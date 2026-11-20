Imagen de ilustración con las letras "AI" (Inteligencia Artificial) y un teclado. 19 de octubre de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

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Durante años, una página conocida, el número desde el que recibíamos una llamada o la forma en que estaba escrito un mensaje nos ayudaban a saber si podíamos confiar. Hoy, la inteligencia artificial puede imitar esas señales con una precisión inédita. Por eso, ya no basta con que algo parezca legítimo: necesitamos mejores herramientas y más información para comprobarlo.

El estudio regional de Experian sobre fraude, identidad e inteligencia artificial, realizado en cinco países en 2026, muestra la dimensión del problema: el 71% recibió al menos un intento de fraude en los últimos 12 meses y el 82% siente que estos casos aumentaron. La exposición va del 68% en Panamá al 74% en Perú. El fraude dejó de ser un hecho excepcional; hoy forma parte de la vida digital de millones de personas.

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Aun así, no hemos dejado de confiar en los canales digitales: el 62% se siente algo o muy seguro al realizar transacciones en línea. Esto demuestra que las personas no quieren renunciar a la tecnología, pero sí esperan más de ella. Una experiencia ya no solo debe ser rápida y sencilla; también debe ayudarnos a reconocer riesgos, proteger nuestra información y decidir con tranquilidad.

Una persona con capucha y el rostro en sombras manipula un teléfono móvil frente a una computadora portátil en una habitación con iluminación tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También estamos dispuestos a participar más activamente en nuestra propia protección. Si compartir información personal o biométrica ayuda a reducir el riesgo de fraude, la disposición a hacerlo sube del 36% al 50%. Y los controles de seguridad son la principal señal de confianza en los mercados analizados. No se trata de adoptar tecnología porque sí, sino de entender para qué sirve y cómo puede cuidar nuestra vida financiera.

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Con la inteligencia artificial ocurre algo parecido. Aunque el 88% teme que facilite los engaños digitales, el 85% quiere aprender a reconocer fraudes creados con ella y el 52% permitiría que la propia IA analice información para detectar posibles casos. Hay preocupación, por supuesto, pero también interés por aprender y usar estas herramientas a nuestro favor.

Ese es, quizá, el hallazgo más valioso: la misma innovación que hace más complejo el riesgo puede ayudarnos a anticiparlo y cuidar mejor nuestras finanzas. Combinada con datos de calidad, identidad y analítica, la IA puede reconocer patrones, advertir movimientos inusuales, evitar pérdidas y dar mayor certeza sobre una operación.

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Las manos de una persona manipulan un teléfono inteligente junto a un icono digital que representa inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso llamamos confianza predictiva: usar la información no solo para reaccionar cuando el daño ya está hecho, sino para anticipar riesgos y validar una interacción en tiempo real. Su aporte va más allá de bloquear una transacción sospechosa. También puede alertarnos a tiempo, ayudarnos a cuidar nuestros recursos y permitirnos relacionarnos con el sistema financiero con mayor confianza, sin complicar la experiencia.

Esto será aún más importante con los agentes de inteligencia artificial. Si empiezan a actuar en nuestro nombre, no bastará con verificar una identidad: tendremos que saber si están autorizados, qué pueden hacer y si la operación tiene sentido. La educación digital deberá avanzar al mismo ritmo para que delegar tareas no signifique perder el control.

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El futuro digital de la región dependerá de que pongamos la innovación al servicio de personas capaces de informarse, prevenir y decidir mejor. Solo así la sofisticación dejará de ser una ventaja para quienes cometen fraude y se convertirá en una aliada para proteger nuestro bienestar financiero.