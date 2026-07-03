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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

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Cinco policías uniformados inspeccionan una zona exterior con cinta amarilla de "POLICÍA DEL ESCENA DEL CRIMEN" y un contorno de tiza en el suelo.
Agentes de policía inspeccionan una escena del crimen en Sonora, donde se registra una caída histórica de la violencia con tres homicidios menos por día. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:52 hsHoy

Ventilan pagos del gobierno de Rocha Moya a empresa huachicolera sancionada por EEUU por vínculos con el CJNG

Preecasin, organismo público del Gobierno de Sinaloa, habría transferido más de 678 mil pesos a Ahavat Logistics Solution durante la gestión del morenista

Una caricatura política muestra a Rubén Rocha Moya sudoroso frente al logo del CJNG, con billetes mexicanos cayendo a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una caricatura política muestra a Rubén Rocha Moya sudoroso frente al logo del CJNG, con billetes mexicanos cayendo a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sigue en el radar luego de los señalamientos que Estados Unidos ha hecho en su contra al relacionar al funcionario y otros nueve personajes más por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta vez se le estaría apuntando a posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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13:51 hsHoy

Desmantelan tres narcopuntos de La Unión Tepito en la Cuauhtémoc: caen cuatro presuntos integrantes ligados a “El Irving”

Operativos simultáneos en las colonias Guerrero y Buenavista derivaron en arrestos, la incautación de drogas, cartuchos útiles y teléfonos celulares

Ejecutaron tres órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y se detuvieron a dos mujeres y dos hombres y aseguraron 578 dosis de aparente cocaína y marihuana (@SSC_CDMX/X)
Ejecutaron tres órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y se detuvieron a dos mujeres y dos hombres y aseguraron 578 dosis de aparente cocaína y marihuana (@SSC_CDMX/X)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a dos mujeres y dos hombres, además de asegurar cientos de dosis de aparente droga.

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13:51 hsHoy

Esta es la nueva modalidad de extorsión ligada al crimen organizado, denuncia el periodista Héctor de Mauleón

El comunicador señala que hay un modus operandi en diversas entidades del país

Un hotel de dos pisos y un teléfono público son el escenario de actividades relacionadas con extorsión y secuestro virtual (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un hotel de dos pisos y un teléfono público son el escenario de actividades relacionadas con extorsión y secuestro virtual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El periodista Héctor de Mauleón alertó sobre una nueva modalidad de extorsión atribuida al crimen organizado, la cual estaría operando desde hoteles en distintas ciudades del país.

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13:53 hsHoy

Identifican restos de ingeniero oaxaqueño desaparecido hace cinco meses junto a mineros en Concordia, Sinaloa

El joven ingeniero fue interceptado el 23 de enero mientras esperaba transporte rumbo a su trabajo

Osorio Sánchez desapareció el 23 de enero en Concordia, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Osorio Sánchez desapareció el 23 de enero en Concordia, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de Pablo Osorio Sánchez, joven ingeniero civil originario de Tlaxiaco, Oaxaca, confirmó la identificación de sus restos tras cinco meses de búsqueda e incertidumbre.

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13:50 hsHoy

Detienen a funcionario del Edomex por presunto secuestro y delincuencia organizada

El servidor público coordinaba la relación con municipios del sur mexiquense y asistía a mesas de seguridad y programas sociales

Detienen a funcionario del Edomex por presunto secuestro y delincuencia organizada. Crédito: RRSS
Detienen a funcionario del Edomex por presunto secuestro y delincuencia organizada. Crédito: RRSS

Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México, fue detenido el jueves 2 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el marco del Operativo Enjambre, la estrategia contra servidores públicos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

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13:55 hsHoy

Caso Arantepacua suma ocho detenidos, pero Silvano Aureoles sigue prófugo

La Fiscalía de Michoacán logró la captura de policías estatales que participaron en la masacre, mediante órdenes de aprehensión giradas por un juez

Estos son los ocho detenidos por las autoridades. Crédito: FGE Michoacán
Estos son los ocho detenidos por las autoridades. Crédito: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó en conferencia de prensa la detención un octavo implicado en la masacre de Arantepacua, ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha del municipio de Nahuatzen, que dejó cuatro civiles y un policía estatal muertos, decenas de detenciones arbitrarias y actos de tortura documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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