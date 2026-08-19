La pasión desconocida de Mercedes Sosa que reveló su nieta

La pasión desconocida de Mercedes Sosa: “El Audi es un auto que no tiene cordura” (Instagram)

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La imagen de Mercedes Sosa recorriendo las autopistas alemanas, envuelta en un poncho y decidida a comprar un auto de lujo, revela una faceta poco conocida de la artista: su pasión por la tecnología y en especial, los autos. En una entrevista con Araceli Matus, su nieta y también artista, reveló cómo esa afición desconocida de La Negra, lejos de ser un simple capricho, sintetizaba su carácter audaz y su devoción por lo nuevo, incluso en los años más duros del exilio.

En diálogo con La Tinta, medio de comunicación cooperativo de Córdoba, la nieta de la cantante relató con precisión cómo su abuela sorprendió a los empleados de un concesionario BMW en Alemania al pedir un solo requisito antes de decidirse por el vehículo: “¿Me podría abrir el baúl?”, pidió sin rodeos. Solo después de comprobar que su bombo legüero cabía perfectamente, sacó un fajo de billetes, pagó en efectivo y cerró la negociación. Desde ese día, los vendedores no olvidaron a aquella clienta argentina que rompió con todos los preconceptos.

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Mercedes Sosa en 1982 en su regreso de Santiago del Estero y Tucumán (Instagram/ Fundación Mercedes Sosa)

Durante los años de exilio en Madrid, Mercedes condujo un modesto Ford Fiesta, pero su afición por los autos superaba la mera utilidad. Pronto se hizo de un Peugeot 505, adelantándose a la moda en España, y más tarde sumó a su colección un Volvo S80 y un Audi A6. Cada adquisición respondía a una combinación de admiración por la ingeniería y la necesidad de movilidad, pero también a una convicción: la tecnología debía estar al servicio del arte y la libertad personal.

El vínculo visceral con los autos se manifestaba en gestos concretos. Si un modelo le llamaba la atención durante un viaje, no dudaba en detenerse y comprarlo en el acto. Así lo hizo en Santa Fe, donde bastó una mirada desde la ventanilla para decidir la compra de un vehículo. Pagaba y continuaba el trayecto, dejando el auto viejo al regresar.

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Araceli Matus, su nieta, reveló una faceta poco conocida de La Negra, su pasión por los autos y la innovación

La biografía de la artista se lee también en las huellas de su garage. Cada modelo representaba una etapa, desde la modestia del exilio hasta la seguridad de los años posteriores. El Audi A6, en particular, fue escenario de una de sus últimas audacias: condujo durante 70 kilómetros en autopistas cordobesas, alcanzando los 180 km/h. “El Audi es un auto que no tiene cordura”, recordaba “La Voz de América” sobre esa experiencia, que solo frenó tras un sacudón en la ruta.

Mercedes Sosa hizo de su vida un itinerario de rupturas y desafíos. La fuerza de su carácter se manifestaba tanto en el escenario como al volante. Contó su nieta que, en una ocasión, mientras conducía por Buenos Aires, un hombre le gritó desde otro auto: “¡Eh, comunista, mirá el auto que tenés!”. La respuesta de Sosa, según narra su nieta, fue inmediata y tajante: “Sí, pelotudo, yo lo tengo y vos no”.

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El Audi A6, en particular, fue escenario de una de sus últimas audacias de Mercedes Sosa: condujo durante 70 kilómetros en autopistas cordobesas, alcanzando los 180 km/h (Audi)

La relación de Mercedes Sosa con el avance tecnológico no se limitaba al automovilismo. Según su nieta, fue pionera en adoptar innovaciones para sus espectáculos: “Fue la primera en traer al país un escenario desmontable”, contó Araceli Matus. También implementó la iluminación Vari-Lite y exigió los mejores micrófonos inalámbricos, convencida de que “nada debía interponerse entre su voz y el público”.

A través de los relatos de su nieta y las anécdotas de quienes la conocieron, la figura de Mercedes Sosa se expande más allá del mito musical, mostrando una dimensión menos explorada: la de una mujer que fue pionera también fuera del escenario y que hizo del avance tecnológico una forma de afirmación personal.

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Una tierna foto de Mercedes Sosa junto a su nieta, Araceli Matus

El recorrido de Sosa por el mundo del motor y la tecnología revela una coherencia interna: buscaba siempre lo mejor, tanto para su música como para su vida cotidiana. Su pasión por la vanguardia la llevó a desafiar prejuicios y a vivir con la misma intensidad los escenarios y las rutas.