Detención de Gilda Lozoya por caso Agronitrogenados no es asunto político, afirma Sheinbaum: Gobierno niega abuso policial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, no es por un asunto político sino por su participación en el fraude del caso Agronitrogenados, que se generó en el sexenio del exmandatario priista, Enrique Peña Nieto.
“Bueno, tiene que dar toda la información la Fiscalía, es una detención de la Fiscalía General de la República. Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de, eh, de su participación en el fraude de nitrogenados”, dijo en su conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, desde Michoacán.
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