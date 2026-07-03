México

Gobierno de la CDMX dará apoyo de 50 mil pesos a familiares de las 4 víctimas mortales tras festejos por el triunfo del Tri

Tras la muerte de los cuatro aficionados, la administración de Clara Brugada ha “cambiado” la estrategia para el operativo de eventos masivos en el marco del Mundial 2026

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Ángel de la Independencia
Gobierno de la CDMX dará apoyo de 50 mil pesos a familiares de las 4 víctimas mortales tras festejos por el triunfo del Tri. (@CulturaCiudadMx)

Los festejos masivos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia cobraron la vida de cuatro personas el pasado 30 de junio, por lo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que los familiares de las víctimas recibirán un apoyo económico, además del acompañamiento para la realización de los trámites correspondientes.

Gobierno de la CDMX da seguimiento a familiares de víctimas mortales

Este viernes, durante una conferencia de prensa el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, detalló el seguimiento a los casos:

“Desde el primer momento dimos acompañamiento a los familiares, primero en el reconocimiento de los cuerpos, después los trámites ante la Fiscalía y el INCIFO, para la entrega de los cuerpos, después para el proceso de velatorio y para los apoyos funerarios”.

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Precisó que a las familias se les brindó un primer apoyo económico emergente y un segundo apoyo asistencial, los cuales suman 50 mil pesos, “vamos a seguir cercanos... Tanto la Comisión de Víctimas como personal de la Secretaría de Gobierno”.

Una de las víctimas era la persona responsable de su mamá y de un menor de edad, de tal forma que el secretario adelantó que realizarán una evaluación de sus necesidades para brindar la atención necesaria.

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