Comenzó la primera ronda de negocios del RIGI: los sectores “estrella” de la economía buscan sumar proveedores locales

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro en la Ronda de Negocios RIGI

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Desde Rosario - La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó este jueves en esta ciudad con el objetivo de vincular a las empresas a cargo de grandes proyectos de inversión con proveedores nacionales. El encuentro, que se desarrolla en La Fluvial, reúne a representantes de 43 iniciativas estratégicas de minería, energía e infraestructura y a unas 1.800 pymes de todo el país.

La jornada contempla mesas de financiamiento y encuentros de networking con ejecutivos de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine, que compartirán aspectos estratégicos de sus operaciones y requisitos de contratación.

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De la apertura del evento participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Maximiliano Pullaro, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo en la primera ronda de negocios del RIGI

El mandatario provincial destacó el potencial de la minería y la energía para impulsar las exportaciones argentinas y sostuvo que el desafío es traducir esas oportunidades en crecimiento económico y generación de empleo. Como referencia, señaló que el campo generó USD 51.000 millones durante 2025 y afirmó que dichos sectores podrían aportar cifras similares en los próximos años.

Pullaro reivindicó el papel de la industria y las pymes de Santa Fe y la región Centro, y planteó que tienen capacidad para integrarse a las nuevas cadenas de valor. “Nuestra industria creció al lado del campo, y el campo al lado de nuestra industria”, subrayó.

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El gobernador precisó que la provincia busca posicionarse como socia estratégica del sector energético y minero. En ese sentido, pidió que las exportaciones de esas actividades puedan canalizarse a través de los puertos santafesinos, que, según indicó, concentran el 70% de las ventas externas del país.

En otro orden, reclamó inversiones en rutas, infraestructura energética, conectividad, puertos y aeropuertos para reducir los costos logísticos. También propuso que los insumos y equipamientos que demanden la minería y la energía se fabriquen en el interior del país.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nosotros como provincia no venimos a pedir, venimos a ofrecer ideas, venimos a ofrecer propuestas”, resumió Pullaro y consideró que es clave articular las nuevas inversiones con la industria nacional.

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Santilli destacó que el Gobierno de Javier Milei llegó al poder con una convicción definida en materia económica, basada en el equilibrio fiscal, la libertad y el respeto a la propiedad privada, pese a contar inicialmente con una representación parlamentaria minoritaria. Agradeció el acompañamiento de los gobernadores y resaltó que existe una decisión social de no volver al modelo anterior.

Karina Milei, por su parte, subrayó que el RIGI es un “régimen de inversiones sin precedentes en nuestra historia” y que ya está mostrando resultados. Reconoció a los gobernadores que acompañaron su implementación en sus provincias, donde hay proyectos de inversión en marcha que, según señaló, transformarán sus economías y matrices productivas.

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La funcionaria afirmó la minería será “uno de los sectores con mayor prosperidad y crecimiento en Argentina”.

Por último, planteó que el objetivo es alcanzar un esquema de beneficios compartidos entre las grandes compañías mineras y las empresas nacionales. “Acá tienen que ganar todos”, resaltó, al señalar que las grandes firmas pueden acceder a mejores proveedores, insumos y precios para ser más competitivas, mientras que las pymes argentinas tienen la oportunidad de integrarse a las cadenas de valor, generar nuevos negocios y crear puestos de trabajo.

Minería

En el panel “La minería como vector de desarrollo regional”, el secretario del área, Luis Lucero, aseguró que la Argentina cuenta con recursos minerales críticos que son cada vez más demandados a nivel global y que el país despierta un interés internacional sin precedentes.

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El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir

En esa línea, señaló que desde agosto de 2024 se firmaron acuerdos de cooperación con distintos países para acompañar el desarrollo de grandes proyectos y responder a los desafíos que enfrenta el sector. Entre ellos, mencionó a Estados Unidos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Francia, Corea del Sur y Japón.

A su turno, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró: “El desarrollo de los proveedores mineros y de las personas que trabajan directa o indirectamente en la actividad es fundamental. Muchas de las áreas donde se realizan explotaciones mineras pertenecen a comunidades —casi 300 en total— que son las titulares de esas tierras”.

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“Por eso, es necesario alcanzar acuerdos y garantizar que el desarrollo de la actividad también se traduzca en oportunidades de trabajo y en la creación y el crecimiento de empresas locales. Sin ese consenso y sin que se perciban los beneficios de la actividad, sería muy difícil llevar adelante los proyectos”, agregó.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego

En tanto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, explicó que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la previsibilidad son claves para atraer inversiones mineras. “Si la macro no funcionaba, todo se desvanecía”, afirmó, y apuntó que la minería es una política de Estado en la provincia.

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En materia de infraestructura, destacó un acuerdo con la empresa Vicuña que permitirá acceder a USD 250 millones no reembolsables para financiar obras, como caminos y corredores energéticos. Entre ellas, mencionó la intervención sobre la Ruta Nacional 40 Norte, que conecta con distintos proyectos mineros y también beneficiará a la agricultura y el turismo.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Raúl Jalil, de Catamarca, sostuvo que la minería representa una oportunidad para aumentar las exportaciones y generar empleo. “La única posibilidad que tiene el país de bajar las retenciones es que aumenten las ventas externas de otros sectores”, manifestó.

El mandatario provincial defendió el RIGI como una política de Estado y convocó a fortalecer la participación de proveedores nacionales. Asimismo, consideró que el desarrollo minero debe avanzar con “control ambiental”, “control social” y “control económico”, para que los recursos beneficien a la sociedad. “La idea es mejorar primero la calidad de vida de las comunidades”, enfatizó.

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Por último, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, atribuyó el retraso de la minería a la falta de estabilidad nacional y destacó las reformas impulsadas por la provincia para atraer inversiones. En ese marco, señaló que la Legislatura aprobó 65 iniciativas de exploración y tres de explotación con amplio respaldo político.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo

Entre los emprendimientos, mencionó San Jorge Cobre Mendocino, incorporado al RIGI con una inversión superior a los USD 800 millones. Según estimó, podría comenzar a producir cobre entre fines de 2027 y el primer semestre de 2028.

También ponderó el parque solar El Quemado, con capacidad para abastecer a más de 250.000 hogares, y subrayó el potencial de las pymes para integrarse a las cadenas de valor, que deben enfocarse en bajar costos y ser más eficientes.