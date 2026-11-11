Perú

Networking: el poder de las relaciones inteligentes

La construcción de vínculos profesionales requiere conocer al otro, escuchar sus necesidades y aportar valor antes de buscar oportunidades, frente a la actividad que solo suma tarjetas, seguidores o números telefónicos

Varias personas en un evento de empleo; algunos se dan la mano, otros teclean en computadoras o revisan un tablero de anuncios de trabajo.
Profesionales interactúan en un evento de búsqueda de empleo, donde se realizan entrevistas, networking y se exploran ofertas laborales en diversos sectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Networking” es una de las palabras en inglés que hemos incorporado a nuestro vocabulario con una naturalidad sorprendente. La utilizamos en reuniones, eventos empresariales y conversaciones profesionales. Leemos sobre sus beneficios, participamos en grupos de contactos y, de vez en cuando, comprobamos que una relación bien construida puede abrir una puerta que de otro modo habría permanecido cerrada.

Conviene hacer una distinción: no todo contacto es una relación y no toda relación es networking inteligente.

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Cuando las relaciones humanas se organizan de manera estructurada son sólidas en el tiempo. Cuando podemos gozar de esa solidez para fines profesionales, acortamos distancias. Cuando conocer y dejar conocernos es una inversión basada en confianza orgánica, las relaciones nos potencian. Poder ofrecer al mismo tiempo que pedir es un privilegio.

Cinco mujeres vestidas de negocios conversan de pie en un moderno espacio de coworking. Algunas llevan credenciales, otras sostienen tablets. Un banner de CAMARASAL está sobre una mesa.
Cinco mujeres profesionales sonríen y conversan animadamente en un elegante espacio de coworking durante un evento de networking, con un banner de CAMARASAL visible en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acumular tarjetas, seguidores en LinkedIn o números de teléfono puede dar una agradable sensación de actividad. Pero tener una agenda llena no significa necesariamente contar con una red de confianza. La diferencia está en lo que ocurre después de conocerse: si existe interés genuino, si nos tomamos el tiempo de entender al otro y, sobre todo, si somos capaces de aportar algo antes de pensar en lo que podemos obtener.

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El networking suele entenderse como una herramienta para conseguir oportunidades. Y lo es. El problema aparece cuando nos acercamos a las personas con una pregunta silenciosa, pero bastante evidente: ¿qué puedes hacer por mí? Esa actitud convierte una relación potencial en una transacción anticipada. Y pocas cosas resultan menos atractivas que sentir que alguien se interesa por nosotros únicamente porque podríamos serle útiles.

Varias tomas de un congreso profesional: una sala de conferencias con un orador y audiencia, y asistentes en grupos conversando y usando dispositivos.
Profesionales asisten a un congreso en un ambiente dinámico, participando en conferencias y sesiones de networking para el intercambio de ideas y la construcción de relaciones estratégicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maravilloso concepto de ayudar

Las relaciones profesionales más valiosas funcionan de otra manera. Primero se construye conocimiento; después, confianza. Se escucha, se pregunta, se comparten experiencias, se conectan personas y se ofrece ayuda cuando existe la posibilidad de hacerlo. No necesariamente porque esperamos una devolución inmediata, sino porque entendemos que una relación sólida tiene valor para ambas partes, aunque ese valor no siempre sea evidente desde el primer día.

Un ejemplo conocido es el de Warren Buffett y Bill Gates. Su amistad no nació de una negociación comercial ni de una oportunidad inmediata de negocio. Desarrollaron una relación basada en conversaciones, intereses compartidos y respeto intelectual. Con el tiempo, esa confianza también se tradujo en colaboración filantrópica. La relación no empezó con una petición: empezó con el interés por conocer al otro.

Dos hombres de negocios se estrechan la mano en primer plano, mientras otros profesionales interactúan y sonríen en un entorno de oficina moderno y luminoso.
En un ambiente profesional y dinámico, dos hombres de negocios se dan la mano mientras otros colegas interactúan y establecen nuevas conexiones laborales en un evento de contratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo empresarial, esta lógica tiene consecuencias muy concretas. Pensemos en un empresario que conoce a un abogado, a un consultor o a un proveedor. Si la primera conversación consiste en explicar durante diez minutos todo lo que vende, probablemente habrá conseguido poco más que una escucha educada. Pero si se interesa por los retos del otro, comprende su negocio y descubre dónde puede aportar valor, la conversación cambia. Quizá pueda compartir un contacto, una experiencia, una recomendación o simplemente una perspectiva que ayude a resolver un problema. En ese momento deja de ser alguien que intenta vender y empieza a convertirse en alguien en quien se puede confiar.

La clave: ser genuinos

Hay una diferencia importante entre ofrecer ayuda y repartir favores esperando cobrarlos después. Lo primero construye relaciones; lo segundo crea deudas. El networking inteligente no es una estrategia de generosidad calculada, sino una forma de entender que el éxito profesional rara vez es un esfuerzo individual. Necesitamos de otros, pero los demás también necesitan saber que pueden contar con nosotros.

Por todo ello, creo que las mejores relaciones públicas empresariales no son aquellas en las que uno consigue vender lo que hace, sino aquellas en las que se vuelve susceptible de ser recomendado. Y eso exige algo más que simpatía o presencia: exige coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos y la manera en que tratamos a las personas.

Hombre y mujer conversan y sonríen dentro de un ascensor con paredes metálicas. Él tiene las manos en los bolsillos y ella gesticula con una mano.
Dos colegas sonríen mientras tienen una conversación casual en un ascensor moderno de oficina, reflejándose en las puertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quizá la mejor manera de evaluar nuestra red profesional no sea contar cuántos contactos tenemos, sino preguntarnos cuántas personas nos recomendarían sin que se lo pidiéramos. Y, en sentido inverso, a cuántas podríamos recomendar nosotros con plena confianza.

El networking inteligente empieza cuando dejamos de preguntarnos quién puede ayudarnos y comenzamos a preguntarnos a quién podemos ayudar. Lo demás, si la relación es auténtica, suele llegar como consecuencia.

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