta

La apertura económica aparece como uno de los principales desafíos para la industria. Camino explicó que, durante años, las empresas pudieron sostener su rentabilidad a través de mecanismos financieros, distorsiones cambiarias, inflación o restricciones que reducían la oferta disponible. Ese esquema, según dijo, comenzó a modificarse.

La inflación mensual cercana a 1,9 % mantiene la presión sobre los salarios familiares y limita la reactivación del consumo. (REUTERS/Agustín Marcarian)
La inflación mensual cercana a 1,9 % mantiene la presión sobre los salarios familiares y limita la reactivación del consumo. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Con una mayor competencia de productos importados, las empresas deben mejorar su productividad y adaptar sus costos. “El precio está fuera de la empresa”, sintetizó la economista. En su análisis, una compañía no puede determinar por sí sola el precio de venta en una economía abierta, ya que el consumidor compara calidad, eficiencia y valores con los bienes provenientes de otros mercados.

La situación afecta a industrias ubicadas en distintas zonas del país. Camino citó el caso de la maquinaria agrícola, una actividad ligada al desempeño del campo, que enfrenta competencia de equipos importados, incluso usados. El debate, indicó, no se limita a las fábricas del conurbano bonaerense: también involucra a Córdoba, Santa Fe y otras provincias con entramados industriales vinculados con la producción agropecuaria.

La consultora sostuvo que el proceso de adaptación demanda inversiones, incorporación de tecnología y tiempo. También requiere condiciones generales que permitan reducir el denominado costo argentino, entre ellas una estructura impositiva y regulatoria que facilite la reconversión de las empresas.

El consumo y los ingresos, entre los límites del crecimiento

Camino remarcó que el mejor desempeño del frente exportador no elimina las dificultades del mercado interno. La inflación mensual, ubicada cerca de 1,9 %, mantiene presión sobre los salarios, los presupuestos familiares y el consumo. En ese contexto, consideró que la búsqueda de mecanismos para inyectar liquidez y ampliar el financiamiento revela que existe una necesidad de reactivación.

La economista cuestionó las lecturas que presentan una situación uniforme para toda la población. A su criterio, hay familias y sectores que atraviesan una mejora, mientras que otros encuentran mayores obstáculos para llegar a fin de mes o sostener su actividad. “La Argentina es una y todos tenemos que estar bien”, afirmó, aunque reconoció que el ritmo de recuperación no es igual para todos.

En ese marco, Camino llamó a diferenciar los cambios de corto plazo de las transformaciones estructurales. Mencionó las desregulaciones y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como herramientas que pueden ofrecer previsibilidad a determinados proyectos, aunque señaló que el desafío también alcanza a las empresas que quedan fuera de esos beneficios.

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