Defensa del contralmirante Fernando Farías desmiente a Sheinbaum: el juicio de extradición está programado para el 27 de agosto

Este 18 de agosto la presidenta afirmó en la conferencia mañanera que " todo parece indicar que sí va a haber un traslado". Crédito: Presidencia / SSPC

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La defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna emitió este 18 de agosto una tarjeta informativa en la que desmintió que la extradición del exmando de la Secretaría de Marina haya sido concedida o que su traslado a México sea inminente. El comunicado respondió a las declaraciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo este mismo día en el cierre de su conferencia matutina, donde señaló que “todo parece indicar” que habría un traslado, sin precisar si ocurriría “hoy, mañana o pasado”.

La defensa reveló en el documento que el inicio del juicio de extradición está programado para el 27 de agosto de 2026 en Argentina y que, hasta este momento, no existe resolución judicial alguna que permitiera afirmar que la extradición había sido concedida.

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El equipo legal afirmó que tampoco había recibido notificación oficial de entrega ni de orden de traslado inmediato. Hasta el corte de esta nota, ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han emitido algún pronunciamiento sobre el caso, pese a que Sheinbaum les pidió informar al respecto durante la conferencia.

Farías mantuvo comunicación con su defensa desde el penal de Buenos Aires

Según los datos revelados por la defensa de Fernando Farías Laguna, él sostuvo este 18 de agosto una llamada con el doctor Epigmenio Mendieta, abogado que encabeza su defensa en México.

Además, integrantes del equipo legal que lo representa en Argentina también lo visitaron en el centro penitenciario de Buenos Aires. Esos contactos confirmaron, según el comunicado, que Farías continuaba bajo jurisdicción argentina y que su equipo legal mantenía seguimiento directo del procedimiento.

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Fotos reveladas tras el arresto de Fernando Farías en abril de 2026. Crédito: Especial

La defensa subrayó que México y Argentina cuentan con un tratado bilateral de extradición que establece las reglas para la entrega de personas requeridas por uno de los dos países, y que el procedimiento se desarrolla con intervención de las autoridades competentes del Estado requerido. En ese marco, advirtió que resultaba prematuro presentar como consumada una extradición que todavía se encontraba sujeta al procedimiento judicial argentino.

La comparecencia de abril no constituyó una resolución de extradición

En abril, Fernando Farías compareció ante un juez federal argentino, fue formalmente notificado de la solicitud de extradición presentada por México, manifestó su oposición a la entrega y planteó una solicitud de asilo político. La defensa precisó que esa comparecencia inicial no constituyó una resolución que concediera la extradición y que el procedimiento continuaba con el juicio señalado para el 27 de agosto.

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Mientras ese juicio permaneciera programado, sostuvo el comunicado, no existe sustento para afirmar que Fernando Farías Laguna hubiera sido extraditado ni para asegurar que su traslado fuera a producirse en las próximas horas o días.

La defensa también advirtió que debía distinguirse los significados entre extradición y deportación o expulsión, por tratarse de procedimientos jurídicos distintos, y que cualquier eventual traslado debería realizarse por la vía jurídica que correspondiera conforme a las determinaciones de las autoridades argentinas competentes.

La acusación: presunto líder de red de huachicol fiscal en puertos del Golfo

Fernando Farías fue detenido el pasado 23 de abril de 2026 en Buenos Aires tras ingresar desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Su localización fue posible gracias a una ficha roja de Interpol activa en más de 100 países, en un operativo coordinado entre la Policía Federal Argentina, la Marina, la FGR, la SSPC e Interpol México.

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Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

Las investigaciones contra Fernando arrancaron en 2025 tras detectarse el contrabando de hidrocarburos atribuido a la organización “Los Primos”, que habría introducido millones de litros de hidrocarburo a México disfrazados de aceites y aditivos para evadir impuestos, con operaciones en los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025.

La orden de aprehensión en su contra fue emitida en noviembre de 2025, luego de que Farías no se presentara a su audiencia de imputación en El Altiplano. La Secretaría de Marina lo dio de baja administrativa junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por los mismos delitos.

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Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto fueron identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El parentesco se estableció por el vínculo de los hermanos con la esposa del exsecretario.

Según reportes extraoficiales, los hermanos habrían aprovechado su cercanía con Ojeda Durán y sus cargos dentro de la Marina para operar la red de contrabando de hidrocarburos. Hasta el momento la FGR no ha presentado pruebas que involucren directamente al exsecretario, y la presidenta Sheinbaum descartó en febrero que las líneas de investigación lo vinculen con el esquema de huachicol fiscal.

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