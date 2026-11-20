Bill Gates caminando por La Boca (RS Fotos)

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Bill Gates camina por el puerto de Ushuaia con un suéter oscuro y un abrigo sobre el brazo. Lo acompaña un hombre. Detrás se recortan las montañas, el canal Beagle y las embarcaciones que entran y salen de la ciudad. No hay custodios a la vista ni una multitud esperándolo. Tampoco una conferencia de prensa. Alguien lo reconoce, le toma una fotografía y la imagen empieza a circular por las redes sociales. Es miércoles 18 de noviembre de 2026. Uno de los hombres que cambiaron la historia de la computación está paseando por el fin del mundo.

Nadie sabe demasiado bien qué hace allí. Hay quienes dicen que llegó para pescar truchas en una estancia cercana a Río Grande. Otros vinculan su presencia con los gigantescos yates que permanecen amarrados en el puerto. Ninguna de esas versiones está confirmada. Antes lo habían visto caminando por La Boca, junto a su pareja, entre los turistas de Caminito. Y tampoco es la primera vez que visita Tierra del Fuego: hay registros de otro viaje en 2007.

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La noticia tiene algo de extravagante. Pero también permite recuperar una historia mucho más antigua.

Porque Bill Gates no es el primer millonario que descubre las virtudes de Tierra del Fuego. Ni será el último. Desde hace más de un siglo, esa isla dividida entre Argentina y Chile, castigada por el viento, los inviernos largos y una geografía que todavía conserva algo de territorio indómito, ejerce una fascinación particular sobre los hombres que acumularon enormes fortunas.

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Algunos llegaron para hacer negocios. Otros compraron extensiones de tierra que podían medirse en decenas o cientos de miles de hectáreas. Otros encontraron allí el paraíso de la pesca deportiva. Y los más recientes desembarcan con helicópteros, submarinos privados y embarcaciones que parecen pequeñas ciudades flotantes.

El fin del mundo, por lo visto, nunca estuvo demasiado lejos de los dueños del mundo.

El Lonian, superyate de 87 metros vinculado al empresario estadounidense Lorenzo Fertitta, llegó a Ushuaia (Vessel Finder)

Los primeros millonarios

Hay que retroceder hasta fines del siglo XIX, cuando Tierra del Fuego era una frontera económica en expansión y los gobiernos de Argentina y Chile alentaban la ocupación ganadera de enormes territorios.

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En esos años apareció un asturiano llamado José Menéndez. Había nacido en 1846 y llegó a Sudamérica siendo joven. Se instaló en Punta Arenas, que entonces era un pequeño asentamiento sobre el estrecho de Magallanes, y empezó a comerciar prácticamente con todo lo que podía venderse: mercaderías, pieles, productos navales y provisiones para las embarcaciones.

Menéndez tenía una cualidad que distingue a muchos grandes empresarios: podía reconocer un negocio antes de que los demás terminaran de comprenderlo.

El negocio fue la oveja.

La ganadería ovina transformó la economía de la Patagonia austral. La lana tenía demanda internacional y las extensiones de pastizales parecían inagotables. En 1896 Menéndez estableció la estancia Primera Argentina, al sur del río Grande. Un año después creó la Segunda Argentina, que con el tiempo sería conocida como María Behety.

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Para 1903 había llegado a controlar unas 430.000 hectáreas solamente en la isla Grande de Tierra del Fuego.

Le decían el Rey de la Patagonia.

No era el único. Mauricio Braun, Sara Braun y José Nogueira formaron parte de una red de parentescos, sociedades comerciales y grandes propiedades que dominó buena parte de la economía austral. La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego se convirtió en uno de los grandes emblemas de aquel capitalismo ganadero.

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Pero esa expansión tuvo una contracara terrible.

Las tierras que los nuevos propietarios consideraban disponibles estaban habitadas desde hacía miles de años por pueblos originarios. Entre ellos, los selk’nam, cazadores terrestres que recorrían la isla siguiendo los desplazamientos del guanaco.

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La ocupación ganadera alteró violentamente su modo de vida. Hubo persecuciones, matanzas, desplazamientos forzados y confinamientos en misiones. Los grandes establecimientos estuvieron vinculados, de distintas maneras, con un proceso de despojo que hoy forma parte inseparable de la historia fueguina.

Puerto de Ushuaia

La riqueza de aquellos pioneros no puede contarse sin esa tragedia.

Tierra del Fuego ingresó así al capitalismo mundial como una formidable productora de lana, carne y grandes fortunas. El territorio que durante siglos había sido imaginado como uno de los confines del planeta terminó integrado a los mercados internacionales.

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Los barcos se llevaban la producción. El dinero viajaba hacia los grandes centros comerciales. Y las estancias crecían sobre extensiones que parecían no tener final.

Ted Turner y la fiebre de las truchas

Un siglo después, los grandes capitales regresaron al sur argentino. Pero ya no venían necesariamente a criar ovejas.

El fallecido Ted Turner, fundador de CNN y uno de los empresarios más influyentes de la televisión estadounidense, encontró en la Patagonia un territorio donde podía combinar dos de sus grandes pasiones: la naturaleza y la pesca con mosca.

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Turner compró importantes propiedades rurales en la Argentina. Entre ellas, la estancia San José, en Tierra del Fuego. También adquirió campos en Neuquén, como La Primavera, en la zona de Villa Traful, y Collón Curá.

El hombre que había creado una cadena capaz de transmitir noticias durante las veinticuatro horas encontró su lugar en los ríos patagónicos.

Hay algo casi literario en esa contradicción. Turner ayudó a construir un mundo donde las noticias circulan sin descanso. Y después destinó parte de su fortuna a comprar territorios donde el tiempo avanza de otra manera.

Ted Turner, fundador de CNN (REUTERS)

La pesca con mosca tiene sus propias ceremonias. Exige paciencia, técnica, conocimiento de los ríos y cierta disposición a pasar horas sin que ocurra absolutamente nada.

En Tierra del Fuego, además, tiene un atractivo excepcional.

El río Grande es considerado uno de los grandes destinos internacionales para la pesca de truchas marrones migratorias. Son peces que pasan parte de su vida en el mar y regresan a los cursos de agua dulce para reproducirse. Algunos ejemplares superan los diez kilos y pueden acercarse a los quince.

Pescadores de Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo viajan miles de kilómetros para intentar capturarlos.

Las antiguas estancias ganaderas fueron incorporando alojamientos especializados, guías, gastronomía y servicios destinados a un turismo internacional de alto poder adquisitivo.

La estancia María Behety, heredera de aquel imperio ganadero de José Menéndez, es uno de los nombres históricos de ese circuito.

Es una curiosa transformación: donde antes se producían toneladas de lana para exportar, hoy también se venden experiencias de pesca que pueden costar miles de dólares.

La tierra es la misma. Cambió la manera de obtener riqueza de ella.

Los barcos de los nuevos conquistadores

La aparición de Bill Gates en Ushuaia coincidió con otra escena extraordinaria.

En el puerto estaban el Lonian y el Hodor, dos embarcaciones vinculadas con Lorenzo Fertitta, un empresario estadounidense que hizo su fortuna en el negocio de los casinos y en la expansión mundial de las artes marciales mixtas.

Fertitta y su hermano Frank compraron la UFC en 2001 por apenas dos millones de dólares. Quince años después, la organización fue vendida en una operación que la valuó en unos 4.000 millones.

Una de las manifestaciones de aquella fortuna es el Lonian, un megayate de 87 metros construido en los Países Bajos y valuado en alrededor de 160 millones de dólares.

Pero el dato más sorprendente es que semejante embarcación necesita otra que la acompañe.

El Hodor, de 66 metros, funciona como buque de apoyo. Transporta helicóptero, lanchas, motos de agua, vehículos para desplazarse por tierra y hasta un pequeño sumergible. Tiene equipamiento de buceo, cámara de descompresión y sistemas para poner en el agua embarcaciones auxiliares de gran tamaño.

El Hodor, buque de apoyo de 66 metros (Vessel Finder)

Es decir: no alcanza con tener un barco de lujo. También hay que tener otro barco para llevar los juguetes.

La presencia de estas embarcaciones estuvo rodeada de una controversia. Antes de su llegada, una agencia marítima había solicitado autorización para fondear en Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, y realizar operaciones con helicópteros. La iniciativa generó cuestionamientos ambientales y el pedido terminó retirándose.

Los barcos finalmente amarraron en el puerto comercial de Ushuaia.

No está demostrado que Gates haya viajado en esas embarcaciones, aunque la coincidencia temporal alimentó las especulaciones.

La escena, de todos modos, tiene un significado que excede a sus protagonistas.

Durante siglos, llegar a Tierra del Fuego fue una empresa peligrosa. Los navegantes debían enfrentar tormentas, corrientes imprevisibles y costas difíciles de reconocer. Hoy algunos visitantes llegan con tecnología suficiente para transportar una pequeña expedición privada a cualquier rincón del planeta.

La exploración sigue siendo parte del atractivo. Lo que cambió, radicalmente, son los medios disponibles para practicarla.

El otro fundador de Microsoft

Hay otro nombre que permite completar esta historia: Paul Allen.

Allen fundó Microsoft junto con Bill Gates en 1975. Fue uno de los protagonistas de la revolución informática y acumuló una fortuna gigantesca antes de morir en 2018.

También fue un apasionado de los barcos y las expediciones.

Su embarcación más famosa se llamaba Octopus. Con 126 metros de eslora, fue durante años uno de los yates privados más extraordinarios del mundo. Tenía dos helipuertos, embarcaciones auxiliares y equipamiento para exploraciones submarinas.

El Octopus realizó viajes por distintas regiones del planeta, incluida la Patagonia austral.

Paul Allen (AP)

De modo que Gates no es siquiera el primer hombre vinculado con el nacimiento de Microsoft que aparece en la geografía fueguina.

Allen convirtió su fortuna tecnológica en una herramienta para explorar los océanos. Participó en proyectos de investigación marina y búsqueda de naufragios históricos. Su barco estaba preparado para llegar a lugares donde las embarcaciones convencionales difícilmente podrían operar.

Hay una continuidad entre aquellas viejas expediciones y estos viajes privados. La curiosidad por lo remoto sigue existiendo. Aunque ahora se desplaza sobre plataformas que cuestan decenas o cientos de millones de dólares.

La celebridad que quería ser un desconocido

La fascinación por Tierra del Fuego no se limita a los grandes empresarios.

En 2015, Leonardo DiCaprio llegó a Ushuaia para completar el rodaje de El renacido, la película de Alejandro González Iñárritu que finalmente le daría su primer Oscar como mejor actor.

El equipo necesitaba paisajes nevados y encontró en el extremo austral las condiciones que ya no tenía en las locaciones originales.

Durante aquella estadía, DiCaprio fue a almorzar con sus padres al histórico Almacén de Ramos Generales de Ushuaia.

Su propietario contó después que el actor había pedido privacidad y que se mostró agradecido por haber podido compartir una comida familiar sin interrupciones.

El episodio parece menor, pero dice bastante sobre el atractivo que estos lugares ejercen sobre las celebridades.

En las grandes capitales, la fama puede convertirse en una forma de encierro. En un rincón remoto del planeta, incluso una estrella de Hollywood puede aspirar, durante un rato, a ser simplemente un hombre que almuerza con sus padres.

Leonardo DiCaprio llegó a Ushuaia para completar el rodaje de El renacido (Foto: Grosby)

No es casual que Ushuaia haya recibido a tantos visitantes famosos. El puerto es una de las grandes puertas de entrada a la Antártida y funciona como punto de encuentro entre el turismo internacional, las expediciones científicas y los viajes privados de lujo.

Para algunos es una escala. Para otros, el destino.

¿Qué vienen a buscar?

Hay una diferencia fundamental entre los grandes propietarios de fines del siglo XIX y los millonarios que llegan hoy.

Menéndez, Braun y sus socios veían en Tierra del Fuego una oportunidad para producir riqueza. Los nuevos visitantes, en cambio, suelen buscar algo que sus fortunas no encuentran fácilmente en los lugares donde viven: aislamiento, paisajes poco intervenidos, aventura, silencio.

Pero sería ingenuo imaginar que el dinero desaparece cuando comienza la experiencia de la naturaleza. El acceso a determinados territorios, los derechos de pesca, las grandes propiedades rurales, los permisos para navegar en áreas protegidas y las condiciones de conservación forman parte de una discusión que sigue abierta.

La historia de Tierra del Fuego también es la historia de quién puede entrar, quién puede quedarse y quién decide qué hacer con sus recursos. Los antiguos estancieros levantaron alambrados. Los nuevos viajeros llegan con embarcaciones equipadas para atravesar océanos. Entre unos y otros hay más de un siglo de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas.

Y sin embargo, el territorio conserva una capacidad singular para despertar deseos.

Bill Gates construyó una de las empresas que ayudaron a conectar al mundo. Ted Turner hizo de las noticias un flujo permanente. Paul Allen participó de la revolución de las computadoras personales. Lorenzo Fertitta convirtió un deporte de combate en un espectáculo global.

Todos, de maneras diferentes, terminaron vinculados con el extremo austral del continente.

Tal vez la explicación sea menos misteriosa de lo que parece.

En un mundo donde casi todo puede comprarse, comunicarse, localizarse y reproducirse en una pantalla, todavía quedan lugares que conservan una cualidad difícil de fabricar.

La distancia. Lo que supieron explotar como nadie los Braun Menendez.

Bill Gates camina por el puerto de Ushuaia. Alguien lo reconoce. Le toma una foto. En cuestión de minutos, la imagen recorre el planeta. El hombre que ayudó a conectar al mundo había llegado hasta el fin del mundo. Y ni siquiera allí consiguió pasar inadvertido.