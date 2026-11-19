El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, plantea que Argentina necesita integrarse al mundo sin resignar su autonomía, ante un nuevo aniversario de la Vuelta de Obligado (Adrián Escándar)

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El 20 de noviembre de 1845, en las aguas del Paraná, las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a las escuadras de las dos principales potencias navales de la época: Gran Bretaña y Francia. La desproporción militar era abrumadora. Sin embargo, la resistencia organizada por Lucio Norberto Mansilla, bajo la conducción política de Juan Manuel de Rosas, dejó una enseñanza que conserva plena vigencia: la soberanía exige voluntad política, pero también instrumentos materiales para sostenerla.

A 181 años de aquella jornada, el escenario internacional ha cambiado profundamente. Las flotas extranjeras ya no necesitan remontar nuestros ríos para condicionar las decisiones nacionales. Hoy las presiones pueden manifestarse mediante restricciones financieras, dependencias tecnológicas, inversiones estratégicas, control de infraestructuras críticas o condicionamientos diplomáticos.

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Lo que no ha cambiado es la naturaleza del poder.

La soberanía continúa siendo un atributo esencial del Estado, pero su ejercicio efectivo depende cada vez más de la capacidad para administrar las interdependencias sin transformarlas en subordinación.

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Una ley necesaria, pero insuficiente

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional del Poder Ejecutivo constituye una iniciativa que merece ser valorada positivamente en sus objetivos generales. La protección de los recursos naturales, el establecimiento de mecanismos sancionatorios frente a su explotación ilegítima y la coordinación de los instrumentos del Estado representan avances conceptuales necesarios.

Particularmente relevante resulta la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a integrar las dimensiones diplomática, económica, militar, tecnológica y de inteligencia en la protección de los intereses estratégicos argentinos.

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La seguridad nacional no puede continuar siendo interpretada exclusivamente desde una perspectiva militar. Las amenazas contemporáneas son multidimensionales y requieren una conducción política capaz de articular todos los instrumentos del poder nacional.

Sin embargo, ninguna arquitectura institucional puede sustituir la coherencia estratégica.

El verdadero valor de esta iniciativa no estará determinado por la contundencia de sus disposiciones, sino por la voluntad del Gobierno de aplicarlas incluso cuando entren en contradicción con los intereses de sus principales aliados.

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Malvinas: la prueba de coherencia

El avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas, constituye una manifestación concreta de la disputa por los recursos del Atlántico Sur.

No estamos solamente frente a una controversia económica. La explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra disputada contribuye a consolidar intereses empresariales, infraestructura y actividades permanentes que fortalecen la posición británica.

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Las informaciones periodísticas acerca de presuntas presiones estadounidenses para modificar disposiciones sancionatorias del proyecto argentino merecen una explicación pública exhaustiva.

No corresponde convertir una denuncia periodística en un hecho demostrado. Pero tampoco sería razonable ignorar su gravedad potencial.

Si se confirmara que determinadas empresas recibieron un tratamiento favorable por su vinculación con intereses estadounidenses, estaríamos frente a una contradicción difícilmente justificable, pues la soberanía argentina no puede depender de la nacionalidad de quienes eventualmente la vulneren.

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Una alianza estratégica debe servir para ampliar nuestros márgenes de autonomía, no para establecer excepciones al ejercicio de nuestros derechos.

La diplomacia y sus contradicciones

La cuestión Malvinas también obliga a revisar la coherencia de nuestra política exterior.

La Argentina ha construido durante décadas una posición diplomática sustentada en el derecho internacional, la integridad territorial y el principio de descolonización. Ese respaldo multilateral constituye uno de los activos más importantes de nuestra reivindicación soberana.

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Por ello, cualquier apartamiento de posiciones históricas en organismos internacionales debe ser evaluado considerando sus consecuencias estratégicas, y no exclusivamente las afinidades ideológicas circunstanciales.

Las votaciones argentinas sobre cuestiones vinculadas con el colonialismo y sus consecuencias históricas requieren especial atención. Aunque no todas las resoluciones abordan jurídicamente la misma problemática, el posicionamiento internacional de nuestro país debe preservar la credibilidad de su reivindicación sobre Malvinas.

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Las alianzas políticas son transitorias. Los intereses nacionales son permanentes.

El instrumento militar y la dependencia estratégica

También corresponde reconocer los avances realizados en la incorporación de determinados sistemas de armas, particularmente aquellos destinados a recuperar capacidades largamente postergadas.

La adquisición de equipamiento moderno constituye una condición necesaria para reconstruir el instrumento militar argentino. Sin embargo, incorporar plataformas no equivale automáticamente a disponer de capacidades operacionales sostenibles.

La verdadera capacidad militar exige adiestramiento, munición, mantenimiento, infraestructura, recursos humanos bien remunerados y capacitados, además de disponibilidad presupuestaria.

Existe, además, una dimensión frecuentemente subestimada: la autonomía logística.

Un sistema de armas cuya operación depende de autorizaciones externas para recibir repuestos, armamento, actualizaciones tecnológicas o asistencia técnica puede convertirse, en determinadas circunstancias, en un instrumento de dependencia.

Esto no significa rechazar la cooperación militar con Estados Unidos ni con cualquier otra potencia. Significa comprender que la diversificación de proveedores, el desarrollo tecnológico nacional y la recuperación de capacidades industriales propias constituyen componentes esenciales de una política de Defensa soberana.

La Argentina necesita Fuerzas Armadas modernas, interoperables y profesionalizadas, pero también capaces de sostener operaciones conforme a decisiones adoptadas por sus propias autoridades constitucionales.

Las nuevas fronteras de la soberanía

La transformación tecnológica está modificando profundamente el concepto tradicional de soberanía.

Durante siglos, el poder territorial se expresó fundamentalmente mediante el control de fronteras terrestres, espacios marítimos y espacio aéreo. Actualmente, a esas dimensiones se agregan otras menos visibles, pero igualmente decisivas.

Los datos, la inteligencia artificial, las comunicaciones satelitales, los cables submarinos, la infraestructura digital y las capacidades de procesamiento informático se han convertido en recursos estratégicos.

Una nación puede conservar formalmente el control de su territorio y, simultáneamente, depender de actores externos para procesar información crítica, garantizar sus comunicaciones o administrar sistemas esenciales.

La inteligencia artificial introduce una nueva dimensión de esta problemática. Los países que concentren la capacidad de desarrollar algoritmos avanzados, infraestructura computacional y sistemas autónomos dispondrán de ventajas económicas, científicas y militares cada vez mayores.

La nueva división internacional del poder no estará determinada exclusivamente por la posesión de recursos naturales, sino también por la capacidad de transformarlos en conocimiento, tecnología e influencia estratégica.

La Argentina posee condiciones excepcionales para participar de ese proceso. Pero disponer de recursos no garantiza soberanía sobre ellos.

Sin planificación estratégica, educación, inversión tecnológica y políticas de Estado, nuestras ventajas naturales pueden terminar alimentando el desarrollo de otros países mientras profundizamos nuestras propias dependencias.

De la soberanía jurídica a la soberanía efectiva

La experiencia internacional demuestra que los derechos soberanos, aunque imprescindibles, no resultan suficientes cuando carecen del respaldo de capacidades nacionales.

La recuperación de Hong Kong por parte de China constituye un ejemplo significativo. Beijing no renunció a sus reivindicaciones históricas, pero fue el crecimiento de su poder económico, político y militar lo que modificó sustancialmente las condiciones de negociación con Gran Bretaña.

La Argentina debe extraer una enseñanza de aquella experiencia: la recuperación de Malvinas requiere una estrategia diplomática sostenida, pero también la construcción de un país cuyo peso relativo haga cada vez menos conveniente para terceros ignorar sus intereses.

Esto exige crecimiento económico, estabilidad institucional, infraestructura, desarrollo científico, presencia efectiva en el Atlántico Sur y un instrumento militar con capacidad disuasoria creíble.

La soberanía tampoco puede quedar subordinada a los cambios de gobierno. Necesita políticas de Estado que trasciendan las disputas electorales y las preferencias ideológicas de cada administración.

La enseñanza de Obligado

La Vuelta de Obligado no debe recordarse solamente como un episodio heroico de nuestra historia militar. Su significado más profundo reside en la determinación de una nación de defender sus derechos frente a potencias materialmente superiores.

Pero sería un error interpretar aquella resistencia como una invitación a desconocer la importancia del poder.

Por el contrario, la enseñanza que debemos proyectar hacia el futuro es que la voluntad política necesita capacidades que la respalden.

En el siglo XXI, defender la soberanía exige mucho más que controlar fronteras o sancionar leyes. Implica decidir sobre nuestros recursos, dominar tecnologías estratégicas, fortalecer nuestras instituciones y disponer de instrumentos económicos, diplomáticos y militares acordes con nuestros intereses.

La Argentina no necesita aislarse del mundo. Necesita integrarse sin resignar su autonomía.

Porque, en definitiva, la soberanía no se mide por la vehemencia con que se la proclama, sino por la capacidad de ejercerla cuando hacerlo tiene un costo.

Y esa sigue siendo, 181 años después, la verdadera enseñanza de la Vuelta de Obligado.

Teniente General (R) Juan Martín Paleo

Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas