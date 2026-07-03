EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio

El nombre de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, sigue en el radar luego de los señalamientos que Estados Unidos ha hecho en su contra al relacionar al funcionario y otros nueve personajes más por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, esta vez se le estaría apuntando a posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a dos mujeres y dos hombres, además de asegurar cientos de dosis de aparente droga.
El periodista Héctor de Mauleón alertó sobre una nueva modalidad de extorsión atribuida al crimen organizado, la cual estaría operando desde hoteles en distintas ciudades del país.
La familia de Pablo Osorio Sánchez, joven ingeniero civil originario de Tlaxiaco, Oaxaca, confirmó la identificación de sus restos tras cinco meses de búsqueda e incertidumbre.
Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México, fue detenido el jueves 2 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el marco del Operativo Enjambre, la estrategia contra servidores públicos con presuntos vínculos con el crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó en conferencia de prensa la detención un octavo implicado en la masacre de Arantepacua, ocurrida el 5 de abril de 2017 en la comunidad purépecha del municipio de Nahuatzen, que dejó cuatro civiles y un policía estatal muertos, decenas de detenciones arbitrarias y actos de tortura documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).