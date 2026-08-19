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Alejandro Stoessel, el padre de Tini, quedó en observación luego de presentar un dolor agudo en el pecho

El productor ingresó al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro este martes en horas de la tarde. La información de Teleshow

En el ciclo de Ángel de Brito dieron detalles sobre la salud del productor (Video: LAM/ América TV)
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Este martes Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, ingresó al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de experimentar un fuerte dolor en el pecho. Según pudo saber Teleshow con fuentes fidedignas de la institución, el papá de la cantante hoy se encuentra en observación y su estado no sería de gravedad.

La evolución de Alejandro Stoessel es estable y, según pudo saber Teleshow, la situación no reviste gravedad. El productor permanece internado bajo observación, mientras los médicos completan los estudios de rutina para determinar el origen del episodio.

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Las imágenes de Alejandro Stoessel en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro (LAM, América)

En el ciclo de Ángel de Brito, unas horas antes, Pepe Ochoa dio detalles sobre la situación del productor. Stoessel se encontraba en Cariló durante el fin de semana y comenzó a sentirse mal antes de regresar a Buenos Aires. “Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor, un dolor bastante agudo de pecho”, precisó el panelista al aire.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial que detalle el diagnóstico. Sin embargo, según contaron en el ciclo, el entorno del productor aclaró que se encuentra consciente, comunicado y acompañado, descartando la necesidad de cuidados intensivos inmediatos o una intervención quirúrgica urgente. “No es ninguna terapia intensiva, Alejandro está bien, está consciente”, sostuvo Ochoa, quien también subrayó que el motivo inicial de la consulta fue un dolor agudo.

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El productor se encuentra en observación, sin embargo su situación no sería de gravedad

Durante la transmisión del programa, los panelistas recordaron que el padre de Tini ya había atravesado problemas de salud en el pasado, lo que en su momento impactó en la carrera de la cantante y derivó en la suspensión de varios shows. Tal como señalaron en el ciclo, después de aquel episodio, cualquier síntoma es motivo de atención inmediata por parte de Stoessel y su familia.

“Está con el teléfono y se comunica con su entorno y sus amigos”, añadieron desde el programa, subrayando el ánimo del productor y la tranquilidad que reina entre sus allegados. No obstante, el antecedente de salud previo hace que cualquier señal de alerta se trate con especial precaución.

El entorno de la familia Stoessel, según LAM, no prevé complicaciones mayores en los próximos días y descarta intervenciones médicas de urgencia. El episodio se produjo en un contexto donde la salud del productor ya venía siendo monitoreada, motivo por el cual no viajó al Mundial: “Había un temita de salud, que él no se sentía del todo seguro para viajar, por eso es que no viajó”, explicaron.

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Alejandro Stoessel junto a Tini (Prensa Telefe)

“No es nada grave, tampoco es algo para una operación urgente”, concluyó el integrante del ciclo. El productor sigue bajo observación médica, a la espera de resultados de los estudios y en contacto permanente con sus seres queridos.

Durante el año 2022, Alejandro Stoessel enfrentó dos situaciones de salud de extrema gravedad. En marzo, luego de regresar de Bolivia junto a su hija Tini, ingresó de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Palermo por un cuadro abdominal agudo grave. Debió ser operado de urgencia y, por complicaciones posteriores, lo sometieron a tres cirugías adicionales en ocho días. Permaneció varias semanas en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y soporte hematológico. Tini pospuso sus presentaciones para acompañar a su padre en ese período. Finalmente, tras una evolución lenta, recibió el alta a fines de marzo. Ese dificil episodio marcó a fuego a la cantante, quien le dedicó la canción “pa” de Un mechón de pelo, su quinto álbum.

Tres meses después, el 13 de junio, Stoessel volvió a internarse en el mismo sanatorio, esta vez para una cirugía programada relacionada con su recuperación posterior al episodio de marzo. Esta intervención no revistió la urgencia ni la gravedad de la anterior y estuvo dirigida a estabilizar las secuelas del problema abdominal.

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