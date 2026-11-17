El libertario y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, junto al radical y secretario de la comisión, el ex gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez (Prensa Senado)

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La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió esta tarde para analizar la demorada reforma política, que incluye lo que de verdad busca la Casa Rosada: suspender las PASO para las elecciones generales de 2027. Tras 96 horas de operaciones desde Balcarce 50 y, como se preveía, el dictamen no fue firmado esta tarde -todavía continúa el debate-, aunque el oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta mañana - a partir del mediodía-, con el fin de revisar todas las modificaciones que ahora se proponen e intentar obtener un despacho que habilite el aterrizaje del tema al recinto de la Cámara alta.

En Asuntos Constitucionales hay seis libertarios, seis dialoguistas, la peronista híbrida Carolina Moisés (Jujuy) y seis del bloque kirchnerista. Un total de 19. Bajo este escenario, La Libertad Avanza necesita cuatro firmas extra a su postura -6-, o sumar diez entre varios dictámenes. Hay aliados que, según el caso, responden o no a gobernadores. En el primer grupo se hallan los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la oscilante justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y la ex filo macrista Beatriz Ávila (Tucumán).

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Sin terminal se anotan el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y la ahora ex kirchnerista Moisés. Dentro de lo que la Casa Rosada desliza como entendimientos cerrados registra a Suárez, Vischi y a Vigo. Si se cumpliera lo último, restaría una rúbrica. Una de las personas involucradas en la definición reconoció antes del convite de esta tarde a Infobae: “Ya hoy no será, pero creo que mañana estaría”. Por las dudas, luego de la nueva dilación, la Casa Rosada prefirió presuponer que todo se consumará en cuestión de días. Coincidió un legislador mileísta sobre lo que ocurriría este miércoles con un “paso a paso”.

Las próximas horas serán trascendentales para el oficialismo. De conseguir dictamen, la jugada pensada en la Casa Rosada para presionar habrá tenido efecto, ya que la iniciativa quedaría en condiciones de ser aprobada por el pleno el jueves 26. No será el 25, ya que ese día dará un informe de gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el principal negociador de la reforma política. Si se estirara más, Balcarce 50 quedará de nuevo frente a otra meta promocionada por doquier y sin meta cumplida.

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli

Desde el kirchnerismo, el chaqueño Jorge Capitanich fue rápido a observar y criticar algunos ítems del proyecto, como la reformulación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la aparición de columnas que se generarían con las colectoras -el Gobierno prefiere llamar “adhesiones”-, o el casillero para votar a la “lista completa”. Dijo que el mileísmo quiere “eliminar opositores e impedir la participación democrática de la oposición”.

Capitanich tampoco olvidó lo relacionado con los avales para presentarse, financiamiento público, y las adhesiones entre fuerzas locales y nacionales, entre otras cosas. Más concreto fue el peronista Pablo Bensusán (La Pampa), quien -con ironía- admiró el artículo 18, al que calificó de “genial”. Es el que habla de reglas que regirán “exclusivamente para el proceso electoral del año 2027 y prevalecen, durante su vigencia, sobre las de demás normas electorales que se les opongan”. Y “caducarán de pleno derecho finalizado el proceso electoral de 2027″. Y añadió: “El año que viene, borramos todo de un plumazo”.

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Ante el silencio de aliados y oficialistas, el jefe del cristinismo, José Mayans (Formosa), quiso equiparar las colectoras -que algunos ven como un retroceso- a la ley de lemas que tanto disfruta su gobernador, Gildo Insfrán. Además, denostó la sección de financiamiento y privado -“prepárense para la corrupción por todas partes”, sostuvo- y, como no podía ser de otra forma, la rediscusión de Ficha Limpia, al mencionar los casos -aún no resueltos- del indefendible ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ex diputado mileísta José Luis Espert.