México

Detienen en el Aeropuerto de Cancún al tesorero de Tulum por presunta portación de armas de fuego

Vicente Francisco Aldape Moncada fue asegurado el jueves 2 de julio a las 6:10 de la mañana en la máquina número 4 del área de inspección de la Terminal 2

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La detención fue realizada el pasado 2 de julio. Crédito: Ayuntamiento de Tulum
La detención fue realizada el pasado 2 de julio. Crédito: Ayuntamiento de Tulum

La Guardia Nacional detuvo el pasado jueves 2 de julio al tesorero del Ayuntamiento de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que durante un filtro de seguridad le fue localizada presuntamente un arma de fuego entre sus pertenencias. El hecho se dio a conocer este viernes 3 de julio.

El funcionario quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. El Registro Nacional de Detenciones confirmó que Aldape Moncada se encontraba en las instalaciones de la FGR al momento de la consulta, realizada a las 2:22 de la tarde de este viernes por Infobae México.

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Guardia Nacional lo aseguró a las 6:10 de la mañana en la Terminal 2

La detención ocurrió a las 6:10 de la mañana del jueves 2 de julio, cuando Aldape Moncada fue sometido a revisión preventiva en la máquina número 4 del área de inspección de personas de la Terminal 2, previo al abordaje de un vuelo.

La revisión se llevó a cabo en la colonia Alfredo V. Bonfil, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún. Fue en ese punto de control donde los elementos habrían detectado el arma entre las pertenencias del tesorero.

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Ficha del RND que confirma la detención de Vicente Aldape. Crédito: RND
Ficha del RND que confirma la detención de Vicente Aldape. Crédito: RND

El funcionario fue identificado como hombre de aproximadamente 1.90 metros de estatura, caucásico -tez blanca- y cabello lacio. Al momento de la detención vestía saco chamarra color negro, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Como señas particulares, en RND refiere que tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con forma de números.

Ayuntamiento de Tulum espera definición jurídica de la FGR

El director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tulum, Adán Quintanilla Ávila, confirmó este viernes en declaraciones a la prensa que la administración municipal fue notificada de los hechos desde la mañana.

Quintanilla señaló que, de manera preliminar, se tenía conocimiento de que Aldape Moncada habría sido asegurado por la presunta portación de una o dos armas de fuego, aunque precisó que correspondía a las autoridades federales esclarecer las circunstancias del caso.

A la izquierda el tesorero municipal detenido y a la derecha el alcalde de Tulum durante la entrega de los nombramientos en octubre de 2024. Crédito: Ayuntamiento de Tulum
A la izquierda el tesorero municipal detenido y a la derecha el alcalde de Tulum durante la entrega de los nombramientos en octubre de 2024. Crédito: Ayuntamiento de Tulum

El vocero municipal indicó que el ayuntamiento tenía programada una reunión con el propio tesorero alrededor de la 1:00 o 2:00 de la tarde de este viernes, con el fin de obtener más información directa sobre los hechos. Quintanilla agregó que la administración esperaba contar con un panorama más claro en el transcurso de esa misma jornada.

Explicó que sería el presidente municipal Diego Castañón Trejo quien definiría las acciones a seguir una vez que la FGR informara oficialmente la situación jurídica del servidor público.

Hasta el momento no ha sido compartido un comunicado al respecto de la situación.

La FGR no ha precisado el delito que podría imputársele

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades federales no habían precisado el delito que eventualmente podría imputársele al tesorero ni informado sobre su situación jurídica definitiva. Es el Ministerio Público Federal el encargado de determinar ese punto en las horas siguientes a la detención.

Reportes de medios nacionales como Milenio han revelado que el arma presuntamente asegurada era calibre .22.

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